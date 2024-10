Commençons tout de suite par ce qui, historiquement, est le dernier aspect analysé dans un titre de ce genre : la composante technologique. À première vue, NBA 2K25 ne semble pas introduire ce saut technique futuriste que beaucoup attendaient peut-être par rapport à l'édition de l'année dernière. C'est vrai, en partie, mais ne vous fiez pas aux apparences : l'amélioration est non seulement visible sous de nombreux aspects, mais elle devient extrêmement fonctionnelle du point de vue du gameplay en ce qui concerne les animations. Il semble presque inutile de souligner à quel point les améliorations visuelles, si elles sont analysées correctement, placent encore la barre du titre de manière significative. La mise à jour du moteur graphique propriétaire 2K est une fois de plus une garantie, et vise de plus en plus à offrir des aperçus d'un réalisme impressionnant avec une masse de détails à la limite de l'obsessionnel. Avant même de réaliser à quel point ProPlay révolutionne le monde de l'animation (et nous en reparlerons très prochainement), ce qui frappe immédiatement, c'est l'expressivité renouvelée des modèles de terrain, créés avec un dévouement total pour capturer, même dans le le moindre détail, toute expression, mouvement ou réaction caractéristique. Un travail impressionnant corroboré par un monde corollaire tout sauf sobre : les stades font littéralement leur part pour que tout s'améliore, avec un système d'éclairage nettement plus fidèle qui transmet l'atmosphère typique des matchs NBA dès le premier ballon. Mais cette année, les avant-jeux bénéficient également d'une dimension étonnante de réalisme : introductions spéciales, vidéos promotionnelles, publicités, etc. l'impression de regarder le match télévisé le plus classique, c'est indéniable, est là. Mais ceci, disions-nous, n'est que le point de départ : la recherche du réalisme le plus absolu doit nécessairement passer d'un graphisme au goût du jour et dans l'air du temps, c'est clair. Mais c'est lorsqu'on tient le pad en main que le jeu devient plus sérieux : et, avec NBA 2K25, il semble vraiment que plus personne chez 2K n'ait envie de plaisanter.Simulation, recherche de réalisme, stratégie et fidélité : tels sont les piliers sur lesquels repose le gameplay de NBA 2K25, qui ne met jamais à l'échelle une série d'innovations aussi significatives dans le panorama de la jouabilité. Un message clair aux détracteurs de ces dernières années qui, bien qu'en partie à juste titre, se plaignaient de la réitération d'une mécanique désormais corroborée sans l'ombre de quelque chose qui moderniserait le rythme. Et cette année, le rythme ne manque pas du tout. Le cœur battant de l'innovation de NBA 2K25 est ProPlay , un système destiné à entrer dans l'histoire des prochaines éditions de la franchise dans le domaine de l'animation. En termes simples, ProPlay utilise une technologie de capture de mouvement du joueur basée, en tant qu'entrée reçue, sur des centaines et des centaines de vidéos de ce mouvement spécifique. Une boîte noire qui regarde, observe attentivement chaque action, apprend et reproduit tout dans un système d'animation (nous parlons de quelque chose de l'ordre de dix mille nouvelles animations) qui transcende presque le réalisme. Chaque dunk, feinte, lancer franc ou tout ce à quoi vous pouvez penser, eh bien, si ce n'est pas à la hauteur de la réalité, cette fois, nous sommes vraiment proches. Toujours au sujet des nouveautés, un autre point à prendre sérieusement en considération est celui des Timing Profiles , un système de tirs multiples introduit par NBA 2K25 qui, nomen présage, tente de redéfinir la notion de timing. L'idée derrière la mécanique est très simple : chaque tir a sa propre fenêtre de temps bien définie dans laquelle le ballon doit être relâché pour maximiser la probabilité de panier. C'est là que commence le travail de 2K, proposant cinq options de réalisation de plans différentes, s'adaptant autant que possible aux caractéristiques de jeu de tout utilisateur et à sa conception du timing. Cela peut sembler une superstructure trop complexe au classique "vous tirez avec le carré ou avec le stick droit", mais quelques jeux - notamment en ligne - suffisent pour comprendre à quel point la gamme offerte par 2K en termes de commandes est suffisamment large pour garantir un parc d'alternatives offensives notables (et des changements d'approches "à la volée"). Pour rester sur le thème, une autre introduction remarquable est le Pro Stick Rhythm Shooting , une nouveauté que nous pourrions confortablement définir comme la forme évoluée de contrôle de prise de vue/mouvement via le bon analogue. Grâce au Pro Stick, il sera désormais possible d'avoir un contrôle plus précis et plus fin des actions du match, où il sera possible de « synchroniser » la sortie du ballon avec le rythme des actions du joueur. Ce choix apporte deux avantages non négligeables : une personnalisation sans précédent de la technique de tir, une plus grande précision et fluidité dans la réalisation de l'action globale qui, dans le jeu, se traduit par la possibilité de créer des espaces et des opportunités offensives avec une plus grande simplicité par rapport au passé.Ce n'est jamais un secret que, par rapport à la compétition sportive en général, NBA 2K n'a pas de rival dans le jeu des « modes de jeu » depuis plusieurs années maintenant . Une offre très riche, pleine d'activités à faire, constamment mise à jour itération après itération mais, et nous pouvons le dire avec une certitude raisonnable (dérivée d'années d'expérience virtuelle avec la balle orange), cette année vraiment sous une forme aussi splendide que complète . MyCareer se confirme cette année encore comme l'une des pierres angulaires du package, offrant la possibilité