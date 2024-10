28 % des travailleurs dans le monde craignent l’impact de l’IA sur leur emploi

31/10/2024 Dans Publié leDans Press Releases

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

<P><I>La moitié des travailleurs au Benelux pensent que l'IA aura un impact sur leurs emplois actuels</p></i>

<BR>

<P>Plus d'un quart des travailleurs en Europe et en Amérique du Nord (28 %) craignent d'être licenciés parce que leur emploi sera remplacé par l'IA. C'est ce qui ressort de l'InfoBrief d'IDC « The Path to AI Everywhere : Exploring the Human Challenges » lancé aujourd'hui par Unit4, un leader des logiciels d'entreprise cloud pour les organisations de services. L'InfoBrief s'appuie sur des entretiens approfondis avec des experts et sur les données mondiales d'IDC, notamment une enquête menée plus tôt cette année auprès de plus de 1 250 travailleurs en Europe et en Amérique du Nord.</p>

<BR>

<P><B>Bien que</p></b>

<BR>

<P>Tout le monde ne craint pas que son emploi disparaisse en raison de l'arrivée de l'IA, les travailleurs s'accordent collectivement à dire que l'IA va changer leur travail. Par exemple, pas moins de 78 % s'attendent à ce qu'au cours des deux prochaines années, au moins une de leurs tâches soit automatisée par l'IA. En se concentrant sur les travailleurs du Benelux, il semble qu'ils s'attendent à un impact moins important de l'IA sur leur travail. Une légère majorité (55 %) pense que l'IA aura un impact sur leur rôle actuel.</p>

<BR>

<P><B>Déploiement de l'assistant Gen AI</p></b>

<BR>

<P>Mais les travailleurs utilisent-ils déjà beaucoup l'IA pour faciliter leur travail ? Il s'avère que ce n'est pas courant au Benelux. Actuellement, 42 %1 des travailleurs utilisent un assistant Gen AI, tel que ChatGPT ou Gemini, ou aimeraient l'utiliser dans leur travail à l'avenir.</p>

<BR>

<P><B>Impact limité sur l'expérience des employés</p></b>

<BR>

<P>Étant donné que l'IA permet d'automatiser les tâches répétitives, on spécule souvent sur le fait que l'IA pourrait augmenter la satisfaction au travail. Au Benelux, les travailleurs semblent être quelque peu sceptiques à ce sujet : seuls 37 % des travailleurs pensent que si leur travail est davantage automatisé, leur expérience des employés s'améliorera réellement.</p>

<BR>

<P><B>Claus Jepsen, Chief Product and Technology Officer chez Unit4</b> : « Il est désormais clair que l'IA aura un impact majeur sur notre façon de travailler. Il est donc d'autant plus important pour les entreprises de réfléchir à l'objectif qu'elles veulent atteindre avec l'IA. Après tout, l'IA ne peut pas tout contrôler, les actions et la pensée humaines sont bien trop importantes pour cela. En réfléchissant à la façon dont votre organisation veut travailler avec l'IA, vous donnez des directives et évitez aux employés de se sentir remplacés ou que des erreurs sont commises en s'appuyant trop sur la technologie. Chez Unit4, par exemple, nous avons opté pour un ADN d'IA construit autour d'une adoption pragmatique, où nos employés sont au centre. »</p>

<BR>

<P><I>Source: IDC Infobrief, Sponsored by Unit4, The Path to AI Everywhere: Exploring the Human Challenges, Doc. #EUR252651124, October 2024</p></i>

<BR>

<P><I>1 ​ EMEA & US FoW Employee Experience 2024,IDC, June 2024.</p></i>