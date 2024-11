Horizon Zero Dawn Remastered

Dans un futur très lointain, l'humanité a subi une apocalypse tel que l'avait imaginé James Cameron dans Terminator : le soulèvement des machines. Ce qui reste des humains est retourné à l'âge de pierre, et les survivants sont organisés en différentes tribus, tandis que des dinosaures mécaniques dominent les espaces naturels. Aloy est une jeune femme qui est passé maître en maniement de l'arc pour traquer les machines, se défendre contre les clans adverses, et survivre dans un univers pour le moins hostile. Dans une quête des origines, vous vous glisserez dans la peau d'Aloy, une guerrière redoutable élevée par un exclu devenu maître en maniement de l'arc, dans un jeu de rôle et d'action en monde ouvert, réalisé par Guerrilla Games. Que font ces êtres mécaniques sur Terre ? Comment se fait-il que l'humanité ait régressé au point de ne survivre que sous la forme de tribus primitives ? Aloy veut savoir ce qui s'est passé et elle part en quête de réponses. La nature a eu le temps, pendant des milliers d'années, de reconquérir les villes abandonnées. Sur un scénario écrit par John Gonzalez (Fallout : New Vegas), la campagne principale d'Horizon Zero Dawn nous fait découvrir pendant une vingtaine d'heures ce qui est arrivé à cette planète redevenue primitive. Pour progresser, il faudra souvent utiliser différents pièges, chasser et accumuler des ressources (pièces électroniques, branches, peaux, etc) afin d'acheter ou renforcer votre équipement. L'expérience accumulée permet d'améliorer les capacités de l'héroïne, et plusieurs armures sont à votre disposition, elle-mêmes customisables en attaquant les créatures robotiques sillonnant ce vaste monde ouvert.La version désormais proposée pour PS5 est la Complete Edition , qui accompagne l'extension The Frozen Wilds , sortie fin 2017 sur PlayStation 4. Bien que la nouvelle région, au nord de la carte, soit accessible depuis le début, vous devez répondre à certaines exigences pour éviter de rendre les choses compliquées. En effet, Guerrilla Games lui-même recommande d'entrer dans le lieu uniquement après avoir atteint le niveau 30, ce qui vous garantirait l'équipement et le niveau de vie nécessaires pour éviter de vous mettre en colère. Par conséquent, vous devrez accomplir une mission spécifique dans le jeu, qui vous guidera vers l’emplacement. Mais pour y parvenir, il ne suffit pas d’un seul niveau. Comme dans une metroidvania , vous devez disposer de l'équipement, des armes et des compétences nécessaires pour survivre dans cette région glaciale. Les nouvelles machines offrent un plus grand défi que les machines originales, et vous pouvez préparer quelques heures pour terminer cette partie. Cependant, même si vous pouvez accéder à la région avant de terminer l’histoire principale, nous vous déconseillons fortement de le faire. L'histoire de The Frozen Wilds n'a rien de spectaculaire, mais elle fait émerger des éléments importants dans la fin du jeu, en plus de servir de point de départ à Horizon : Forbidden West.La plus grande différence d' Horizon Zero Dawn Remastered est le saut graphique, qui rapproche le titre de sa suite, Forbidden West . Nixxes, responsable du remaster, a apporté une série de mises à jour visuelles allant de nouveaux effets d'éclairage à des ressources et des textures d'environnement améliorées. Le système d'éclairage a été entièrement refait, rendant l'environnement plus réaliste. Un exemple est que dans les zones plus boisées ou sous la neige, l'environnement gagne en profondeur et l'éclairage amplifie le ton cinématographique qui met en valeur le contraste entre le monde naturel et les ruines technologiques du passé. La végétation, déjà riche dans le jeu original, a été retravaillée pour inclure une plus grande variété et densité, ce qui augmente le sentiment d'authenticité du monde du jeu. En conséquence, les biomes ont plus d’identité visuelle et la végétation semble mieux répondre aux changements climatiques de l’environnement. Ce raffinement est évident dans les zones gelées de The Frozen Wilds , où la neige et la glace semblent plus organiques, et où les effets des tempêtes de neige et des vents intenses ont été améliorés, augmentant ainsi l'immersion. Nous n'avons aucune nouveauté dans l'histoire, hormis de nouveaux ajustements au niveau des dialogues et des interactions, comme une mise à jour du système de capture faciale. Un artiste senior de Nixxes a récemment déclaré que le titre avait reçu plus de dix heures de scènes refaites. Dans le jeu original, les interactions conversationnelles semblaient souvent un peu plus rigides, mais dans le remaster, elles sont très naturelles. L'expression faciale d'Aloy et