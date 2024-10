Fund Insight : ODDO BHF AM Artificial Intelligence

<P><B>Ce mois-ci, nous nous intéressons à l’évolution radicale que connaît OpenAI actuellement. En tant que créateur du modèle de langage ChatGPT, Open AI a déclenché l’intérêt du grand public pour l’IA. Open AI est désormais situé en plein cœur d’un des plus grands écosystèmes. Ce qui n’était au départ qu’une organisation sans but lucratif est en train d’évoluer vers un statut d’entreprise classique, alors que sa gouvernance a essuyé une immense tempête il y a un an. Ces turbulences et cette évolution exigent des explications détaillées et une mise en perspective, car OpenAI sera à coup sûr un des acteurs majeurs qui détermineront le futur de l’Intelligence Artificielle.</p></b>

<P><B>OPENAI : UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE, DIGNE D’UN SCÉNARIO DE FILM D’HOLLYWOOD</p></b>

<P>A sa création fin 2015, OpenAI était une association sans but lucratif, qui visait à la recherche et au développement de technologies pour l’Intelligence Artificielle, pour le bienfait de l’ensemble de l’humanité. Parmi ses associés-fondateurs figuraient Amazon et Microsoft, ainsi que des grandes figures de la Silicon Valley, notamment Peter Thiel (fondateur de PayPal et de Palantir et investisseur de Facebook et LinkedIn à leurs démarrage) et Elon Musk (qui a ensuite quitté le navire OpenAI en 2018, en raison de conflit d’intérêt et de désaccords stratégiques). Sans surprise, ces soutiens de poids ont permis à OpenAI de démarrer avec une trésorerie très confortable, estimée à 1 Md$. Sam Altman, co-fondateur, en a pris la direction en 2019. La même année, OpenAI a adopté un statut hybride (une partie du groupe visant à devenir une société commerciale), une transition qui a permis à Microsoft de prendre une participation moyennant un investissement de 1Md$.</p>

<P>OpenAI s’est révélé au grand jour en novembre 2022, au moment du lancement grand public de ChatGPT. Dès cet instant, il est devenu possible d’interagir avec une IA sans être informaticien, puisque les questions posées à ChatGPT (et les réponses que ce « grand modèle de langage » apporte) sont en langage naturel. OpenAI, en tant que maison-mère conceptrice de ChatGPT, peut donc être considéré comme le déclencheur de l’engouement général pour l’IA, qu’on peut même qualifier de frénésie. Les compteurs se sont très vite affolés : ChatGPT a enregistré 1 million d’utilisateurs en seulement … 5 jours. C’est un véritable record : il a fallu respectivement 2 mois et ½ à Instagram et 3 ans et ½ à Netflix pour atteindre ce seuil. ​ ​ Aujourd’hui, ​ ​ ChatGPT ​ ​ compte ​ ​ plus ​ ​ de ​ ​ 250 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires (un chiffre en augmentation rapide, comparé aux 200 millions atteints tout juste … fin août dernier).</p>

<P>Malgré cet indéniable succès, OpenAI a traversé une grave crise de gouvernance en novembre 2023. Le Conseil d’administration a brutalement éjecté Sam Altman, avant qu’un tollé général, à la fois interne (parmi les employés) et externe (Microsoft est intervenu), ne conduise en quelques jours à sa réinstallation et à une réorganisation de vaste ampleur du Conseil d’administration, auquel Microsoft participe désormais, en contrepartie d’une injection supplémentaire de fonds à hauteur de 7Md$.</p>

<P>Aujourd’hui, OpenAI traverse une autre phase mouvementée majeure : sa transformation en société à but lucratif. Dans ce but, le groupe serait, selon les media, en train d’élargir son tour de table, en faisant entrer à son capital de nouveaux investisseurs (ex. Nvidia, Softbank) aux côtés des historiques (ex. Microsoft). Cette étape est clef, car elle témoigne de deux nouveaux virages pour l’IA :</p>

<P><UL><LI>Une ​ maturité ​ nouvelle ​ : ​ il ​ est ​ possible, ​ car ​ c’est vraisemblablement ​ ​ ​ ​ l’objectif ​ ​ ​ ​ premier ​ ​ ​ ​ des ​ ​ ​ ​ riches investisseurs ​ ​ ​ embarqués ​ ​ ​ dans ​ ​ ​ ce ​ ​ ​ tour ​ ​ ​ de ​ ​ ​ table, d’espérer gagner beaucoup d’argent avec l’IA ;</p></ul></li>

<P><UL><LI>Une nouvelle visée : avec son nouveau but lucratif, OpenAI semble reléguer au second plan son objectif initial ​ ​ d’être ​ ​ bénéfique ​ ​ à ​ ​ l’humanité ​ ​ entière. ​ ​ Sans parler de considérations éthiques, cela pourrait avoir des conséquences pour les priorités de développement des ​ modèles ​ et ​ des ​ projets ​ IA ​ chez ​ OpenAI, ​ contre lesquels ​ ses ​ concurrents ​ vont ​ devoir ​ apporter ​ une riposte. ​ ​ ​ C’est ​ ​ ​ donc ​ ​ ​ potentiellement ​ ​ ​ la ​ ​ ​ direction générale ​ ​ ​ ​ vers ​ ​ ​ ​ laquelle ​ ​ ​ ​ se ​ ​ ​ ​ dirige ​ ​ ​ ​ l’IA ​ ​ ​ ​ qui ​ ​ ​ ​ est potentiellement sous revue.</p></ul></li>