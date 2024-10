Développé par Rumata Lab et publié par Sometimes You, The Last Shot est un intéressant jeu de plateforme 2D axé sur la résolution d'énigmes environnementales et de différents types de casse-tête. Serez-vous le petit rouage capable d'arrêter les horreurs d'une grande guerre sans fin ? C'est la principale interrogation qui se pose au centre des événements de The Last Shot qui voit un ingénieur anonyme et drôle comme le protagoniste absolu . Il s'agit d'une aventure diesel-punk pleine de technologie liée avant tout à des armes colossales à utiliser notamment à longue portée. Le monde, en revanche, est dévasté par la guerre et vous commencez directement dans un appartement situé en plein cœur d'une ville perpétuellement en guerre. Se promener dans les rues est donc quelque chose qui est très peu encouragé... pourtant notre jeune protagoniste entreprend un voyage dangereux à travers des rues pleines d'armes et de soldats. La raison de ce voyage ? Retrouvez sa bien-aimée et, pour ce faire, il se laissera guider par ses lettres. Comme vous pouvez l'imaginer, la narration de The Last Shot n'est ni originale ni très approfondie, pourtant elle ressort grâce à quelques choix stylistiques particulièrement appréciés. Non seulement le titre décide d'aborder des questions résolument complexes et tristement modernes comme la guerre en utilisant un style caricatural, déformé et involontairement comique, mais il raconte également une histoire sans utiliser un seul mot écrit à l'écran. Les personnages et les événements sont décrits avec une série d'images, même à l'intérieur des ballons il n'y a que des dessins. L'histoire racontée uniquement à travers des images est donc simple mais agit comme une bonne colle pour nous pousser jusqu'aux dernières mesures d'un titre qui, également en fonction de notre intuition et de notre capacité à résoudre les différentes énigmes, peut durer plus de six heures. Malheureusement, il s’agit d’une arme à double tranchant qui conduit le récit à ne pas satisfaire pleinement notre curiosité, ne parvenant pas à approfondir correctement l’histoire générale de l’œuvre qui reste assez floue.The Last Shot est un jeu de plateforme 2D à défilement horizontal axé sur la résolution de diverses énigmes environnementales. Cela se traduit par une séquence linéaire de niveaux avec un level design unique et sans routes secondaires ni secrets à révéler (il n'y a pas d'objets de collection). Tout est axé sur l'énigme du moment à résoudre pour progresser encore, mettant de côté le côté plateforme qui se concentre davantage sur quelques sauts et davantage de plateformes à déplacer et repositionner. De son côté, l'ingénieur que nous allons contrôler, en plus de bouger et de sauter, peut aussi pousser des objets de différentes tailles ou utiliser ses fidèles outils : marteau et clé. Ces outils doivent être équipés et leur utilisation, assez maladroite et pas toujours précise, ne sert qu'à résoudre des énigmes environnementales spécifiques toujours assez intuitives. Au fur et à mesure que vous progressez, la complexité des énigmes augmente, vous donnant de plus en plus de satisfaction lorsque vous les résolvez, surtout si elles entraînent également des changements dans le niveau lui-même (ouvrir des chemins ou faire apparaître de nouveaux personnages, etc.).La structure de The Last Shot n'est ni innovante ni originale et s'inspire en effet beaucoup d'autres titres similaires, certains d'entre eux honorés par le jeu lui-même avec des œufs de Pâques plus ou moins évidents. Dans The Last Shot, les niveaux ne manquent pas non plus qui tentent de changer la formule de base du titre comme les sections de conduite qui ne parviennent cependant pas à être totalement satisfaisantes et qui, en fait, sont moins inspirées que les phases principales. Ces derniers vont principalement de la recherche d'objets à utiliser dans des lieux ou des machines spécifiques à la résolution de divers défis tels que connecter des tuyaux, réaliser des défis chronométrés, etc. A noter un système de checkpoint peu confortable ni intuitif (il n'est pas manuel mais automatique) et qui dans le cas de sessions de jeu courtes peut conduire à répéter des parties entières du niveau. Rien d'exaspérant mais cela mérite quand même d'être pris en compte pour éviter de devoir répéter des énigmes entières. Quant aux bugs et problèmes, The Last Shot en a quelques-uns mais rien de trop grave. Tout au long de l'aventure, nous n'avons connu qu'un seul gel qui nous a obligé à réinitialiser et quelques ralentissements sporadiques, surtout lorsqu'il y a de nombreux éléments à l'écran.Graphiquement parlant, The Last Shot a du style et une bonne profondeur de mise en scène (certaines zones se distinguent par le souci du détail qui inclut également des éléments circonstanciels). L'ambiance diesel-punk se mêle à l'univers des dessins animés, abordant des thèmes forts de manière discrètement légère et renvoyant une série d'images presque toujours bien élaborées et qui animent une histoire purement visuelle qui, à sa manière, satisfait. Le son est également assez bon, mais sans morceaux mémorables. En revanche, il n'y a pas de répétitivité gênante tandis que les effets sonores sont bien insérés et contribuent à rendre l'univers du jeu plus cohérent et crédible. Enfin, le titre est sous-titré en français mais on parle de textes liés uniquement aux menusThe Last Shot est une aventure agréable axée davantage sur les énigmes et énigmes environnementales que sur les phases de plateforme, pourtant présentes. Le titre triomphe d'un point de vue stylistique, résolument captivant, et pour une bonne variété d'énigmes. En revanche, c’est une œuvre qui en elle-même n’innove rien et qui peine à laisser sa trace. Quelques imprécisions techniques sont à noter pour une expérience qui reste néanmoins positive et que nous vous proposons de tenter.