de vivre une nouvelle carrière (celle du député et manager Patrick Wells) de manière raffinée et, comme le veut la tradition, personnalisable dans de nombreux détails. Il sera possible de moduler la plupart des aspects de la carrière du député, depuis les décisions professionnelles jusqu'aux interactions plus purement sociales. Tout en conservant une ligne très similaire à la 24e édition (où nous ne serons cependant pas étiquetés dès le premier instant comme les héritiers spirituels de LeBron), cette nouvelle itération propose une approche un peu plus stratégique dans les choix à faire, ayant certainement une approche plus stratégique. impact tangible sur le parcours du joueur. Qui, encore une fois, devra garder à l'esprit la dynamique de son équipe et, surtout, les rivalités internes au sein du vestiaire : un facteur qui, net des résultats sur le terrain, rend la carrière de MP encore plus réaliste. MyTeam est un autre produit phare de NBA 2K. Et, pour le plus grand plaisir des aficionados, NBA 2K25 voit le retour des Auction House, remplacées l'année dernière par le New Player Market – pourtant incapable de conquérir le cœur des joueurs.En bref, Auction House, un système profond et complexe qui remet au goût du jour la possibilité de vendre aux enchères des joueurs et des objets, donnant vie à un marché dynamique avec un haut niveau de compétitivité. Au sein de ces « maisons de vente aux enchères », les joueurs peuvent s'adonner à la vente de leurs propres cartes, puis réinvestir le montant capitalisé dans l'achat de meilleurs athlètes pour leur quintette de jeu. Tout est beau et tout fonctionne parfaitement, il n'y a pas besoin de le dire, mais comme cela s'est déjà produit dans les itérations précédentes, le spectre de l'excès de microtransactions et de l'achat presque obligatoire de Virtual Coins, si l'on voulait procéder de manière significative, a été quelque chose. mais éradiqué. En bref, le mécanisme habituel de « VC-eating » lié aux achats en jeu est particulièrement évident dans MyTeam et MyCareer et, on ne peut le nier, capable d'influencer de manière significative l'expérience de jeu avec des avantages compétitifs et des objets exclusifs obtenables uniquement avec de l'argent réel. . Dans MyTeam, par exemple, les meilleures cartes sont accessibles principalement via des achats, tandis que dans MyCareer, la progression et l'acquisition d'équipement peuvent être accélérées grâce aux microtransactions . Un débat devenu désormais polémique légitime et qui est voué à ne pas se calmer même cette année, où un meilleur équilibre et une réduction de l'impact des microtransactions seraient au moins souhaitables pour garantir une expérience de jeu plus juste à l'ensemble des fans.Revenons aux modes de jeu : très peu de nouveautés pour MyNBA , qui se confirme comme une perfection absolue pour quiconque souhaite suivre une carrière de manager au sein d'une franchise, faisant face à toutes les difficultés, obstacles et dépenses destinés à l'accompagner depuis les premiers pas jusqu'à la réalisation de la bague. Il sera évidemment possible de créer votre propre ligue personnalisée et de démarrer votre carrière de GM à partir de six époques NBA différentes. Mais si la gestion des budgets et autres gadgets semble trop complexe, le mode MyNBA Lite est toujours disponible, qui est plus axé sur les jeux et les drafts et laisse la gestion des aspects de gestion les plus compliqués au CPU. Nous bouclons la boucle avec les deux méthodes historiquement les plus récentes et, à certains égards, les plus captivantes. Commençons par MyCity , qui dans cette édition 2025 se présente avec une carte légèrement plus compacte que l'année dernière, mais avec une densité de contenus et d'opportunités nettement plus grande à saisir. Chaque quartier de la ville a été enrichi de détails et d'interactions qui donnent un nouveau niveau d'implication à toute l'expérience de jeu, avec des défis de streetball, des tournois et des événements auxquels vous pouvez participer à tout moment. Le tout assaisonné de hip hop comme s'il pleuvait, pour rendre le jeu au sens strict, mais aussi l'exploration de cette culture urbaine du basket, encore plus vivante et électrisante.Dernier point mais non le moindre, The W, le nouveau mode entièrement dédié au monde de la WNBA. NBA 2K25 marque une étape très importante dans la célébration et, surtout, dans la reconnaissance des mérites du basket-ball féminin, et il le fait en élargissant encore ce nouvel univers de jeu, qui inclut TOUTES les équipes et athlètes de la plus haute fédération féminine. Il existe de nombreuses innovations dans ce mode, qui fait un énorme bond en avant par rapport à l'année dernière, devenant progressivement de plus en plus complet : des conférences de presse doublées à une intrigue nettement plus approfondie et narrativement plausible, en passant par une plus grande attention aux détails et un renouvelé en ligne, soutenu par une fonction de mentorat pour aider vos amis (ou d'autres joueurs) à atteindre des objectifs spécifiques, il y aura beaucoup d'idées et de choses à faire. Un mode à surveiller, qui sur le papier pourrait s'avérer être le prochain MyCareer de 2K.NBA 2K25 se confirme comme l'une des simulations sportives les plus avancées et complètes disponibles sur le marché. Avec un moteur d'animation entièrement mis à jour grâce à ProPlay, une révolution dans le système de contrôle de balle et un gameplay profond et multifacette, la dernière création de 2K représente l'incarnation la plus réussie et captivante de la franchise de ces dernières années. Bien sûr, les microtransactions représentent toujours un problème important dans les principaux modes de jeu, mais si d'un côté on ne peut certainement pas dire qu'elles ne sont pas très invasives, de l'autre leur (ennuyeuse) présence est pondérée par une quantité de contenu incroyable.