Développé par Mapledev et publié par EastAsiaSoft , Rogue Sentry, malgré son nom, n'est pas un roguelike mais plutôt un twin-stick shoot'em up hardcore orienté aventure en 2D et caractérisé, en plus d'une difficulté élevée, par un jeu de tir 1 bit. noir et blanc. Rogue Sentry n'est pas un titre dont le but principal est de raconter une histoire et pourtant il essaie, à sa manière, d'offrir au moins une justification valable à nos actions à l'écran. Nous sommes dans un futur dystopique où l’humanité a donné tellement d’espace à la robotique et à l’intelligence artificielle qu’elle en a complètement perdu le contrôle et a complètement succombé. Bref, les droïdes dominent dans un régime mécanisé qui ne laisse aucune place à l'homme. Tout est mécanique, y compris le héros que nous incarnerons. Qui sommes-nous ? Nous sommes un droïde rebelle qui se sépare du système, rompant avec sa position passive de tour de guet et décidant de manière autonome de se ranger du côté de l'homme et donc de ses propres créateurs. Notre objectif est donc assez simple et intuitif : renverser la domination des machines, sauver et protéger les quelques humains survivants et apporter un nouvel équilibre à la Terre. Devant nous, il va sans dire, des hordes d’ennemis mécaniques s’alignent prêtes à nous cribler sans aucune pitié. Le développement de l'intrigue est donc confié au gameplay, à la structure frénétique et courte du titre lui-même. Nous nous retrouverons à errer dans une forteresse où tout veut nous mettre en pièces et contre laquelle nous devrons nous défendre avec des balles. Le tout avec un pixel art noir et blanc 1 bit qui d'une part crée un agréable effet nostalgique, d'autre part donne vie à un chaos visuel considérable ainsi qu'une barrière esthétique difficile à digérer pour l'utilisateur le plus moderne et habitué à détail. Enfin, il convient de souligner la présence inattendue de fins alternatives qui, même si elles ne révolutionnent pas grand-chose, tentent de vous inciter à rejouer un titre qui peut être terminé en un peu plus de deux-trois heures. Le problème est que les fins n’offrent pas on ne sait quelle variété de développement et sont également assez prévisibles. D’un autre côté, ensemble, ils offrent un aperçu assez large du titre et aussi quelques pistes de réflexion éphémères.Rogue Sentry est un shoot'em-up twin-stick qui n'invente pratiquement rien et se blottit dans un gameplay déjà vu et expérimenté chez ses autres congénères. La force du titre réside dans un niveau de difficulté assez élevé qui propose une série de défis à ne pas sous-estimer. Dans Rogue Sentry, vous mourez souvent et cela peut conduire à une inévitable frustration. La frustration se retrouve avant tout dans le nombre d'ennemis et de projectiles associés qui remplissent les différentes zones de jeu, auxquels s'ajoutent des affrontements de plus en plus intenses et frénétiques (y compris des boss) et aussi des pièges environnementaux de toutes sortes. Là aussi, rien d'original mais la structure ludique du titre se défend plutôt bien. À cet égard, explorer le monde de Rogue Sentry est très intuitif. Il s’agit essentiellement d’une zone unique divisée en micro-zones reliées entre elles par des chemins qui, dans certains cas, doivent être dégagés. Le but, en plus d'intercepter et de sauver d'éventuels prisonniers humains, est de massacrer les ennemis avec des balles tout en essayant d'esquiver les attaques des autres. Comme d'habitude, les armes à distance étant la priorité des ennemis (ainsi que les nôtres), surgit bientôt un enfer de balles monochromes dont il est de plus en plus difficile de sortir indemne. Graphiquement parlant, Rogue Sentry est soit aimé, soit détesté. Le titre vise farouchement le monde rétro avec un pixel art 1 bit extrêmement minimaliste, pauvre en détails et qui dans le chaos d'affrontements chaotiques et avec de multiples ennemis, crée également pas mal de confusion visuelle. Rien de bien grave mais les moins habitués au genre et à ce type de style ne trouveront pas beaucoup de raisons de rester. Autre histoire pour le son, représenté ici par une bande-son chiptune captivante bien que, encore une fois, peu originale. D’un autre côté, la répétitivité ne devient pas oppressante mais accompagne plutôt l’ensemble de l’expérience de manière convaincante et efficace. Enfin, il convient de mentionner l' absence totale de la langue française même si la quantité de textes à l'écran est très faible et facile à comprendre.Rogue Sentry est un twin-stick shoot'em up hardcore orienté aventure frénétique, difficile et qui n'innove en rien mais crée un fort effet nostalgique grâce à un style rétro qui, de par sa nature même, ne plaira pas à tout le monde. Le gameplay est accessible et facile à maîtriser mais les défis peuvent quand même conduire à une grande frustration. La présence d'une histoire complète avec de multiples fins est appréciée, mais on regrette qu'elle ne soit pas très originale et ait peu de ramifications. Cependant, cela reste une expérience agréable, bien que facilement oubliable.