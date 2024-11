Arizona Sunshine Remake

Vertigo Games a publié pour la première fois Arizona Sunshine en 2016 sur les casques Oculus Quest, créant ainsi un jeu d'horreur de survie en VR qui est rapidement devenu emblématique, du moins dans le panorama de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, en 2024, suite au succès de la suite Arizona Sunshine 2, une version mise à jour du premier titre a fait ses débuts. Bien qu'il ne dispose pas de certaines des fonctionnalités de gameplay modernisées du nouvel épisode, étant donné que le remake vise à conserver son âme originale, les diverses améliorations graphiques et mécaniques ne manquent pas, comme de nouvelles textures, un système d'éclairage amélioré et un gameplay plus réactif. En tant que remake, le nouveau Arizona Sunshine est entièrement reprogrammé , c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un remasterisé commun, mais il reste absolument fidèle aux racines du jeu original. Le protagoniste se retrouve alors à nouveau dans le désert de l'Arizona, luttant pour survivre contre des hordes de zombies mortels, armés de toutes sortes d'instruments de mort. Ou plutôt, dans ce cas de re-mort. Même la structure du jeu n'a pas changé : il faut toujours avancer par niveaux relativement linéaires (mais avec quelques digressions exploratoires), collecter des munitions et des armes, tuer des zombies, avancer encore et recommencer depuis le début pendant que la partie narrative se déroule. Une intrigue qui, rappelons-le, mais qui fait quand même le travail, racontant l'histoire d'un survivant de l'Arizona à la gâchette facile qui, à la suite d'une transmission radio interceptée depuis sa caravane, se retrouve plus profondément impliqué dans l'apocalypse zombie en cours qu'il ne l'aurait souhaité. Le point central d'Arizona Sunshine reste donc son atmosphère tendue et l'adrénaline constante que les joueurs ressentent dans le casque, tout en naviguant à travers des niveaux remplis de zombies nombreux et affamés de cerveau.Plus que la valeur de l'histoire elle-même, nous aimerions donc que vous sachiez que même dans ce remake, le jeu est resté profondément immersif, agréable à terminer et juste ce qu'il faut de temps. De plus, sur le plan technique, l'opération de remake a également réussi à rendre l'expérience plus immersive et fluide : avec des commandes plus réactives et précises, avec une attention particulière à fournir un retour tactile réaliste lors du rechargement des armes (ce qui nécessite des mouvements précis pour insérer les munitions et tirer) qui nous a émerveillés avec la complicité de l'excellent matériel PlayStation VR 2. Même côté logiciel, le secteur technique ne déçoit pas : la physique des armes est bien calibrée et frapper un ennemi d'un tir à la tête fait vraiment du bien ; tandis qu’utiliser un fusil d’assaut ou un fusil de chasse contre de grands groupes de zombies est particulièrement satisfaisant et « ignorant »… dans le bon sens.Comme nous l'avions prévu, par rapport à la version d'origine, Arizona Sunshine Remake n'est pas seulement une mise à jour graphique, mais inclut également des améliorations dans les mécanismes de jeu. Les développeurs ont en effet introduit une plus grande variété d'armes et d'outils disponibles, traduisant certains directement du deuxième chapitre, également pris comme exemple pour affiner la physique des combats. L’expérience de jeu globale est donc plus fluide, les commandes plus précises et la gestion des munitions plus intuitive. L'audio a également reçu une amélioration notable, avec une nette amélioration du réalisme des tirs et des éventuels effets sonores d'impact, y compris ceux des balles frappant un ennemi, ou un autre type de surface. Ajoutez à cela le jeu de tir précis et réaliste. Le gameplay du jeu a toujours été l'un de ses principaux arguments de vente, et le zombie est servi (et percé) avec grand plaisir. Cela dit, cependant, l’une des mises à jour les plus notables du remake est sans aucun doute celle graphique. L'Arizona est plus beau que jamais en 2024 (du moins celui en VR et envahi par les zombies), grâce à des textures améliorées, un système d'éclairage plus sophistiqué et divers détails environnementaux (meubles, végétation et plus) qui rendent le monde plus vivant (ce qui pour un jeu sur les zombies, c'est presque paradoxal) par rapport à l'original. Les espaces extérieurs semblent plus grands qu'avant, même s'ils ne le sont pas, tandis que les niveaux souterrains ou nocturnes bénéficient du système d'éclairage plus dense et plus atmosphérique susmentionné, qui ajoute de la profondeur et du suspense à l'expérience. Cette amélioration graphique contribue énormément à l'ambiance du jeu, rendant l'expérience plus immersive.Les modèles ennemis ont également été considérablement améliorés. Les zombies sont plus effrayants, mais pas dans le style hyperréaliste non plus, et présentent une grande variété de types, avec des déformations et des pustules saillantes de taille et de danger variables. Enfin et surtout, même les documents disséminés dans le jeu sont plus lisibles que dans l'original, peut-être davantage grâce aux objectifs du PSVR2. Nous ne savons pas si le jeu profite de toutes les technologies disponibles sur le casque Sony, comme le suivi oculaire pour économiser les ressources et restituer avec plus de détails uniquement ce que nous regardons réellement en temps réel. Mais bien sûr, l'interface utilisateur a été repensée pour mieux s'adapter à ces casques de nouvelle génération, améliorant ainsi la gestion des stocks et rendant l'expérience globale plus intuitive.? L'ajout des niveaux DLC qui augmentent la longévité du jeu de base (environ trois heures) est excellent, même si finalement ils ne sont pas très intéressants ni sur le plan narratif, ni sur le plan gaming. Ils ne sont que cela : une extension de l’expérience de base avec Dead Man et Damned, les MAJ de la Vieille mine, du Parc de caravaning et de l'Entrepôt. Ce qui, au cas où vous l’auriez beaucoup aimé, n’est pas une mauvaise chose du tout : bien au contraire !Au final, Arizona Sunshine Remake est une excellente révision d'un jeu que l'on peut désormais définir comme un classique de la réalité virtuelle. Avec ses améliorations graphiques et techniques peu impressionnantes (elles sont toujours basées sur le moteur déjà connu d'Arizona Sunshine 2), mais toujours précises et bien pensées, il offre une expérience moderne et engageante, offrant une action frénétique et une ambiance immersive et tendue. Si vous recherchez un jeu VR qui vous offre un mélange d'action, de stratégie et vous fait sentir comme faisant partie d'un monde post-apocalyptique américain détaillé, réaliste (mais pas trop) rempli de zombies, ce remake ne peut pas vous décevoir.