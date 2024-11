Creepy Tale: Some Other Place est le jeu classique qui démarre sans prétention, mais grâce à une atmosphère bien réalisée et des graphismes 2D très épurés, il a réussi à nous conquérir. Les Creepy Brothers , les développeurs du titre, ont réussi à créer une expérience qui, bien que courte, vous captivera par sa simplicité. Dans Creepy Tale: Some Other Place, vous incarnez Martin , un jeune garçon qui vit avec sa mère, ses deux frères et une petite sœur. Au petit-déjeuner, les frères de Martin vous proposeront d'aller cueillir des champignons en cette splendide matinée. Puisque vous avez des champignons jusqu'aux cheveux, vous décidez d'aller pêcher, en espérant que votre mère puisse vous préparer cette délicieuse soupe de poisson que vous aimez tant, dommage que vos projets se déroulent un peu différemment de ce que vous pensiez. En effet, alors que vous pêchez paisiblement sur la jetée, vous rencontrerez une étrange créature . Vous la suivrez à travers un puits et vous vous retrouverez dans un monde alternatif inquiétant, peuplé de monstres cauchemardesques et de personnages effrayants qui semblent sortis d'une version sombre d'un conte de fées. Le but de Creepy Tale : Some Other Place est de résoudre les énigmes présentes dans chacun des dix chapitres présents et au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, l'ambiance deviendra de plus en plus inquiétante, à mesure que vous rencontrerez des créatures de toutes sortes comme de gigantesques sasquatches , des sorcières ou même des mineurs nains peu recommandables . Ces personnages serviront à comprendre et à obtenir des indices sur la prochaine énigme à résoudre et, dans certains cas, ce seront eux qui vous donneront une quête à faire.Toutes les énigmes proposées dans le jeu sont très simples , mais non moins intéressantes. Vous vous retrouverez certainement bloqué à certains endroits, mais ce sera la situation classique dans laquelle il vous suffira d'utiliser un peu plus de matière grise pour pouvoir avancer et, dans certains cas, même vous sentir un peu bête face à la solution presque évidente. Malgré cela, le jeu est particulièrement court et prendra environ trois heures à terminer, un peu plus si vous êtes bloqué, en tout cas on ne parle pas d'une durée exagérée, bien au contraire. C'est dommage qu'il n'y ait rien qui vous encourage à recommencer l'aventure depuis le début, en effet une fois terminé Creepy Tale: Some Other Place vous aurez peu de chance de le reprendre à l'avenir, étant donné que toutes les énigmes proposées n'ont qu'une solution possible et cela n'aide pas la rejouabilité. Les commandes sont très simples et intuitives. Les touches classiques pour se déplacer à gauche et à droite, un bouton pour sauter et un pour faire fonctionner les mécanismes. Même si l'on parle d'un titre sorti à la base PC, utiliser une manette est tout simplement plus confortable et le jeu montre qu'il a été optimisé pour cela. Un autre défaut en plus de la brièveté du titre est l'impossibilité totale de pouvoir sauvegarder à mi-chemin du chapitre, même grâce à un quelconque point de contrôle.Creepy Tale possède un magnifique style visuel 2D , parfaitement adapté au ton sombre et maussade du jeu. Entendons-nous, rien qui ne crie au miracle, cependant les visuels proposés sont quelque chose de vraiment excellent, étant donné qu'ils sont extrêmement propres, nous n'avons jamais constaté de problèmes, comme des glitchs ou autres et tout s'adapte parfaitement à l'ambiance légèrement différente. comédie d'horreur du jeu, car on aura presque l'impression de regarder un dessin animé . Une salve d'applaudissements également pour l' audio , mais surtout pour la musique qui parvient à parfaitement capter l'atmosphère sinistre du jeu. Chaque morceau de musique contribue à créer un sentiment de tension et de mystère , parvenant à vous plonger dans le monde troublant que vous explorez.Creepy Tale: Some Other Place est un jeu qui peut se vanter d'une belle section technique, d'un excellent son et de quelques énigmes vraiment bien pensées. L'inconvénient est que le titre est vraiment trop court et il n'y aura rien qui vous incitera à refaire, étant donné qu'une fois que vous aurez appris toutes les énigmes, il n'y aura plus rien d'autre à parcourir. C'est aussi dommage qu'il soit impossible de sauvegarder à mi-niveau, étant donné que le jeu ne prend en compte que le niveau atteint, ce qui dans certains cas peut être très pénible.