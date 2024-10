Développé et publié par Unbound Creations, plus récemment connu pour Rain On Your Parade , Just Crow Things est construit sur des principes similaires, à savoir gâcher la journée des gens. Il sera comparé à d'autres titres indépendants comme Untitled Goose Game et Little Kitty, Big City, simplement en raison des ravages que les joueurs sont tenus de faire en y jouant, mais il propose également une campagne simple qui est tout simplement un plaisir à parcourir. Il va sans dire que vous incarnez un corbeau. En tant que corbeau, vous traverserez douze niveaux de type bac à sable en accomplissant des tâches pour atteindre la zone suivante. La première étape, judicieusement nommée Tutoriel, explique très bien les bases de ce que vous pouvez faire en tant que corbeau. En plus de marcher lentement, vous avez bien sûr la possibilité de voler en maintenant le bouton d'épaule droit enfoncé. Pour ajouter plus de technique au vol, vous pouvez appuyer sur le bouton d'épaule gauche pour que votre corbeau fasse un mouvement de glissement qui lui permettra de prendre plus de vitesse et de voyager plus rapidement. Pour accéder à plus de niveaux, vous avez besoin de points, qui ne sont attribués qu'après avoir terminé des objectifs. Certains sont aussi simples que de se lier d'amitié avec d'autres animaux en leur parlant, et d'autres demandent un peu plus d'efforts, comme les courses contre la montre où vous devez utiliser votre compétence de vol pour voler à travers des cerceaux de couleur bleue. Certaines tâches vous demanderont même d'utiliser certains bonus pour donner au corbeau de nouvelles capacités, comme le pouvoir de faire caca des boules de feu pour allumer des torches.Attendez, des boules de feu de caca ? Oui, vous ferez beaucoup de caca dans ce jeu, car c'est la principale autre chose que vous ferez en plus de voler, de vous dandiner et de parler à d'autres animaux. Vous finirez par rencontrer ce hérisson qui adore absolument le chaos de vous faire caca sur tous les « humains » du jeu, à tel point que vous ne pouvez pas vous empêcher de voir tous les différents caca que vous pouvez faire. Le feu a déjà été mentionné, mais les bombes à paillettes sont également possibles en fonction des objets que vous trouvez. Cela dit, les caca dans le jeu sont limités et vous pouvez voir combien il vous en reste en fonction du nombre d'éclaboussures blanches que vous voyez en haut de l'écran. Pour reconstituer votre réserve de caca, vous pouvez attendre ou manger de la nourriture que vous trouverez partout dans chaque niveau. Outre le corbeau, ce qui donne à Just Crow Things beaucoup de son charme réside dans la variété des niveaux proposés, ainsi que dans les défis que vous devrez relever avec les objectifs que vous devrez atteindre pour terminer chaque niveau. En plus du didacticiel mentionné ci-dessus, vous passerez à la ville pittoresque et à des endroits encore plus grands comme l'Égypte ancienne et la Grosse Pomme. Chacun de ces niveaux et leurs listes de contrôle à franchir sont assez standard, mais le jeu a également sa part de niveaux spéciaux. Le niveau Edgar Allan Crow, par exemple, vous fait entrer dans une maison hantée pour essayer d'effrayer Edgar. Dans le niveau Fantasy, vous êtes plongé au milieu d'un conflit entre chiens et chats, et vous serez obligé de choisir un camp. Il existe même un niveau appelé « The Wing Waker » où vous devez voler au-dessus de la grande mer à la recherche de bibelots spéciaux à rapporter au roi. Les situations et les parodies dans lesquelles vous vous retrouverez sont absolument hilarantes, et tous les niveaux sont courts, donc absolument rien ne dépasse la durée autorisée. Vous pouvez également faire une pause dans l'action et la défécation en déguisant le corbeau avec les nombreux objets de costume que vous trouverez et gagnerez au cours du jeu. Le seul vrai reproche que l'on fait au jeu est que les temps de chargement sont beaucoup plus longs que ce que l'on souhaiterait pour un jeu de cette taille.Just Crow Things est un petit titre amusant qui allie avec brio le plaisir que les joueurs éprouvent à la fois avec des jeux agréables et des jeux plus chaotiques.