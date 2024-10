REYNATIS est un jeu d'action-aventure avec des éléments RPG légers, développé par FURYU Corporation et publié par NIS America. REYNATIS se déroule dans un monde dans lequel la magie est réelle et où seuls quelques-uns peuvent l'utiliser. Cependant, au lieu des écoles et des sorciers britanniques, notre aventure se déroule dans l'un des quartiers les plus cool de Tokyo : Shibuya. Cependant, cette version de la destination touristique populaire n'est pas ouverte au public à tout moment de la journée. Après tout, un couvre-feu a été décrété par l'agence chargée de superviser et de contrôler l'usage de la magie, et les risques d'attaques de sorciers renégats et d'utilisateurs d'une drogue magique sont bien réels. Au milieu de cette folie nous avons nos deux protagonistes : Sari Nishijima et Marin Kirizumi. La première est officier et décide d'utiliser sa magie pour maintenir l'ordre et s'assurer que les choses suivent le même cours que d'habitude, comme elles le devraient. Le second, au contraire, veut utiliser sa magie pour trouver sa place dans le monde et tracer son propre destin. Le récit de REYNATIS commence alors à explorer la dualité et les différences dans la réalité des deux protagonistes, puisque Marin et Sari sont opposés tant par l'idéologie que par la place qu'ils occupent dans la société. De plus, nous suivons également le développement personnel du duo dynamique et de ceux qui les accompagnent. Cela se fait à la fois à travers des cinématiques et à travers des messages échangés entre les personnages, qui sont vraiment sympas à lire. L'intrigue de REYNATIS est l'un de ses points forts, même si certaines parties et personnalités ne sortent pas d'un millimètre de l'ordinaire. En explorant la dynamique de la ségrégation entre magiciens et non-magiciens, ainsi que des questions telles que la résistance et l'oppression, le titre nous invite à réfléchir sur des points très critiques et complexes tant pour l'univers magique de Shibuya que pour le nôtre.Comme nous l'avons dit plus haut, au cas où vous n'auriez pas encore halluciné, REYNATIS est un jeu d'action et d'aventure se déroulant dans un monde semi-ouvert que l'on explore en accomplissant des missions primaires et secondaires, en trouvant des graffitis magiques qui confèrent des pouvoirs spéciaux, en luttant contre diverses monstruosités et profiter de l'ambiance du Shibuya virtuel. Dès l’action, celle-ci se déroule à travers une mécanique en partie distincte, en partie bizarre. Vous voyez, chaque mage doit libérer son pouvoir pour combattre, ce qui lui fait dépenser du mana mais lui donne accès à des pouvoirs et à des armes. Lorsque le mana est épuisé, il doit se réprimer et continuer à esquiver et attendre qu'il se remplisse à nouveau. En termes de jeu, cela signifie que nous serons toujours soit en train de frapper, soit en utilisant le système de défense automatique (qui consiste à appuyer et à maintenir un bouton pendant qu'un cercle se remplit) pour récupérer jusqu'à ce qu'il soit temps de frapper à nouveau. Nous pouvons utiliser des attaques et des esquives à distance fortes, faibles, qui peuvent infliger des dégâts et remplir la barre de mana au-delà de la limite lorsque nous atteignons le mini-jeu de remplissage du cercle. Tout est très accrocheur et plein de couleurs, en plus d'être très joli à regarder. Cependant, malheureusement, la mécanique s'avère être plus un travail qu'un plaisir au fil du temps. Cette idée, bien que créative, signifie que REYNATIS s'arrête et redémarre toujours, tout comme notre voiture lorsque nous apprenons à utiliser l'embrayage. Parfois, nous étions super impliqués, abattant le marteau sur les ennemis et libérant des dragons électriques, quand notre mana s'épuisait et que nous devions nous cacher comme une souris effrayée. Au moins, il se remplit vite et nous avons une bonne quantité de poupées à utiliser.Une autre mécanique curieuse, mais peu efficace, est celle du stress. Nos protagonistes sont stressés en parlant aux autres, ce qui a pour effet d'augmenter les dégâts causés et reçus. Même s’il est légal et introduit un mécanisme de risque et de bénéfice, ce système finit par être peu utilisé car les incréments d’augmentation du stress sont faibles et facilement guérissables. Au moins, il faut le dire, ils ont réussi à bien exprimer la colère quotidienne du travailleur moyen qui doit socialiser dans la rue, n'est-ce pas ? En dehors de cela, REYNATIS a des missions primaires et secondaires à suivre, un taux maléfique qui diminue à mesure que nous complétons le contenu et un schéma intéressant présent lorsque nous jouons avec Marin. Comme il est un sorcier extérieur au système, son utilisation de la magie est interdite et signalée par les gens à chaque fois que nous utilisons nos pouvoirs. Au bout d'un moment, cela fait de nous des cibles pour les escouades de police. Cependant, ce risque peut être facilement atténué en restant debout pendant un certain temps dans des endroits spécifiques conçus pour faire oublier aux gens ce qu'ils ont vu. Bref, REYNATIS possède des fondamentaux très bien développés, et des mécaniques créées pour retranscrire les thèmes de la dualité et du contrôle dans le gameplay, voir toutes les suppressions et les doigts raides qui nous trahissent. Cependant, beaucoup de ces mécanismes n’étaient pas bien utilisés, générant davantage le sentiment de ce qui aurait pu être que la joie de ce qui était.REYNATIS a des visuels vraiment sympas, notamment en ce qui concerne le design des personnages et du quartier de Shibuya. Nous avons des combats flashy et colorés, une bonne variété de poupées avec différents pouvoirs, des designs vraiment sympas pour les personnages et une ville vivante et bien représentée. Un autre point positif sont les mouvements et les coups lors des combats. On a cependant des textures un peu rugueuses sur certains points et les expressions faciales des personnages sont très robotiques. La bande-son, en revanche, est bien plus agréable. Les chants de bataille et ceux joués au cours de nos pérégrinations sont agréables à entendre, créent une atmosphère cool et contribuent à élever l'expérience dans son ensemble. Du côté négatif, nous avons des mécaniques pas très bien implémentées, des combats qui ne s'engagent pas tojours ibien bien, ainsi qu'une certaine répétition des missions et des problèmes très ennuyeux avec des chutes de frames et de performances à certains moments, surtout lorsque on passe d'un écran à l'autre. Ah oui et il ne faut pas oublier non plus que le jeu n'a pas été localisé en français, une véritable ligne rouge pour plus d'un joueur. Notez que la version physique est livrée en bonus avec un mini artbook et un coupon pour télécharger la bande-son.Dans l'ensemble, REYNATIS être un jeu très intéressant, tant par certaines mécaniques qu'il propose que par son décor et son intrigue. Cependant, les problèmes structurels évoqués plus haut finissent par empêcher le jeu d'atteindre le niveau le plus élevé possible, et rendent l'expérience dans son ensemble relativement moins magique qu'elle pourrait l'être.