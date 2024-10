Iron Meat est un titre qui ne cache pas ses inspirations, au contraire, il les embrasse ouvertement. Dès que vous démarrez le jeu, les vétérans des années 80 et 90 reconnaîtront immédiatement l'influence prégnante de Contra, l'un des classiques intemporels du genre run 'n gun. Il est cependant important de souligner que « Iron Meat » n’est pas un simple clone : il parvient à emprunter des éléments clés, mais apporte sa propre identité à travers une direction artistique distinctive et sa propre vision du gameplay. Iron Meat ne laisse aucune place à l'hésitation : dès les premiers instants, les joueurs sont catapultés dans une expérience frénétique, où chaque pas nécessite des réflexes rapides et une précision extrême. La progression est linéaire, avec des niveaux rapides et une action incessante, mais malgré cela, le jeu ne semble jamais trop frustrant. Les commandes sont réactives, une caractéristique fondamentale pour un titre de ce genre, et les différents modèles d'ennemis, bien que complexes, sont bien équilibrés pour offrir un défi équitable. Un aspect très positif du gameplay est sa capacité à maintenir une forte tension sans jamais devenir répétitif. Les ennemis changent constamment, offrant un large éventail de situations tactiques et de scénarios en constante évolution. Le jeu récompense le joueur qui observe et apprend de ses erreurs, sans pour autant trop pénaliser les moments de distraction ou d'action impulsive. Cependant, tout comme dans les classiques dont il s'inspire, la vitesse et l'intensité sont les clés du succès : s'arrêter trop longtemps au même endroit peut signifier une mort certaine.L’un des aspects les plus fascinants d’Iron Meat est sa direction artistique. Le titre présente des graphismes volontairement rétro, qui rappellent l'esthétique 16 bits typique des jeux d'action des années 90. Cependant, il ne s’agit pas d’une simple tentative de surfer sur la nostalgie. La direction artistique parvient à trouver un équilibre entre le classique et l'innovant, en ajoutant des éléments d'horreur fantastique qui donnent au jeu une atmosphère convaincante. Les ennemis, dont beaucoup semblent sortir d'un cauchemar cyberpunk, évoluent dans des environnements mêlant industriel et organique, créant un sentiment constant de danger et d'aliénation. Ce mélange d'action rapide et d'horreur fantastique donne au jeu un caractère reconnaissable, le distinguant de la mer de titres rétro. En revanche, la durée de vie d'Iron Meat reste la point faible du jeu : Avec une campagne principale pouvant être complétée en quelques heures, le jeu n'offre pas une grande longévité. Cela ne pose peut-être pas de problème pour ceux qui recherchent une expérience intense et ciblée, mais cela peut décevoir les joueurs à la recherche d'un contenu plus durable. De plus, une fois la campagne terminée, il n’y a guère d’incitation à y rejouer. Il manque un système de progression qui récompense le joueur pour la répétition des niveaux ou la recherche de nouvelles stratégies. La variété d'armes et d'améliorations, bien que satisfaisante lors de la première partie, n'est pas non plus suffisamment étendue pour inciter les joueurs à revenir pour une deuxième partie.Iron Meat est un hommage réussi aux classiques du run 'n gun, avec une référence particulière à « Contra ». Le gameplay est rapide, stimulant et jamais frustrant, offrant une expérience qui tient les joueurs en haleine du début à la fin. Bien que le jeu réussisse à capter l’attention dès la première partie, il manque de contenu qui incite les joueurs à revenir.