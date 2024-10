La saga emblématique made in Nintendo revient avec un nouveau chapitre éblouissant. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom pour Nintendo Switch pourrait se résumer dans ses deux caractéristiques les plus marquantes : il possède le même moteur graphique que le remake de Link's Awakening , daté de 2019, et a pour protagoniste, pour la première fois, la princesse Zelda. L'ambiguïté du titre qui caractérise la saga depuis des années, "The Legend of Zelda", va donc cesser, du moins pour cette fois, de faire des victimes. Pourtant, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est bien plus qu’un simple Zelda 2D avec un protagoniste et un personnage secondaire inversés. Vous conviendrez avec nous que Echoes of Wisdom apporte beaucoup de nouveautés, à commencer par un gameplay totalement inédit et, plus généralement, un level design qui semble faire office de pont entre le monde des jeux isométriques Zelda et celui des chapitres 3D qu'ils ont créés la gloire de la Nintendo Switch. Mais procédons par le début : C'est finalement arrivé, l'intrépide Link est tombé entre les griffes de l'ennemi et c'est à la radieuse princesse Zelda de le sauver. Le premier impact avec The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est plutôt déstabilisant, et pas seulement dû au changement de protagoniste. Le nouveau titre créé par la collaboration entre Nintendo et Grezzo semble partir d'une hypothèse presque inhabituelle, c'est-à-dire que la princesse et Link ne se sont jamais rencontrés. De plus, la princesse elle-même n'est pas encore une célébrité dans cet Hyrule qui semble à mi-chemin entre celui connu dans le Zelda 2D et celui du duo BotW/TotK.Une série de failles sombres d'où émergent des monstres envahissent Hyrule, emprisonnant sa population, dont Link. Initialement prise pour l'auteure de cette calamité et donc emprisonnée, la princesse Zelda sera sauvée par un être mystérieux aux traits de fée appelé Tri. Il offrira à Zelda une baguette capable de reproduire à volonté objets et monstres, grâce à laquelle elle pourra rapidement se faufiler hors de la cellule. Créer des lits, des tables ou des coffres à partir de rien pour atteindre des endroits même inaccessibles, ou invoquer des copies de monstres vaincus pour vaincre les ennemis : telles sont les qualités de cette baguette très puissante. Echoes of Wisdom fait donc de la créativité le point d'appui de son gameplay, un peu comme on le voit également dans le récent Tears of the Kingdom , quoique de manière plus contenue. Zelda devra alors partir pour un long voyage incognito à travers Hyrule tentant de libérer les villages et ses populations du fléau des larmes aidé par le pouvoir de Tri. Une aventure en apparence classique qui cache pourtant de nombreuses nouveautés et surprises, à commencer par son gameplay.Même s'il est toujours possible d'invoquer brièvement le pouvoir de Link et donc de profiter de ses armes les plus emblématiques, Echoes of Wisdom introduit un tout nouveau système de combat qui, comme déjà mentionné, sera également utile pour l'exploration. En vous approchant d'un objet réplicable , identifiable par une petite aura autour de lui, vous pouvez l'ajouter à votre recueil. Cet objet ou monstre peut donc être invoqué à tout moment en le sélectionnant dans le menu approprié et en l'associant au bouton Y. Ces invocations, qu'il s'agisse d'objets ou de monstres, sont logiquement limitées en nombre. Un coût exprimé en triangles est affiché à côté de chaque élément du menu et, en fonction de votre niveau Tri , vous pourrez invoquer une certaine quantité de répliques à utiliser en même temps. Si la limite est dépassée, la réplique la plus ancienne disparaîtra pour laisser la place à la nouvelle. Echoes of Wisdom laisse donc toute liberté au joueur sur la manière de gérer chaque situation. En plus de cela, le bâton a également le pouvoir de contrôler les mêmes objets ou monstres que vous rencontrerez sur votre chemin. En fait, en appuyant à haute altitude. Bref, deux actions simples mais qui peuvent générer une infinité de solutions : essayer, c'est croire.Bien que les moteurs physiques et chimiques d'Echoes of Wisdom ne soient que des versions simplifiées par rapport à ceux vus dans les titres 3D pour Nintendo Switch, Echoes of Wisdom laisse au joueur beaucoup de liberté et exploite intelligemment les propriétés des répliques (capacité à générer du feu, eau, vent etc.) pour créer des puzzles ingénieux et amusants. Le joueur pourra donc laisser libre cours à sa créativité en trouvant de temps en temps de nouvelles solutions à chaque obstacle ou bataille. Malgré la vue