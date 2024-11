Développé par Nintendo Cube (anciennement NDcube) et édité par Nintendo, Super Mario Party Jamboree est le dix-huitième chapitre du jeu de société le plus célèbre et apprécié de tous les temps ainsi que le troisième chapitre créé exclusivement pour Nintendo Switch . Nous sommes de retour pour faire la fête avec Mario et ses compagnons, en nous perdant dans un océan d'activités directement sur Nintendo Switch. Avant d'aborder le système unique et les multiples modes protagonistes de Super Mario Party Jamboree, il est bon d'apporter quelques précisions. Tout d'abord, nous sommes confrontés à un chapitre qui n'est pas seulement une synthèse des deux titres précédents pour Nintendo Switch mais qui est aussi l'évolution naturelle avec laquelle il a osé risquer quelques expérimentations supplémentaires, faisant un clin d'œil surtout au multijoueur purement en ligne. Cependant, nous sommes confrontés à un chapitre qui ne sacrifie même pas le mode solo, qui trouve en fait son propre petit espace dans une sorte de campagne tutorielle agréable mais pas révolutionnaire. En détail, dans ce cas précis, nous sommes confrontés à un mode complet, une histoire réelle, divisée en plateaux principaux du titre qui peuvent être explorés librement, en résolvant des missions principales et/ou optionnelles avec des chemins à modifier et à débloquer en surmontant les épreuves. Notre objectif dans ce mode unique, plus "narratif", est de jouer le rôle d'assistant de Kamek , organisateur des nouvelles fêtes et tableaux d'affichage (qui sont les véritables protagonistes selon la tradition). Une fois que nous aurons choisi le personnage que nous souhaitons incarner (un des 22 disponibles, dont deux à débloquer et totalement inédits dans la série) et que nous ne pourrons plus changer au cours de la campagne, nous nous retrouverons immédiatement en action.L'action, en termes narratifs, correspond à l'aspect ludique et nous voit pratiquement au travail en collectant des mini-étoiles, en résolvant des problèmes pour des personnages secondaires disséminés partout et en expérimentant également un avant-goût de la véritable nouveauté du titre : les partenaires du Jamboree (que nous approfondirons dans le paragraphe approprié). Chaque situation de la campagne se résout de deux manières : soit en réussissant un des nombreux mini-jeux, soit en recherchant des objets/personnages éparpillés (objets à récupérer et à restituer). Comme vous l'avez peut-être deviné, la campagne fait office de tutoriel non seulement parce qu'elle nous permet de connaître et d'essayer certains mini-jeux mais aussi parce qu'avec l'excuse "narrative" elle nous permet de garder un œil sur quelques joyaux sur les plateaux, nous les faire connaître en détail avant de les aborder en détail en tant que participants au mode principal indéniable de l'ensemble du package. Bien que la campagne ne soit pas mémorable, sa présence est appréciée et on pourrait même penser à l'étendre et à la renforcer pour le futur, en proposant une véritable campagne solo aux multiples facettes.En faisant le calcul, Super Mario Party Jamboree est un party game tout simplement gigantesque qui, en plus des 22 personnages sélectionnables précités, propose 110 mini-jeux différents , 7 plateaux (dont 3 débloqués simplement en jouant), plus de 100 icônes à collectionner ( utile pour personnaliser votre profil et votre profil en ligne), d'innombrables décorations pour Party Square (centre principal du titre), une mini-campagne solo (peut être complétée en 3-4 heures mais peut être prolongée si vous essayez à 100% sur chaque plateau), mode multijoueur en local et en ligne. Avant d'entrer dans le détail des différents modes, il est bon de décrire le hub de jeu , qui peut être agréablement exploré à sa manière et qui offre la possibilité, à travers différents magasins, de pouvoir acheter des icônes et personnaliser notre carte en investissant. nos résultats et compensations