des autres personnages a été affinée, se rapprochant du niveau de qualité de Forbidden West , et il existe désormais une plus grande variété d'angles de caméra dans les scènes. Ces améliorations sont subtiles, mais elles font une différence significative tout au long du récit. En revanche, il me manque encore un élément visuel qui manquait depuis la première version, à savoir le sang. On comprend qu'il a peut-être été supprimé pour des raisons de tranche d'âge, mais cela aurait pu être quelque chose de facultatif inclus dans Horizon Zero Dawn Remastered , car il s'agit d'une plainte quelque peu récurrente de la part des fans de la franchise.La jouabilité est également très intéressante, offrant des mécaniques de combat et de chasse extrêmement engageantes. Afin de battre les monstres qui sillonnent les plaines, il faudra observer ces créatures pour connaître leur point faible. Cela s'accomplit avec un gadget qu'Aloy porte à l'oreille et qui lui permet d’avoir accès à la réalité augmentée. L'interface précise les points spécifiques sur la créature qui lui feront plus de dégâts. Vous pourrez aussi approcher les créatures de manière furtive, les pister pour connaître leurs habitudes, voire même les pirater (soit pour qu'elles attaquent à votre place, soit pour les utiliser comme monture). L'intelligence artificielle "mécanique" ne manque pas de répondant, celle des ennemis humains est beaucoup moins crédible hélas car un script limite la distance de leurs réactions. En vous éloignant de la cible, ils vous auront déjà oublié. De nombreuses missions secondaires sont bien sur de la partie, notamment pour éclairer le rôle d'Aloy dans cette odyssée, de quoi faire grimper la durée de vie à près de cinquante heures. L'ambiance musicale, très tribale pendant les combats, vient donner un rythme encore plus dynamique. Les doublages français signent également un sans faute. Horizon Zero Dawn Remastered propose trois modes de performances : qualité, à 30 FPS, un mode balance, qui fonctionne à 40 FPS sur les écrans compatibles VRR, et un mode performance, qui offre 60 FPS. Chacun d'eux permet d'apprécier le jeu de différentes manières, en mettant l'accent sur les détails visuels ou la fluidité des mouvements.Une autre caractéristique remarquable est la compatibilité avec la manette DualSense, qui, tout comme dans Forbidden West, fait bon usage des ressources de la manette, en donnant plus d'immersion au gameplay. Des déclencheurs adaptatifs et un retour haptique sont utilisés pour créer une sensation tactile plus intense pendant le combat, notamment lors de la tension de l'arc, et la vibration du contrôleur réagit à l'environnement de manière très subtile. Par exemple, lorsque vous marchez sur différentes surfaces ou ressentez la pression des vents dans des scénarios montagneux, DualSense augmente la sensation de réalisme. De plus, la remasterisation apporte des améliorations audio, avec un nouveau mixage sonore qui optimise l'utilisation de l'audio 3D. Lors des batailles et des moments d'exploration, le son devient un outil important, permettant d'identifier la direction des machines à proximité et de s'immerger dans l'atmosphère de chaque région de la carte. Mais Horizon Zero Dawn Remastered hérite aussi des ajustements de gameplay hérités de Forbidden West offrent plus de flexibilité et de personnalisation. De plus, l'option d'importation de sauvegardes PS4 est un ajout pratique, permettant aux joueurs vétérans d'explorer le mode New Game+ avec leur équipement et leurs capacités déjà débloqués. Ces ajouts reflètent une approche moderne qui cherche à améliorer l’expérience sans changer la structure fondamentale du jeu. Il est important de noter cependant que les trophées remportés ne sont pas acquis automatiquement. Le remaster comprend également des améliorations techniques pour les futures consoles, avec la prise en charge de la PlayStation 5 Pro et des moniteurs ultra-larges sur les ordinateurs compatibles. Cela suggère que Nixxes a préparé le titre pour qu'il reste pertinent plus longtemps, sans avoir besoin de mises à jour fréquentes. Cependant, il convient de souligner que, pour ceux qui possèdent déjà la version originale, la mise à jour est payante, mais à un prix abordable compte tenu du volume d'améliorations graphiques et de performances.Horizon Zero Dawn s'inspire des ténors du genre pour livrer une jouabilité simple à assimiler, mais aussi très profonde. Après Killzone, Guerrilla Games s'oriente dans une direction complètement nouvelle, affichant un univers intrigant et un scénario jonché de surprises. Si vous possédez déjà la version PS4, la mise à jour de la version remasterisée peut être achetée pour 10€, c'est un prix abordable, surtout compte tenu des améliorations visuelles et des performances proposées.