L'exploration est le piment de la vie, une leçon que la saga Skautfold a prise en compte depuis ses premiers titres. Skautfold change de visage à chaque titre et traverse plusieurs genres, de l'action pure à la metroidvania et ainsi de suite, et avec le titre d'aujourd'hui, Into The Fray, le tir à deux sticks est exploré. Pour un joueur sur console, il est tout à fait normal de ne pas connaître la saga, car il s'agit d'une série de jeux vidéo "strictement indépendants" développés par une seule personne , en plus d'être arrivés avec des portages sur PlayStation seulement récemment. Skautfold : Into The Fray nous emmène en 1899 sur la côte sud de l'Angleterre, dans une version dystopique et alternative de l'île de Portland et de son histoire. Dans le rôle de Hito, l'un des chevaliers les plus importants de l'Empire, nous devrons enquêter sur certains rapports indiquant la disparition d'un membre de la famille royale ainsi que la présence des Fils de Washington, une faction de rebelles criminels. De plus, pour arrêter l'avancée d'une mystérieuse Brume nocive, le protagoniste devra bientôt composer avec une entité parasite qui prétend avoir des liens avec le Cosmos. Une intrigue très sérieuse et politique, qui ne nécessite pas de connaissance des deux Skautfolds précédents pour être pleinement vécue. Mais cela se perd dans la caractérisation des personnages ; à part le protagoniste, dont la vanité et l'arrogance peuvent en fait le conduire à être détestable, il n'y a aucun personnage qui parvient vraiment à se démarquer en termes de personnalité. Et aussi intrigant que soit le contexte, il y a peu de fer dans le feu.Libérer ces stimuli est le travail du gameplay, une tâche qu'il parvient à accomplir non sans se sentir boiter. Autant on apprécie le travail du développeur Steve Gal, véritablement dévoué à composer l'intrigue comme s'il s'agissait d'un projet qu'il avait eu étant enfant, autant nous n'aurions pas envie, à sa place, de positionner Skautfold : Into The Fray comme un "DOOM-like" sur le marchéé. C'est un jeu d'action avec vue d'en haut, un jeu de tir à double stick qui est également agréable à jouer, mais certes lent en mouvement, mal calibré pour tuer (la plupart du temps, même en difficulté normale, les ennemis sont des éponges à balles) et avec très peu de variété d'armes. Même si nous avons été déçus à la fois par la quantité et la qualité de l'équipement global de Skautfold: Into The Fray, nous reconnaissons sa tentative d'augmenter l'élément de frénésie dans l'ensemble du gameplay. Et il y parvient avec ses deux barres, santé et endurance. La seconde, naturellement, est consommée par le sprint ou l'utilisation d'armes de mêlée. En revanche, un bloc de santé est perdu à chaque coup porté, et le seul moyen de le récupérer est de tuer un ennemi avec un coup de pied comme coup final, un élément qui oblige le joueur à améliorer son esquive, à prédire les coups du mieux possible et bien rationner vos tirs.Nous avons également apprécié la possibilité de choisir entre les modes Action et RPG, ce dernier dédié au sens de progression typique d'un jeu de rôle, avec des points d'expérience à accumuler et à monter de niveau, même si la différence avec le mode dédié à l'action est minime, et une version n’offre aucun avantage notable par rapport à l’autre. Pourtant ces bonnes idées - même bien exécutées - ne peuvent sauver Skautfold: Into The Fray d'une certaine monotonie et d'une constante répétitivité , déjà évidentes dans les premiers niveaux. Les rituels à interrompre par des retours en arrière continus d'un bout à l'autre de la carte diminuent la qualité du produit et le présentent comme une soupe réchauffée. Cependant, le graphisme et le style artistique du titre devraient être récompensés. Bien que le style pixel art utilisé soit un peu rudimentaire, la création du décor est cuite à la perfection et convient parfaitement à son décor ; dommage pour la négligence avec la conception des niveaux. Malgré le ton sérieux et sombre du jeu, la liste des trophées de Skautfold: Into The Fray est à la fois énigmatique et ironique. En plus de terminer l'histoire en mode Heavy Metal (le plus difficile du jeu), pour gagner le Platine, vous devrez effectuer des actions bizarres comme vous enivrer au comptoir du bar souterrain, trouver tous les Carlins ou choisir de ne pas le faire. revenez à la vie au début du jeu, débloquant la fin la plus rapide.Skautfold : Into The Fray est un jeu clairement développé avec passion, mais il ne suffit pas à lui seul à soutenir une production entière. L'histoire, bien que bien soignée dans son histoire et dans les détails du monde du jeu, ne parvient pas à capturer autant qu'elle le souhaiterait. Le gameplay, en revanche, mis à part la triste comparaison recherchée avec DOOM, comporte certains éléments valables qui le rendent frénétique et d'autres qui, s'ils étaient émoussés, pourraient faire la différence, mais dans son état actuel - bien que pas du tout mauvais - il boite et s'avère un peu maladroit.