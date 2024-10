Rendre l’industrie belge plus performante grâce à la tech

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Constituée fin 2023 par deux trentenaires issus du monde de l’IT, de l’ingénierie et de la consultance, la start-up SANDT (pour Strategy AND Technology) s’est donnée pour mission d’aider les entreprises industrielles implantées en Belgique à se doter des moyens technologiques nécessaires pour mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur rentabilité.expliqueSANDT propose une approche pragmatique qui combine les deux expertises : le conseil stratégique, sur base des recommandations des grands cabinets de consultance, et l’exécution par sa propre équipe pour aligner la stratégie de l’entreprise, les technologies de l’information (IT) et les technologies opérationnelles (OT) qui permettent de surveiller et de contrôler les processus et les équipements de production., précise Nick Allaert.En quelques mois, SANDT a déjà convaincu trois entreprises multinationales de recourir à ses services. L’un propose des solutions de productivité industrielle, le deuxième est l’un des plus grands constructeurs automobiles et le troisième est une référence mondiale de l’industrie du voyage.se félicite Nick Allaert.Le modèle à la fois stratégique et technique de SANDT plait aussi aux experts en IT et OT.Les deux cofondateurs ont déjà recruté 14 talents correspondants aux besoins de leurs premiers clients et visent une croissance rapide pour atteindre 40 personnes d’ici fin 2025.conclut----------A propos de SANDTSANDT (pour Strategy AND Technology), créée en 2023, s’est donnée pour mission d’aider les entreprises industrielles implantées en Belgique à se doter des technologies de l’information (IT) et des technologies opérationnelles (OT) nécessaires pour mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur rentabilité. Elle emploie déjà 16 personnes. https://sandt.be/services