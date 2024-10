Ella, la reine des enfers, doit faire face à une générale qui se rebelle et prend la fuite. Amanda a constitué sa propre armée, composée d'un mélange de toutes sortes de guerriers. Il y a des ninjas, des assassins et divers robots. Amanda veut prendre la couronne et devenir la souveraine de l'enfer. Vous incarnez Valentina, la dernière guerrière humaine restante, et devez faire équipe avec trois lapins plus ou moins humanoïdes pour contre-carrer les projets d'Amanda. Il y a donc quatre personnages jouables au total, chacun a ses propres forces et faiblesses. Valentina est votre guerrière classique qui n'excelle en rien mais n'a pas non plus de défauts criants. Elle a une vitesse raisonnable, une force moyenne et utilise un bâton pour frapper. Ensuite, nous avons Bjorka, un lapin géant qui vous sert de tank. Elle est forte et brutalement lente, et peut faire tourner sa grosse hache. Parce qu’elle est si lente, elle se concentre uniquement sur la défense. Troisièmement, nous avons Gladius, la fainéante du groupe. Elle est super rapide et a un couteau au poignet et un pistolet/blaster sur l'épaule. Enfin, il y a un adorable petit lapin blanc qui est la berserker du club. Elle attirez tout le monde avec ses grands et jolis yeux, puis met les ennemis en pièces. Pour chaque niveau, vous devez choisir avec quel protagoniste vous combattrez. Vous pouvez choisir de jouer tout le jeu avec un seul personnage ou de changer de personnage à chaque niveau.En termes de gameplay, Bunny Battle Nemesis est un beat'em up typique. Vous avancez de gauche à droite pendant la majeure partie du jeu, tuant les méchants sur votre route. Vous disposez d'un certain nombre d'attaques que vous pouvez diriger dans la bonne direction tout en les exécutant. En ce qui concerne les attaques que nous venons de mentionner, vous avez votre attaque standard, une attaque puissante, une attaque à distance et une attaque ultime. Vous ne pouvez pas simplement utiliser cette dernière ; vous devez d'abord la charger en frappant les ennemis. Malheureusement, le jeu est un peu à la traîne lorsqu'il s'agit d'avancer en profondeur. Quelle que soit la vitesse ou la lenteur avec laquelle vous pouvez vous déplacer de gauche à droite, le mouvement vers l’avant et vers l’arrière du décor est toujours lent. En plus de cet obstacle, il est également extrêmement difficile de déterminer à quelle hauteur se trouvent vos ennemis. De cette façon, vous pouvez simplement déclencher un combo complet dans le vide, car vous n'êtes pas à la même hauteur que vos ennemis ce qui peut sembler frustrant. Au fil de la progression, vous collectez des récompenses. Tout d'abord votre score, mesuré en points, et ensuite le plus important, à savoir le sang de vos ennemis. C'est la monnaie du jeu et vous pouvez l'utiliser pour rendre votre personnage préféré plus fort. Donnez un peu de sang et améliorez l'une de vos attaques. En améliorant les attaques, vos attaques deviennent beaucoup plus attrayantes visuellement.La partie la plus importante du jeu se trouve dans le mode histoire. Vous commencez par une introductions et êtes ensuite rapidement plongé dans un gameplay parfois chaotique. Il existe également l’option Bunny Arena. Cette option n'a rien à voir avec l'histoire et vous oppose à un grand nombre d'ennemis. Cette partie est une sorte de mode de survie. L'avantage de jouer à ce mode est que même s'il n'est pas lié au mode histoire, vous obtenez des récompenses. Bref, tout le sang de vos ennemis que vous récolterez pourra être utilisé pour devenir plus fort dans le mode histoire. Dans les deux modes ci-dessus, vous avez la possibilité de concourir seul, mais également en coopération locale mais pas en ligne. Dans le menu Démarrer, vous pouvez choisir Contrôles. Ici, vous pouvez voir d'un coup d'œil quels boutons vous pouvez utiliser dans quel but. Pour développer cela, vous pouvez opter pour les options de Combat, où vous recevrez une brève description de ce que vous pouvez faire dans le jeu pour vaincre vos ennemis. Une mention distincte pour une option que les développeurs ont ajoutée au jeu spécialement pour les streamers : le mode Streamer. Cela supprime automatiquement toute la musique de fond pendant la diffusion. Tous les autres sons restent parfaitement audibles. Bref, plus de soucis avec les réclamations en matière de droits d'auteur. Bien pensé par les développeurs à notre époque, où nous semblons vivre de plus en plus en ligne.Graphiquement, ce jeu n'est pas super impressionnant mais le visuel est dans l'ensemble agréable, bien qu'il ne soit pas toujours très net. Les personnages et les ennemis semblent corrects tout au long du gameplay. Pendant les cinématiques, tout est un peu meilleur et plus moderne, et le jeu a un look cartoon des années 90. Cependant, vous ne remarquez pas grand-chose de ce qui précède lorsqu'il y a beaucoup de choses à faire à l'écran. Ensuite, tous les graphiques se fondent rapidement les uns dans les autres et la vue d'ensemble et la beauté sont difficiles à trouver. Des graphismes flous et vagues à profusion. Il y a beaucoup de variété et de diversité en termes de niveaux. Bien que tout soit un peu coloré pour les Enfers, les améliorations apportées à vos attaques attirent également l’attention visuelle du jeu. Ce qui semble être un inconvénient, c'est le prix demandé, à savoir 24,99 €, car le mode histoire ne dure que trois heures environ.Bunny Battle Nemesis est un bon beat'em up. La campagne est assez courte, mais le mode arène apparaît divertissant et le titre présente un gameplay plutôt satisfaisant.