obtenues dans d’autres modes de jeu. Mais ce n'est pas tout, toujours sur Piazza Party vous pourrez faire plaisir à vos oreilles grâce à la boutique dédiée aux bandes sonores du titre ou consulter en profondeur les statistiques du jeu. Et, toujours depuis la place, vous pourrez vous envoler en montgolfière pour survoler l'archipel des modes garantis par Super Mario Party Jamboree. D'en haut, en effet, les menus du jeu se transforment en petites îles qui, entre autres, font office de mini-jeu puisque vous pouvez les étudier et photographier de petits événements éphémères à la manière de Pokémon Snap (bien que beaucoup moins complexe et engageant). Parmi les modalités, cependant, se distinguent plusieurs nouvelles entrées qui servent de complément/accompagnement au plat principal.La première s'appelle « Aventures aériennes » et c'est un simulateur de vol joyeux et ludique, ainsi qu'un mini-jeu dynamique (qui nécessite donc de déplacer les joy-cons d'une certaine manière). Les défis ici sont assez simples et liés davantage à l'effort physique qu'à des compétences de jeu concrètes. Entre autres choses, il s’avère être l’une des nouvelles entrées les moins inspirées en raison d’une répétitivité sous-jacente qui apparaît en peu de temps. La donne, en fait, change avec les deux autres méthodes "outline", toujours dynamiques (et nécessitant donc du mouvement physique), à savoir " Usine Toad " et " Cuisine en cadence ". Le premier est un jeu de réflexion simple axé sur la coopération et dont les protagonistes sont les objets de Mario Party et leur création. Le second en revanche, est un jeu de rythme culinaire et léger, immédiat et engageant. Deux autres nouveautés de Super Mario Party Jamboree concernent principalement le monde du multijoueur en ligne. Le premier mode s'appelle " Brigade anti-Bowser" et est un jeu coopératif en ligne pouvant accueillir jusqu'à huit joueurs dans lequel nous serons appelés à affronter un gigantesque faux Bowser. Comment ? Poser des pièges, recharger des armes et lui faire face avec tout ce que les cartes du jeu ont à nous offrir (le tout avec une pincée de stratégie qui ne fait jamais de mal). L'autre mode s'appelle "Koopathlon " et est une véritable course de mini-jeux pouvant accueillir jusqu'à 20 utilisateurs en ligne. Ici, vous avancez sur un chemin à travers des mini-jeux réussis (tous strictement individuels) et avec l'ajout de pénalités à la Mario Kart qui peuvent donc ennuyer les autres utilisateurs. Il existe également des pénalités importantes en cas de défaite dans certains mini-jeux de groupe avec des pénalités visant à toujours garder tout le monde en équilibre et à garantir des changements de classement généreux et imprévisibles.L'île principale , la principale et la plus majestueuse ainsi que la plus consommée est toujours celle-ci : Mario Party . Ici, le jeu classique de l'oie revient, encore modifié avec de nouvelles mini-règles ancrées dans des plateaux de plus en plus variés et engageants, un repaire de surprises imprévisibles et satisfaisantes. Comme vous pouvez l'imaginer, une équipe gagnante ne change pas et en fait, la structure principale du gameplay de Super Mario Party Jamboree ne change presque rien par rapport à ses prédécesseurs mais est améliorée et personnalisée dans les petites choses. Qu'il s'agisse de règles données par les différentes planches (dont deux retours anciens et bienvenus) ou par les bonus/malus des différents objets, ou encore par les typologies particulières de certaines boites qui peuvent donner lieu à des situations cocasses mais aussi à des bouleversements impensables dans le classement, le système du Jamboree fonctionne toujours et ne souffre pas d'ennui. En plus d'un système de règles hautement personnalisables , complétées par la possibilité de rendre l'expérience moins aléatoire et plus « experte », le titre a ajouté une seule variante réellement ludique (même pas très innovante en réalité). Nous parlons des partenaires du Jamboree , une évolution naturelle de ce qui a déjà été vécu dans les titres