Développé par Alexander Nikolaev, Mangavania 2 est plus ou moins le même que l'original. Présenté dans un style visuel 1 bit agréable et facile à comprendre, ce jeu de plateforme est simple, manque de valeur de rejouabilité, mais offre un gameplay abordable qui peut fournir un divertissement modéré pendant une heure. L'aventure - car il y en a une - tourne autour de Yuhiko, un jeune ninja qui s'aventure dans le monde souterrain pour trouver un remède à son frère. Le début est intéressant, évoquant des images d’un voyage épique et d’un sacrifice fraternel. Cependant, le jeu ne fait pas grand-chose pour rendre cette histoire centrale et engageante. En incarnant un type avec une épée, le gameplay ne pourrait pas être plus simple. Un bouton lance une attaque, un autre permet de sauter. Et finalement, un grappin et des bombes deviennent disponibles. Au lieu d'éliminer des cibles spécifiques comme dans le premier jeu, cette suite demande au joueur d'atteindre la sortie. Même si "vania" est dans le titre, chaque étape est linéaire et contient un gameplay à la Ninja Gaiden. Vous pouvez frapper les ennemis avec une épée, sauter par-dessus les fosses, rebondir sur les murs pour atteindre des plateformes plus hautes. Et il y a quelques combats de boss qui nécessiteront quelques tentatives avant que vous ne mémorisiez leurs schémas d'attaque. Il y a vingt niveaux à terminer, et chaque récompense est débloqué à chaque niveau terminé. Étrangement, le jeu garde une trace du temps nécessaire pour terminer chaque niveau, mais ne récompense ni ne punit le joueur en fonction du temps d'arrivée. C'est juste là, on suppose, si les speed runners veulent s'imposer un défi. De plus, les seuls moments forts de l'histoire viennent de la recherche d'un petit personnage volé qui crache une ou deux lignes de dialogue inutiles. Ces détails peuvent être complètement évités par le joueur et n'améliorent pas vraiment le gameplay de toute façon.Par rapport au premier chapitre, il n’y a eu aucun changement significatif en termes de style visuel. Mangavania 2 reprend fidèlement l'esthétique de son prédécesseur, consolidant une identité visuelle qui est désormais une marque de fabrique de la série. Cependant, cette esthétique peut diviser. D'un côté, il y a ceux qui pourraient apprécier l'hommage au passé et la capacité du jeu à se démarquer parmi l'infinité de titres indépendants en pixel art. D’un autre côté, certains peuvent trouver le style monochrome excessivement limitant, surtout à une époque où la variété des couleurs et la complexité visuelle sont à la portée même des jeux les plus simples. Malheureusement, la bande sonore est une boucle courte et répétitive qui a commencé à nous rendre fou dans les derniers niveaux. La nouvelle technique de la bombe peut également mettre un terme brutal à l'expérience. Comme certains murs doivent être détruits, ils nécessitent souvent un lancer précis qui peut prendre un certain temps car ils sont lancés en maintenant le bouton enfoncé pendant une seconde ou deux. La capacité de grappin est plutôt cool, elle vous donne l'impression d'être un dur à cuire lorsque vous réussissez un saut en longueur. Les capacités déblocables, un autre élément repris du prequel, ajoutent une autre couche de profondeur au gameplay. Parmi les plus significatives, on retrouve le double saut et la capacité de tirer des flèches.Mangavania 2 parvient à se démarquer grâce à un gameplay solide et un style artistique distinctif, ce qui en fait une option pour les nostalgiques et les puristes des jeux de plateforme, même si sa durée de vie n'excède pas les soixante minutes.