isométrique, les personnages d'Echoes of Wisdom se déplacent dans les trois dimensions, c'est pourquoi l'utilisation de la baguette a été simplifiée par la présence du z-lock, très utile pour attacher des objets et des ennemis. Le menu des répliques est moins intuitif et simple, plutôt chaotique et peu pratique surtout lorsque vous avez atteint un grand nombre de copies dans votre Compendium . Vous ne pourrez choisir que le type de Tri, mais vous devrez tout de même faire défiler de temps en temps un nombre infini d'objets et de monstres avant de trouver la réplique souhaitée. Un défaut qui, comme vous pouvez l'imaginer, va s'amplifier dans les phases les plus frénétiques du jeu, où le risque de s'emmêler entre les commandes est très élevé.Hyrule d’Echoes of Wisdom est un vaste pays qui peut être exploré partout dès le début. Une nouveauté pour les jeux 2D Zelda qui ont toujours permis d'accéder à de nouvelles zones de la carte uniquement après l'obtention d'un outil spécifique. Au contraire, les développeurs ont donné au joueur la possibilité de choisir librement comment affronter son aventure, un choix également souligné par la présence immédiate du saut, ainsi que la possibilité grâce aux répliques de franchir et contourner facilement les obstacles. Cependant, contrairement à Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, l'Hyrule d'Echoes of Wisdom, bien que librement explorable, ne propose pas au joueur toutes ses activités avant d'atteindre un certain point de l'histoire. En visitant certains villages à l'avance, vous risquez en effet de rater des missions et des personnages clés qui n'apparaîtront que plus tard. Un écart assez important, étant donné qu'il mine presque complètement la nature de monde ouvert du titre, en obligeant au contraire à suivre un certain chemin préétabli. Quant aux donjons, la formule classique bien connue des fans de longue date de Zelda et absente des récents chapitres 3D revient. Ils ont évidemment été cousus au gameplay élaboré d'Echoes of Wisdom, afin de les agrémenter d'énigmes créées spécifiquement pour les nouveaux pouvoirs de Zelda, le tout de manière originale, intelligente et stimulante comme toujours. Le système de progression, qui n'est plus confié aux outils, se rapproche davantage de celui de ses « grands frères » BotW/TotK, donc basé sur la croissance en termes de statistiques, de résistance et de niveau de puissance.D'un point de vue graphique et stylistique, Echoes of Wisdom hérite des forces et des faiblesses de la réédition susmentionnée de Link's Awakening. Le style visuel est encore une fois spectaculaire, un délicieux look chibi qui donne à Hyrule un look magnifique rappelant l'animation Claymotion. Bien que les deux jeux n'aient aucun lien (cela pourrait peut-être induire plus d'une personne en erreur), le choix d'utiliser le même moteur graphique s'est avéré tout à fait judicieux. Malheureusement, certains des défauts graphiques déjà constatés à l'époque dans Link's Awakening reviennent également, et visiblement toujours ignorés par Grezzo. En effet, le jeu souffre de phénomènes de bégaiement et donc de chutes de framerate à certains moments précis, même lors de l'utilisation de la console connectée au dock. Rien de choquant, mais quand même ennuyeux si l'on pense aux années qui se sont écoulées, cinq au total, depuis Link's Awakening jusqu'à aujourd'hui, temps qui aurait pu être consacré à corriger ces problèmes. Rien à redire en revanche sur la bande-son et, plus généralement, sur le secteur audio interne. Nintendo s'avère toujours être un maître en matière de conception audio, avec des musiques mémorables et des effets sonores variés. Echoes of Wisdom est un titre qui peut encore vous garder collé à l'écran pendant plus de vingt-cinq heures , surtout si vous êtes assez curieux pour découvrir tous les recoins d'Hyrule, ajouter chaque réplique au recueil et ouvrir tous les coffres cachés.Le dernier Zelda pour Nintendo Switch n'est pas un simple plus du même genre ou un spin-off anonyme, mais la énième démonstration de combien Nintendo sait expérimenter certaines de ses IP les plus emblématiques en matière de gameplay. Avec la présence exceptionnelle de Zelda en tant que protagoniste, cette fois déterminé à sauver Link des griffes de l'ennemi, Echoes of Wisdom est un Zelda en deux dimensions où la créativité et la ruse l'emportent clairement sur l'habileté. Grâce à la baguette magique offerte par Tri, vous pourrez invoquer à volonté des répliques d'objets et de monstres à utiliser de manières les plus disparates, une excellente idée de gameplay qui modernise la formule classique de Zelda. Une idée géniale cependant mise à mal par quelques défauts techniques et quelques lacunes de qualité de vie.