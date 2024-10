Pendant 63 jours, d'où le nom du jeu, jusqu'au 2 octobre 1944, l'État clandestin polonais, l'Armée intérieure de l'Armia Krajowa et l'Armée de l'Est de la Pologne combattirent les Allemands dans une tentative désespérée de libérer Varsovie. Malheureusement, le soulèvement échoua, entraînant la destruction de 80 à 90 % de la ville et le massacre de nombreux citoyens polonais. Le jeu vidéo « 63 Days » nous transporte dans ces jours sombres de la Seconde Guerre mondiale et de l’occupation de la Pologne, nous permettant de vivre la résistance polonaise dans une perspective immersive et pédagogique. Le jeu est conçu dans le style d’autres jeux de tactique en temps réel tels que Commandos , mais se distingue par l’accent mis sur des événements historiques réels. L'écran d'accueil est sombre, conformément au thème. Il contient pas mal d'options, sur lesquelles la campagne concentrera notre attention, qui est le mode le plus intéressant, même si le mode multijoueur est également intéressant. D'ailleurs, le jeu est entièrement en français en ce qui concerne les textes. Le jeu, en tant que tel, nous offre un bon tutoriel intégré au jeu lui-même, profitant de l'entraînement militaire qui est un élément crucial de 63 Days. Les joueurs doivent apprendre à se déplacer furtivement, à éliminer les ennemis sans être détectés et à manier diverses armes. Cette section du tutoriel est intense et demande précision et patience. L'histoire commence avec l'arrivée des personnages principaux dans un manoir abandonné, un endroit essentiel pour rester sous le radar des ennemis. Le récit nous présente une mission qui nécessite des compétences à la fois physiques et mentales pour surmonter les obstacles qui se présentent. Ce lieu enveloppé d'ombre et de mémoire est aujourd'hui un terrain d'entraînement. Ici, des vétérans enseignent aux débutants les arts sombres du combat et du meurtre silencieux. De la saisie silencieuse au lancer mortel de couteaux, chaque leçon est essentielle à la survie sur le champ de bataille.Pour garder les soldats sur leurs gardes et perfectionner leurs compétences tactiques, un jeu de cache-cache inversé est joué parmi les ruines de l'État. L'un des soldats se cache tandis que les autres prennent position de garde. Le but est que la personne qui se cache s'échappe inaperçue, en utilisant des sons pour distraire les gardes. À propos, les personnages principaux sont deux frères qui, avec d'autres recrues, reçoivent cette formation en tactique de combat et en furtivité. La relation entre les personnages ajoute une couche de profondeur émotionnelle, surtout lorsqu'ils font face à leurs peurs et à leurs responsabilités. Nous n'entrerons pas trop dans les détails de l'histoire et de la mission de 63 Days, car c'est un jeu qui vaut le détour. Il combine des éléments de stratégie et de furtivité, mettant les joueurs au défi de mener des opérations de sabotage et de sauvetage tout en évitant d'être détectés par les forces allemandes occupant le territoire polonais. Les joueurs doivent gérer les ressources, planifier les mouvements et coordonner les actions pour accomplir les missions. Chaque personnage du jeu possède des capacités uniques, qui ajoutent une couche supplémentaire de complexité et de stratégie. Le jeu se distingue non seulement par son gameplay, mais aussi par sa fidélité historique. Les développeurs ont minutieusement étudié les événements et l’atmosphère de l’époque pour créer un environnement authentique. Les joueurs peuvent visiter des lieux réels et rencontrer des personnages inspirés des personnes qui ont participé au soulèvement, offrant ainsi une expérience éducative enrichissante. L'évolution des personnages tout au long du jeu est remarquable. Les joueurs voient non seulement les compétences de combat des personnages grandir, mais sont également témoins de leur évolution émotionnelle et morale.63 Days est un jeu efficace dans son approche. L'aspect historique s'avère bien géré tandis que le système de stratégie demeure efficace sur consoles. En revanche, la furtivité manque un peu de prestance.