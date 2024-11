Red Nexus Games a initialement publié Peglin sur Steam en accès anticipé en 2022. Depuis lors, la société a publié plusieurs mises à jour et le jeu est officiellement sorti. Cette année, c'est au tour de la Nintendo Switch. Peglin n'a aucune histoire. Vous êtes un gobelin qui bat ses ennemis via le pachinko, une sorte de flipper japonais. C'est tout ce que l'on peut dire à ce sujet, c'est une trame qui n'a aucun sens. Ce n’est pas un défaut en soi, le jeu sait que ce n’est pas important et ne perd pas de temps là-dessus. Peglin est un jeu roguelike et cela signifie que beaucoup de choses sont aléatoires. Cependant, je n'ai jamais joué à un roguelike aussi aléatoire que celui-ci. Dans des jeux comme The Binding of Isaac, Slay the Spire et Hades, il s'agit principalement d'une combinaison d'apprentissage de combinaisons fortes et d'amélioration de vos compétences. Dans Peglin, il s'agit uniquement de combiner des mises à niveau. Tout ce que vous avez à faire est de viser et de lancer. Cela présente des avantages et des inconvénients. C'est très facile à maîtriser et peu importe que vous soyez bon en jeux ou non. Mais l'inconvénient est que le jeu n'est pas très profond. En fait, Peglin n'est pas très étendu non plus. Le nombre de mises à niveau et d’événements aléatoires peut presque se compter sur deux mains. Au bout de trois heures, nous avions presque tout vu. Les améliorations sont très belles, de cette façon, vous devez recharger vos balles à chaque fois que vous avez lancé toutes les balles. Maintenant, nous avions une mise à niveau qui nous faisait infliger des dégâts à tous les ennemis à chaque fois que nous devions répéter et une autre qui nous rendait immortel lors du rechargement. Pendant ce run, nous avons également retiré toutes nous balles, donc nous sommes restés là pendant que tout autour de nous mourait. Des moments comme celui-là nous font voir beaucoup de potentiel dans ce titre.Ce qui rend le jeu bien organisé, ce sont les extras. Vous avez donc un menu où vous pouvez voir toutes les améliorations, un autre où vous pouvez voir tous les ennemis et un système de réussite. Ces menus vous montrent comment débloquer des améliorations et des personnages ultérieurs (les personnages sont essentiellement votre Peglin avec un chapeau et un autre type de balle). Cela garantit que vous reprenez le jeu plus souvent pour jouer un peu plus longtemps afin de pouvoir tout débloquer. Vous disposez également d'options pour rendre votre prochaine partie un peu plus difficile à chaque fois que vous « terminez » le jeu. Cela fonctionne pendant un certain temps, mais encore une fois, cela ne fonctionne que jusqu'à un certain niveau. À un moment donné, vous avez tout vu et le jeu perd son effet wow. Il existe un nombre satisfaisant de boss (neuf) et de types d'ennemis sélectionnés aléatoirement (même s'ils ne sont pas surprenants), mais jouer au pachinko a ses limites aussi mignon et créatif qu'il soit.Peglin est une idée intéressante qui ressemble plus à une démo qu'à un jeu complet. Le potentiel est clairement visible et le gameplay apparaît très divertissant. Malheureusement, Peglin rate le coche en ne proposant pas assez de variété, ce qui le rend vite lassant. Red Nexus Games peut certainement améliorer ce jeu en ajoutant plus de contenu, mais la balle est dans leur camp à ce stade.