précédents pour Switch et qui peut ici apporter des variations positives et négatives notables en termes de classement à gravir. Tout d'abord, pour nouer une amitié avec un partenaire, vous devez réussir le mini-jeu correspondant, après l'avoir intercepté sur le plateau. Ensuite, pendant trois tours, vous bénéficierez automatiquement de ses avantages et inconvénients. Celles-ci sont liées au fait que tout ce que vous ferez sera multiplié par deux donc, aussi bien les bonnes que les mauvaises choses.Mais ce n’est pas tout : les partenaires du Jamboree sont dotés de certaines compétences uniques qui, si elles sont bien utilisées, peuvent apporter d’autres avantages. Enfin, la possession d’un partenaire n’est pas à l’abri d’une invasion adverse. En fait, d’autres participants peuvent toujours tenter de le voler et de l’utiliser à votre profit. Bref, c'est un ajout qui, bien que non révolutionnaire, contribue à articuler davantage une formule éprouvée qui ne semble pas souffrir du poids de l'âge et qui en effet, avec un bon groupe d'amis, est capable de donner des heures et des heures de plaisir sans soucis. Dernière remarque pour les cent dix mini-jeux auxquels vous pouvez également jouer librement et dans d'autres modes différents (sans plateau) directement dans la « Marina des mini-jeux », ceux-ci sont nombreux et très variés. Cette immensité récompense la variété du jeu mais présente également des mini-jeux un peu plus sobres ainsi que des mini-jeux particulièrement déséquilibrés (comme les trois contre un). Évidemment, ce sont vraiment de petites choses dans un titre décidément immense et aux multiples facettes.Graphiquement parlant, Super Mario Party Jamboree se défend très bien sous plusieurs aspects, notamment en tenant compte de l'énorme variété de situations qu'il affiche à l'écran. Forte d'une esthétique à l'identité intemporelle et désormais reconnaissable par tous, cet épisode ne se repose pas sur ses lauriers mais continue plutôt de se perfectionner dans les petites choses, en soignant les détails et en offrant encore aujourd'hui une étendue enviable de contenu esthétique. Artistiquement, le jeu présente un style extrêmement agréable composé d'une palette de couleurs vives et saturées, ce qui en fait l'un des titres les plus joyeux et visuellement attrayants disponibles sur le marché, et destiné à un large public de différents âges. La qualité visuelle est vraiment phénoménale, signe que vous pouvez toujours jouer avec qualité sur Nintendo Switch, grâce à des modèles polygonaux bien détaillés, des textures haute définition et d'excellents reflets sur les surfaces qui marquent l'excellent secteur technique. Le tout sans bugs ni ralentissements. Le son est également du plus haut niveau, varié, agréable, accrocheur et reconnaissable par le plus grand nombre. Des animations de niveau (et diverses aussi) avec de précieux effets sonores complètent le tout. La capacité de Nintendo à comprendre son public fait que jouer avec des personnes de tous âges, même avec ceux qui n'ont jamais joué auparavant, est simple et immédiat, grâce à des vidéos explicatives qui démarrent à chaque fois que l'on démarre un jeu (et évidemment désactivable), des commandes à l'écran qui indiquent comment tenir le Joy-Con ou comment l'attacher avec le bracelet, ainsi que des tutoriels avant les jeux qui expliquent les règles à tout le monde. Enfin, il convient de mentionner la présence toujours bienvenue de sous-titres en français.Super Mario Party Jamboree est le Mario Party définitif en termes de contenu et de qualité. Le summum actuel de la saga, avec une haute qualité et des tonnes de choses avec lesquelles jouer. S'il est vrai que certains mini-jeux peuvent être moins inspirés ou déséquilibrés, il est également vrai que ceux-ci se perdent dans un océan de créativité qui ne se repose jamais sur ses lauriers mais qui, au contraire, se met à l'épreuve avec de nouvelles petites innovations. Tout cela pour un titre qui ne révolutionne pas sa structure mais la rend plus multiforme et amusante.