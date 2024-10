ESET s'intègre à SuperOps pour améliorer la cyber-sécurité des MSP

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 16 octobre 2024 — ESET, leader mondial en cyber-sécurité, et SuperOps, une plateforme de nouvelle génération pour la surveillance et la gestion à distance (RMM) et l’automatisation des services professionnels (PSA), ont annoncé leur intégration.Cette collaboration permet aux fournisseurs de services MSP de gérer et de sécuriser de manière transparente leurs terminaux au sein de la plateforme SuperOps, procurant une efficacité et une protection inégalées à leurs opérations avec la puissance additionnelle ESET Endpoint Security, une solution de base de la plateforme ESET PROTECT primée et reconnue.« L’objectif de SuperOps est de rendre le travail des MSP plus efficace et plus intuitif. L'intégration d'ESET avec SuperOps offre aux MSP une solution rationalisée et tout-en-un pour la gestion sécuritaire des terminaux. Ce partenariat permet aux MSP d'offrir une protection renforcée à leurs clients en simplifiant leurs workflow », a déclaré Arvind Parthiban, cofondateur et PDG de SuperOps.Les produits sécuritaires d’ESET sont fort appréciés des analystes et des clients car ils offrent une sécurité multicouche complète et de haute qualité, pour empêcher les menaces de s’installer sur un réseau et pour gérer efficacement les détections et réponses grâce à ses technologies de détection natives IA et ses renseignements et recherches sur les menaces, appréciés au niveau mondial.L’intégration avec SuperOps permet un déploiement, en quelques minutes, de la solution sécuritaire pour terminaux sur tous les actifs, garantissant une protection et une optimisation immédiates. Les MSP peuvent automatiser la solution sécuritaire de nouvelle génération d’ESET lors de l’intégration des actifs pour se protéger contre les attaques zero-day, le ransomware, le phishing et les attaques ciblées, et surveiller l’état de protection en temps réel dans SuperOps. Cela grâce à la pile de sécurité ESET LiveSense multicouche native de l’IA intégrée à son produit pour terminaux, qui renforce la protection dans un paysage de menaces en évolution.« ESET est reconnu comme partenaire fiable par des milliers de MSP, car nous prenons nos partenariats très au sérieux. Cette intégration permet aux MSP de gérer la cyber-sécurité avec plus de facilité et de confiance. Pour y parvenir, les mesures de sécurité robustes d'ESET combinées aux outils de gestion de SuperOps créent une forte synergie améliorant l'efficacité et la protection des clients », a déclaré Michal Jankech, vice-président, Entreprises et PME/MSP chez ESET.Alors que les dégâts causés par la cybercriminalité mondiale devraient augmenter de 15 % par an, pour atteindre 10,5 milliards de US$ d’ici 2025 (source : Forbes), les entreprises, et en particulier les MSP, doivent faire de la cyber-sécurité leur priorité absolue. L’intégration d’ESET avec SuperOps améliore considérablement les opérations de cyber-sécurité et renforce les offres sécuritaires des MSP. Pour en savoir plus sur l'intégration de SuperOps avec ESET, rendez-vous sur https://support.superops.com/en/articles/9398995-how-to-integrate-superops-with-eset Pour plus d'informations sur la plate-forme ESET PROTECT et ses modules, la pageAu sujet de SuperOpsSuperOps est une plate-forme PSA-RMM unifiée, optimisée par l'IA et l'automatisation intelligente, conçue pour les MSP orientés vers l'avenir. La société a été fondée en 2020 par l'entrepreneur Arvind Parthiban et Jayakumar Karumbasalam. Avec un profond engagement envers l'innovation et une attention portée sur la réussite des clients, SuperOps fournit aux MSP les outils dont ils ont besoin pour rationaliser leurs opérations, améliorer leurs prestations de services et développer leurs activités. SuperOps est soutenue par des investisseurs de renom, Addition, March Capital, Matrix Partners India, Elevation Capital et Tanglin Venture Partners. Au sujet d'ESET ESET® offre une sécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. Avec la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET conserve une longueur d'avance sur les menaces connues et émergentes, en sécurisant les mobiles, ses solutions et services basés sur l'IA et axés cloud sont efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un cryptage ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Avec une défense en temps réel 24/7 et un solide support local, ESET assure la sécurité des utilisateurs et des entreprises sans interruption. Un paysage numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité : ESET dispose d'une recherche de classe mondiale et d'une puissante intelligence des menaces, soutenues par des centres de R&D ainsi qu'un réseau mondial de partenaires. Un paysage numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité : ESET dispose d’une recherche de classe mondiale et d’une puissante intelligence des menaces, soutenues par des centres de R&D ainsi qu’un réseau mondial de partenaires. Plus d'infos : www.eset.com ou LinkedIn, Facebook, X et https://www.eset.com/be-fr/