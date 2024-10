Si vous avez déjà joué à Dead By Daylight et que vous vous êtes dit que ce serait bien mieux s'il était dix fois plus mignon qu'il ne l'est actuellement, alors Obakeidoro ! pourrait bien être votre tasse de thé. Ce jeu d'action asymétrique oppose un groupe d'adorables enfants humains à un monstre légèrement moins adorable qui a l'intention de les capturer dans un horrible jeu de chat. Et en prime, vous pouvez en profiter en ligne ou hors ligne avec des amis ou seul. Avant même que le menu principal ne vous soit présenté, le jeu vous bombarde de la cinématique d'ouverture, nous montrant Alex et Alisa, frères et sœurs, dormant paisiblement dans leur maison. Malheureusement, la lune de sang se lève et avant qu'ils ne s'en rendent compte, un horrible monstre les poursuit, les emportant dans une autre dimension pour son idée démente de divertissement et de jeux. La cinématique se transforme en un didacticiel désactivable montrant comment jouer au jeu de chaque côté - monstre ou humain - et vous pouvez ensuite entrer dans le vif du sujet. C'est à peu près l'étendue de l'intrigue disponible, mais c'est certainement une petite mise en place agréable. Si vous aimez les animés, Obakeidoro! a un style visuel qui vous plaira probablement. Les graphismes se traduisent très bien en 3D, tout en conservant ce côté animation dessiné à la main. Les designs des personnages, tant pour les monstres que pour les humains, sont excellents, même si les cartes pourraient bénéficier d'un peu plus de variation. Ils sont assez différents à un niveau de base, mais ils partagent tous le même schéma de couleurs terne. Dans l'ensemble, le jeu a définitivement l'air plus mignon qu'effrayant, mais cela semble être le thème principal dans toutes les facettes de ce jeu, par rapport à d'autres jeux d'action asymétriques qui tournent autour de la poursuite d'un tueur.Passons maintenant à la conception sonore, qui nous offre une expérience très similaire. La musique est plus attachante qu'effrayante, mais comme nous l'avons mentionné, c'est en grande partie ce qui fait l'attrait d' Obakeidoro . Il n'y a pas de doublage, mais vous pouvez vous attendre à de mignons petits cris de la part de notre protagoniste humain, et à des rires ou des grognements diaboliques horrifiants de la part des monstres qui le poursuivent. La musique a également une utilité lorsque vous incarnez les méchants, car elle devient plus forte si vous vous approchez d'un humain qui se cache, pour vous aider à le retrouver plus facilement. Le jeu propose des packs DLC dont le prix varie généralement de l'un à l'autre, mais en plus des produits cosmétiques, ils ajoutent également des personnages, des lanternes et des cartes. Mais le jeu ne limite pas le contenu supplémentaire aux seuls DLC. Il contient des devises en jeu qui peuvent être échangées contre des produits cosmétiques, des humains, des monstres et des lanternes dans la boutique officielle. Pour obtenir les pièces et les timbres nécessaires pour acheter ces articles, il vous suffit de jouer, et c'est une belle incitation pour le joueur à obtenir certaines choses qu'il pourrait vouloir dans le magasin.Obakeidoro! est un jeu d'action asymétrique, similaire à Dead by Daylight et ses clones, mais avec une profondeur nettement moindre et des mécanismes plus simples. Vous incarnez soit les humains, soit le monstre, et chaque match ne dure que trois minutes exactement, ce qui donne au jeu une atmosphère beaucoup plus décontractée que les autres du genre. En tant qu'humain, votre objectif sera simplement de survivre. Un seul des humains doit passer le compte à rebours pour que le match soit considéré comme une victoire pour tous les joueurs humains. Pour vous aider à survivre, il existe un mécanisme de dissimulation, car en vous accroupissant, vous serez plus difficile à repérer par les ennemis. Vous aurez également une lanterne que vous pourrez utiliser pour étourdir le monstre, le laissant hébété pendant quelques secondes et vous donnant une chance de vous enfuir. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois, mais elle se réinitialise si vous êtes libéré de la cage du monstre. En parlant de cages : si vous vous faites attraper, le monstre vous met dans l'une d'elles. D'autres joueurs humains peuvent alors tenter de déverrouiller la cage en appuyant sur une poignée de boutons, bien que cela soit très risqué puisque le monstre patrouillera autour de sa prison. En incarnant le monstre, votre objectif sera simplement d'attraper tous les humains avant la fin du temps imparti. Vous pouvez suivre les humains par leurs pas s'ils se sont déplacés, et parfois de petits fantômes, appelés Hooligans, vous informeront également de leurs cachettes.Tout cela est plutôt simple, comme vous pouvez le constater. Le jeu ajoute une certaine variété avec ses nombreuses cartes, qui présentent différents niveaux de difficulté, en fonction de leur taille et de leurs cachettes. Chacun des différents monstres possède également une capacité unique, ce qui vous permet de diversifier votre style de jeu. Enfin, les lanternes existent également sous différents types, certaines d'entre elles ayant un rayon plus grand ou vous permettant d'étourdir le monstre pendant une période plus longue. Toutes ces choses – cartes, monstres, etc. – sont débloquées avec la monnaie du jeu que vous gagnez simplement en jouant au jeu. Certaines d'entre elles sont verrouillées derrière des rangs que vous pouvez acquérir, également en jouant au jeu. Vous pouvez jouer seul, les autres rôles étant pris en charge par le processeur. Il existe également un écran partagé et un mode multijoueur local pour jouer jusqu'à quatre joueurs. Si vous souhaitez vous amuser avec des inconnus, le mode multijoueur en ligne est également une option. Il convient de noter qu'Obakeidoro ! se joue de manière extrêmement différente avec de vraies personnes par rapport à l'IA du jeu, qui n'est tout simplement pas aussi avancée. C'est peut-être quelque chose à garder à l'esprit.Dans l'ensemble, Obakeidoro! est un petit jeu amusant dans le genre de l'action asymétrique. Nous doutons qu'il vous prenne autant de temps que Dead by Daylight , mais c'est sa simplicité qui lui donne ce charme indépendant agréable. Pour couronner le tout, il est aussi adorable ! Nous avons été très divertis par cette expérience de jeu en mode pick-up-and-play et nous nous voyons jouer quelques sessions de temps en temps à l'avenir.