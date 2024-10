ESET HOME : protection renforcée contre vol d'identité, ransçongiciels, phishing et bien plus

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Ces améliorations, en tant que solution tout-en-un destinée aux consommateurs, correspondent au nombre croissant de menaces avancées, automatisées et basées sur l'IA ciblant les individus. Elles répondent aux préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données, les attaques de ransomware, le phishing et les escroqueries.Bien que doté des dernières technologies, ESET HOME Security reste simple à utiliser grâce à ESET HOME, une plate-forme complète de gestion de la sécurité disponible pour les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Android et iOS et couvrant tous les appareils domestiques intelligents classiques. ESET HOME Security offre donc une protection encore plus puissante à l'ensemble des foyers.« En tant que fournisseur de solutions de protection innovantes, ESET s’engage à avoir toujours une longueur d’avance sur ses adversaires. Nos experts ont créé une solution puissante de protection de la vie numérique, qui allie plus de 30 ans d’expertise humaine en intelligence artificielle, à une technologie multicouche et à une protection cloud directe. Selon une approche axée sur la prévention qui arrête les menaces avant qu’elles ne causent des dommages, ESET HOME Security offre une tranquillité d’esprit en matière de confidentialité et de sécurité, tout en restant convivial, puissant, léger et rapide », a déclaré Viktória Ivanová, vice-présidente Consumer and IoT chez ESET.Pour compléter la longue liste de couches de protection existantes - Antivirus et Antispyware, Firewall, Ransomware Shield, Anti-Phishing, Safe Banking, Safe Browsing, Password Manager, VPN et Anti-Theft, pour n'en citer que quelques-unes — de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau ont été ajoutées :Nouvelle surveillance Dark Web : ESET Identity Protection* analyse les sites Dark Web, les salles de discussion du marché noir, les blogs et d’autres sources de données pour détecter le commerce illégal et la vente d’informations personnelles des utilisateurs. La technologie ESET envoie de rapides alertes afin que les utilisateurs prennent des mesures immédiates.Nouvel ESET Folder Guard : cette technologie permet de protéger les données précieuses des utilisateurs Windows contre les applis et menaces malveillantes, telles que rançongiciels, vers et wipers (malwares pouvant endommager les données des utilisateurs). Les utilisateurs peuvent créer une liste de dossiers protégés : les fichiers de ceux-ci ne peuvent être ni modifiés ni supprimés par des applis non fiables.Nouvelle analyse multithread : améliore l'analyse des périphériques à processeurs multi-core utilisant Windows en répartissant les demandes d'analyse entre les noyaux de processeur disponibles. Il peut y avoir autant de threads d'analyse que la machine possède de noyaux de processeur.Nouveau scanner de liens : Améliorant la fonction ESET Mobile Security Anti-Phishing (anti-hameçonnage) qui, généralement, bloque les attaques d'hameçonnage potentielles provenant de sites Web ou de domaines répertoriés dans la base de données des programmes malveillants d'ESET. Le scanner de liens est une protection supplémentaire pour les utilisateurs de smartphones Android qui permet à ESET Mobile Security de vérifier chaque lien qu'un utilisateur tente d'ouvrir, et pas que ceux provenant de sites Web et d'applis de réseaux sociaux pris en charge. Si un utilisateur reçoit un lien d'hameçonnage dans une appli de jeu et l'ouvre, le lien est d'abord redirigé vers l'appli ESET Mobile Security, où il est vérifié, avant d'être envoyé vers le navigateur. Si l'utilisateur utilise un navigateur non pris en charge, le scanner bloquera le lien malveillant.Mode Gamer amélioré : Fonctionnalité destinée aux utilisateurs qui veulent utiliser leur logiciel sans interruption, sans fenêtres pop-up et qui souhaitent minimiser l'utilisation du processeur. La version améliorée permet de créer une liste d'applis démarrant automatiquement le mode Gamer. Pour les joueurs prudents, il y a aussi une nouvelle option qui affiche des alertes interactives pendant l'utilisation du mode Gamer.Gestionnaire de mots de passe amélioré : ESET Password Manager inclut une option pour se déconnecter à distance du gestionnaire de mots de passe s’il est connecté à d'autres appareils. Les utilisateurs peuvent vérifier leur mot de passe par rapport à la liste des violations de mot de passe et consulter un rapport qui les informe s'ils utilisent des mots de passe faibles ou déjà utilisés pour leurs comptes enregistrés. Password Manager dispose d'une option intégrée pour l’utilisation de programmes tiers comme l’authentification à deux facteurs (2FA) facultative.Cyber-sécurité améliorée pour les utilisateurs Mac —Les utilisateurs d’ESET HOME Security tiers for Mac disposent d'un nouveau pare-feu unifié avec des options de configuration de base et avancées dans le principale interface utilisateur graphique (GUI). Ainsi la solution est adaptée aux besoins des utilisateurs, des plus basiques aux plus avancés, sans paramètres inutiles.Ce produit de sécurité robuste et tout-en-un est la solution idéale pour toutes les préoccupations au-delà de la cyber-sécurité générale. Il comporte la protection de la confidentialité, de l'identité des appareils et de la maison intelligente ainsi que l'optimisation des performances. 