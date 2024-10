Sky Oceans : Wings for Hire est un jeu du studio chilien Octeto Studios (Cyber ????Ops) qui vise à rendre hommage aux JRPG classiques, en particulier Skies of Arcadia – un titre SEGA acclamé sorti pour SEGA Dreamcast en 2000 puis en 2003 sur Nintendo GameCube. Le titre présente un décor de pirate du ciel et un monde fragmenté en îles flottantes, rappelant avec nostalgie les RPG des années 90 et du début des années 2000, apportant une atmosphère contemplative familière au style de Nausicaa et la Vallée du Vent, Le Château dans le ciel ou Final Fantasy XII. Dans Sky Oceans : Wings for Hire, nous suivons le parcours de Glenn Windwalker, le plus jeune pilote d'une famille d'aviateurs explorateurs. Le village de Glenn est attaqué par une organisation maléfique et c'est à lui et ses amis de partir à l'aventure pour découvrir les mystères du monde et récupérer leur maison. Le jeu parvient à capturer parfaitement l'essence bucolique et sereine des JRPG fantastiques , ce qui n'est pas surprenant compte tenu du lien historique fort de l'Amérique latine avec la culture japonaise, notamment à travers l'anime. Le mélange d'influences fonctionne très bien, on a des allusions à des blagues hispaniques réparties tout au long du texte de l'œuvre, ainsi que de forts éléments latins traditionnels dans la façon dont les civilisations du jeu sont organisées. Cette tendance aux combinaisons culturelles émanant de créateurs qui ont connu le boom de l'anime en Occident s'est déjà révélée prometteuse dans plusieurs médias brésiliens et étrangers et ne montre aucun signe de ralentissement.Dans le jeu, nous avons des moments d'exploration en trois dimensions avec l'avion et des moments de combat au tour par tour. En plus des batailles traditionnelles avec des « airjets », des vaisseaux individuels que chaque personnage contrôle, le jeu introduit des batailles avec de grands « dirigeables », des vaisseaux plus grands qui fonctionnent comme une « plaque tournante » pour l'équipe et où l'équipage doit se répartir entre des fonctions telles que le pilotage. , canons et réparations. Cette alternance de mécaniques permet de maintenir le dynamisme des combats et offre au joueur une variété cruciale dans les jeux de ce genre. La bataille en elle-même n'a rien de trop compliquée ou obtuse, tout au plus elle apporte de la complexité en obligeant le joueur à gérer soigneusement la vitesse de ses personnages et l'ordre des tours, ce qui peut changer le cours des combats. Cependant, Sky Oceans : Wings for Hire présente quelques défauts d'exécution qui atténuent l'impact de cette mécanique.Malheureusement, Sky Oceans : Wings for Hire souffre d'une série de problèmes techniques qui ternissent son éclat. Les chutes d'images sont fréquentes, même avec des graphismes très simples, ce qui indique de sérieux défauts d'optimisation. De plus, le jeu regorge de bugs qui affectent l'expérience, des crashs au milieu des combats aux effets sonores qui tournent en boucle infinie . Des problèmes tels que des bulles qui passent trop vite ou des temps de chargement longs affectent également l’immersion. La navigation, qui devrait être l'un des piliers du jeu, est l'un des aspects les plus frustrants. Les commandes des jets sont instables et mal réglées. La caméra est bancale et ne répond pas, et le placement d'obstacles et de murs invisibles sur la carte ne fait qu'empirer la situation. Naviguer dans les cieux devrait être exaltant, mais cela finit par être une expérience irritante. Un autre problème critique est le suivi de l'ordre du tour en combat, qui buggeait et disparaissait fréquemment, entravant la compréhension de l'un des éléments les plus importants du jeu. De plus, l'histoire, bien que cohérente, souffre de bombardements d'informations qui révèlent brusquement des faits importants sur les événements du monde, ce qui affaiblit le mystère qui aurait pu être construit de manière plus progressive et intrigante.Sky Oceans : Wings for Hire est un hommage sincère aux JRPG classiques, en particulier Skies of Arcadia, mais son exécution technique laisse beaucoup à désirer. L'ambiance et les idées sont prometteuses, et le mélange d'influences culturelles est un point fort. Cependant, les bugs, les défauts d’optimisation et les contrôles problématiques entravent considérablement l’expérience. Avec plus de finition, le jeu aurait pu être un bel ajout au catalogue des RPG modernes, mais tel quel, il laisse un sentiment de frustration et de déception.