Selfloss est un jeu vidéo d'aventure dark fantasy , développé par Goodwin Games et édité par Maximum Entertainment et Merge Games. Selfloss raconte l'histoire de Kazimir , un vieux guérisseur de village à la recherche d'un rituel mystérieux et ancien capable de soulager la douleur de l'âme. Un voyage dangereux et fantastique commencera alors, dans un cadre précieux inspiré des magnifiques paysages islandais enrichis d'une pincée de folklore slave. Notre tâche sera de sauver l'esprit d'une divinité Baleine , nécessaire pour accomplir le rituel Selfloss , mais ce ne sera pas une mission facile. La création entière a été ciblée par une entité maléfique qui corrompt tout : le Miasma , une sorte de corruption magique qui a non seulement bouleversé l'écosystème mais a également généré des créatures voraces et mortelles. Pour survivre, Kazimir devra conclure un pacte avec un être mystérieux qui nous fournira un puissant bâton magique , un instrument capable de générer un puissant faisceau de lumière capable de détruire les Miasmes et ses horribles créations. Le voyage de Kazimir devient alors une véritable catharsis , un chemin parsemé de dangers mortels et de créatures à sauver, le tout lié à l'iconographie marine. La mer, en effet, sera constamment présente au sein de notre aventure, représentant le cycle de mort et de renaissance toujours présent dans la mythologie des pays d'Europe du Nord. Il y aura de nombreux moments où nous devrons monter à bord d'un bateau à rames et traverser les eaux froides qui nous entourent et précisément dans ces phases nous pourrons prendre des moments de repos et de réflexion , en contemplant les vagues et les glaciers en interaction les uns avec les autres. dans une boucle infinie.Le bâton magique qui nous sera confié sera notre principal outil pour interagir avec le monde et la plupart des mécaniques de jeu y sont liées. La structure de Selfloss peut être comparée à des titres comme Death's Door ou Tunic - malgré un système de combat beaucoup plus simple - c'est-à-dire des jeux d'aventure caractérisés par de nombreuses énigmes environnementales et des combats très simples. Le bâton de Kazimir pourra projeter un faisceau de lumière pour activer des appareils ou des runes, intensifier le faisceau pour endommager les ennemis et les achever avec notre faucille, lancer des impulsions pour détruire les barrières et les obstacles et enfin il pourra être utilisé pour nous purifier des Miasmes à travers une mécanique de soin originale. Le gros problème de Selfloss réside malheureusement précisément dans la manière dont le stick magique est contrôlé : si d'un côté l'idée sous-jacente est simple et intuitive, c'est-à-dire utiliser le stick avec le stick analogique, d'un autre côté les commandes ne ils ne réagissent pas toujours comme ils le devraient , ce qui entraîne très souvent des réactions imprécises et frustrantes. En plus de cela, nous avons rencontré de nombreux bugs mineurs, tels que des déclencheurs bloqués ou diverses interpénétrations, qui sont cependant déjà corrigés par le développeur. Le titre est divisé en cinq chapitres , d'une durée d'environ une heure, et ne semble jamais trop verbeux ou précipité dans la proposition et la révélation de son histoire.Peut-être que le plus grand avantage de Selfloss remonte à son secteur visuel , qu'il s'agisse de graphisme ou d'esthétique, la question ne change pas : les plages froides, les bois étroits et les eaux gelées ont toujours quelque chose à raconter , transmettant des émotions et des suggestions. pendant toute la durée du jeu. La palette choisie représente pleinement le sentiment de solitude que véhiculent ces terres, mais Goodwin Games a réussi à créer des moments de contraste avec l'environnement qui nous entoure, en insérant des éléments colorés dans les moments clés de l'aventure, apportant de l'espoir et une pincée d'optimisme à tous. L'aventure de Kazimir. En plus des belles vues offertes, la bande sonore musicale fait également un excellent travail , caractérisée par des mélodies qui parviennent parfaitement à transmettre le sentiment de lourdeur et de solitude que ressent notre protagoniste. Plusieurs fois, nous nous sommes arrêtés pour observer la mer en écoutant l'un des magnifiques morceaux composés par Arigto, un groupe expérimental originaire du nord de l'Europe qui capturait pleinement les sentiments et les traits stylistiques de Selfloss. Pour ceux qui souhaitent explorer encore plus le monde fantastique de Goodwin Games, chaque niveau présente une série d'objets à collectionner qui ajoutent des éléments et des notions à l'histoire et à l'histoire du titre, affichés dans une sorte de codex également inspiré au niveau artistique.Selfloss est une belle aventure à jouer, ses principaux avantages sont son histoire et les aperçus qu'elle offre au joueur, des éléments créés avec soin et beaucoup d'attention. Même la bande originale musicale a été conçue et proposée en gardant parfaitement à l'esprit ce que le jeu veut véhiculer, à savoir l'idée d'un voyage à la recherche de soi, perdu dans des terres menaçantes et froides. La structure du jeu est presque entièrement composée d'énigmes, médiatisées par des combats peu excitants.