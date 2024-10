La Directive NIS2, c’est aujourd’hui !

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

En ce 17 octobre 2024, les États membres de l'UE doivent transposer la Directive NIS 2 (Network and Information Security) dans leur droit national, ce qui constitue une étape importante. Selon le calendrier fixé par la directive, dès à présent, toutes les organisations qui relèvent de cette directive NIS 2 devraient avoir commencé à se conformer à ces obligations. Cependant, de nombreux États membres de l'UE n'ont pas encore entièrement intégré la directive dans leur droit national.À ce jour, seules la Belgique, la Croatie, la Hongrie et la Lituanie sont à un stade avancé d'adoption de la NIS2 dans leur législation nationale. Les entreprises de ces pays doivent désormais s'y conformer. D'autres pays, de grande importance, comme l'Allemagne et la France, devraient finaliser leur législation dans les mois à venir. Toutefois, ces transpositions ne seront pas simples. La NIS2 étant une Directive et non un Règlement, il y aura des différences entre les États membres, qui refléteront les spécificités nationales.Malgré ces différences, les principes fondamentaux de la NIS2 restent cohérents dans toute l'UE. Une fois les lois nationales en vigueur, toutes les organisations concernées doivent faire une déclaration auprès de leurs autorités nationales pour confirmer qu'elles relèvent de la NIS2. Elles doivent mettre en œuvre des mesures de gestion des risques et satisfaire aux exigences de la déclaration. Les produits ESET peuvent aider les organisations non seulement en matière de protection et de détection avancées, mais également en matière d'obligations de déclaration et de conformité.Dès lors, il est essentiel que les organisations commencent à se préparer dès à présent, même si leur pays n'a pas encore finalisé la loi nationale transposant les règles NIS2. Une fois la législation nationale en place, les organisations devront se conformer pleinement et sans délai.Pour en savoir plus sur NIS2, ne manquez pas d'assister à la Journée Européenne de Cyber sécurité d'ESET qui aura lieu à Bruxelles le 20 novembre.Pour plus d'informations, visitez le site https://eecd.eset.com/eecd-brussels-2024