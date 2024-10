Plus d'un quart des scale-ups voient leur croissance ralentir en raison d'infrastructures informatiques insuffisantes 

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

26 % des scale-ups constatent que leur infrastructure informatique actuelle ne peut pas faire face à la croissance continue de l'organisation, tant en termes de collaborateurs que de départements. C’est ce qui ressort du Growth Generator , une étude sur les défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles sont en phase de croissance. L’étude a été réalisée pour le compte du prestataire de services financiers Mollie , auprès de 200 décideurs actifs dans des entreprises en croissance. En ce qui concerne les opportunités d'expansion internationale, les scale-ups nécessaires sont également limitées par leur infrastructure informatique. Pas moins de 28 % de celles-ci déclarent en effet que leurs systèmes actuels ne sont pas suffisamment adaptés à la croissance de l’entreprise vers les marchés étrangers.Le fait que la croissance soit limitée permet également à la concurrence de prendre une longueur d’avance. Près d’un tiers des décideurs (31 %) craignent donc que la concurrence les rattrape si l’organisation ne met pas rapidement à jour ses systèmes informatiques.Le manque d'expertise explique en partie pourquoi tant de scale-ups ne parviennent pas à mettre de l'ordre dans leurs processus informatiques. 37 % de celles-ci déclarent que leur organisation n’emploie pas suffisamment de collaborateurs possédant les connaissances nécessaires pour améliorer l’infrastructure IT. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles un peu plus d’un tiers des scale-ups (35 %) déclarent que les membres de leur organisation n'ont aucune idée des technologies qui peuvent améliorer l'efficacité des processus internes.Cependant, le manque d’expertise informatique limite non seulement la croissance et l’efficacité, mais entraîne également de sérieux risques pour l’entreprise. Plus d’un tiers des décideurs (36 %) indiquent en effet qu’au sein de leur entreprise en croissance, les connaissances en matière de cybersécurité sont insuffisantes pour disposer d’un système informatique sûr.----------