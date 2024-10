Sorti il y a quelques mois sur PC, Billy's Game Show est un jeu d'horreur à la première personne pensé autour d'une série de mini-jeux, chacun conçu pour imiter différents types de défis que vous pourriez rencontrer dans un jeu télévisé traditionnel. Vous êtes en effet le concurrent actuel du show dans un environnement de jeu tordu conçu par Billy lui-même, pour son propre plaisir. Le plateau est fait pour que vous choisissiez votre propre chemin, mais rappelez-vous, c’est le jeu de Billy, c’est lui qui fixe les règles et il vaut mieux de ne pas tomber sur son chemin. Les mini-jeux vont des questions de culture générale aux défis physiques, en passant par la résolution d'énigmes et les tâches de réflexe rapide. La variété garantit que le jeu reste engageant, chaque tour étant nouveau et imprévisible. Pour ne rien arranger, il faut surveiller que les trois générateurs principaux du plateau fonctionnent convenablement sous peine de déclencher une fin de partie anticipée.. Le jeu est facile à prendre en main et à jouer, avec des commandes intuitives qui ne nécessitent pas une courbe d'apprentissage abrupte. La difficulté s'adapte bien à votre progression, les premiers niveaux étant relativement indulgents, permettant aux joueurs de se faire une idée du jeu. Au fur et à mesure que vous avancez, les défis deviennent plus complexes, nécessitant une réflexion rapide et des réflexes aiguisés. Il faut savoir que les mini-jeux sont décidés aléatoirement et que vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. De plus, le jeu comprend divers éléments à débloquer tels que de nouveaux personnages, tenues et modes de jeu, ce qui incite à continuer à jouer et à obtenir des scores plus élevés.Billy's Game Show s'en sort plutôt bien pour un jeu à prix budget. Le graphisme est gorgé de couleurs vives et de décors extravagants rappelant les jeux télévisés fastueux et surproduits du passé, mais il ne faut pas oublier qu'il fait aussi preuve d'une certaine violence (le PEGI 18 est là pour le rappeler). Les personnages sont dessinés de façon caricaturale mais détaillés, chaque participant ayant sa propre personnalité distincte qui ajoute au charme du jeu. Les environnements sont également vivants et remplis de petits détails qui donnent vie au monde du jeu. L'aspect sonore est également soigné avec des mélodies entraînantes qui donnent le ton à un gameplay très énergique, alors que les commentaires de Billy (en anglais) sont souvent bienvenues. Bien sur, le jeu n'a pas été traduit en français, mais ce n'est pas trop pénalisant dans l'ensemble.Billy's Game Show vous demande de vous évader d'un jeu télévisé tordu. Il en ressort une production étrange, amusante, accessible et assez barrée au final.