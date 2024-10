Deep Beyond est un jeu vidéo d'aventure narrative , avec des énigmes à la première personne, développé par le studio Avix Games. Nous contrôlons Lilly qui, après la disparition de son père, tente de résoudre ce mystère et d'autres dans un environnement marin qui rappelle parfois des souvenirs des romans de Jules Verne. Le récit présente un certain degré d' ambiguïté , dans lequel on découvre des moments du passé de Lilly et la relation entre les différents personnages. Les méchants et les héros ne sont pas si clairs et les décisions ne sont pas faciles. L'histoire avance à travers la découverte d'objets, qui nous aident à atteindre les objectifs proposés. Ils sont obtenus en résolvant des énigmes qui n’offrent pas de grande difficulté, mais sont construites avec ingéniosité et étroitement intégrées à l’intrigue narrative. Toutes les énigmes sont plausibles dans le contexte de l’histoire. Certaines d'entre elles utilisent la fonction d'écran partagé, qui en plus d'aider à la résolution, leur donne un aspect bande dessinée. Dans les scènes sous-marines – qui sont peu nombreuses – se transmet un sentiment de découverte qui rappelle un instant Subnautica. Bien que la façon dont nous nous déplaçons ne soit pas la natation, mais la marche, puisque le personnage utilise un équipement de plongée avec de lourdes bottes et une combinaison de plongée. Cela signifie que dans ces scènes, l’immersion dans le milieu aquatique n’est pas totalement réalisée.Les situations tendues sont peu nombreuses, mais elles surviennent aux bons moments et le sentiment de révélation de l'intrigue reste intact jusqu'au bout. Le récit n'a pas d'impasse et se développe de manière fluide, même si la durée est courte . On peut considérer ce jeu comme une petite fiction interactive qui nous donne envie de plus de chapitres ou de nouvelles aventures de ses personnages. Les performances – car tous les personnages ont des dialogues ou des monologues parlés – sont correctes et contribuent au soin apporté aux détails visuels de l'environnement. Une certaine mélancolie, la grandeur du phare et les promenades sous-marines sont mises en valeur par un style visuel proche du cel shading, avec des palettes de très peu de couleurs qui changent selon les lieux. Ce style attrayant nous enveloppe dans un environnement raréfié propice au mystère, et a rendu l'étude digne du prix du meilleur art à l'EVA 2023. Espérons qu'Avix Games continue à se développer dans ce sens. Continuer à raconter des histoires nouvelles et plus ambitieuses avec le même soin. Peut-être seront-ils encouragés par une histoire plus longue et plus complexe.Deep Beyond est un aventure narrative à la première personne avec un scénario solide et un style visuel saisissant. Le voyage est malheureusement assez court et certaines actions semblent désordonnées.