Astro Bot était une franchise apparue en 2018, pour le PlayStation VR, avec Astro Bot Rescue Mission. Le succès s'est produit, à tel point que Sony a choisi de retirer la franchise des appareils de réalité virtuelle avec le lancement d'Astro's Playroom en 2020, un titre gratuit préinstallé sur chaque PlayStation 5. Près de quatre ans après le dernier lancement, Astro Bot arrive, un jeu de plateforme qui reprend la formule de réussite préétablie de la franchise. Le titre commence lorsque notre vaisseau mère, une PlayStation 5, est attaqué par un extraterrestre vert et que ses composants sont dispersés à travers la galaxie, et c'est à Astro de voyager à travers l'univers, de récupérer les composants clés et de ramener son vaisseau à pleine puissance. C'est vrai que l'histoire d'Astro Bot est simpliste. Quasiment inexistante, pour être honnête. Il n'y a pas de dialogue dans le jeu, juste des cinématiques et des sons robotiques qui facilitent le récit. L'objectif, et le focus, est de raconter une trajectoire qui s'étend sur près de 30 ans, faisant intervenir, sous forme de bots, des personnages qui ont marqué l'histoire de PlayStation et des joueurs qui ont grandi aux côtés de la marque. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire le gameplay d' Astro Bot que spectaculaire. L'équipe Asobi a eu raison, car le jeu reprend la formule de son prédécesseur et l'amplifie, apportant un gameplay si varié et créatif que le titre pourrait établir une nouvelle norme pour les jeux de plateforme. L'intégration avec la DualSense, la manette PlayStation 5, est un point fort, car de nombreuses mécaniques sont exploitées par le périphérique. Toutes les attractions qui étaient présentes dans Astro's Playroom reviennent, comme le gyroscope de contrôle de certaines actions, la possibilité de souffler sur le micro pour faire agir le vent sur l'écran, ou encore le verrouillage des gâchettes à certains moments. De plus, l'immersion sonore et visuelle de la commande est encore plus compétente, avec plus de sons et la palette de couleurs de la commande répondant encore plus au joueur. Résoudre des énigmes en ressentant le retour tactile du DualSense ? Nous avons. L'inconvénient est qu'il n'y a aucun moyen de désactiver ces interactions, si vous souhaitez un gameplay plus traditionnel.Toujours en termes de variété de gameplay, nous avons tellement de diversité que les étapes ne deviennent pas répétitives. Comme il existe une bonne variété de capacités spéciales, elles ont été dosées et réparties au fil des phases précisément pour favoriser ce sentiment qu'il ne s'agit pas de quelque chose de monotone. On a des gants de singe, une hélice de jet en forme de chiot, la possibilité de gonfler Astro, soit pour voler, soit pour que le personnage devienne gigantesque, en absorbant de l'eau. En parlant d’eau, il y a des niveaux et des sections sous-marines – mais gardez à l’esprit qu’il n’est pas recommandé de mouiller votre PlayStation 5 ! Les combats de boss sont également extrêmement créatifs, même s'ils suivent un certain schéma dans lequel nous devons réussir trois coups principaux pour les vaincre. Il y a des boss principaux dans chaque galaxie, mais nous avons aussi des boss secondaires, généralement à la fin de certaines étapes. Il existe des étapes inspirées d'autres jeux, comme celle déjà annoncée, basée sur God of War , avec les robots Kratos et Atreus. Cette phase est vraiment fantastique ! Enfin, Astro Bot encourage l'exploration des niveaux, car c'est ainsi que l'on retrouve les robots perdus, ou le chemin vers la Galaxie Perdue, avec des niveaux plus créatifs. Il existe également des niveaux plus difficiles, avec un niveau de difficulté élevé, mettant souvent à l'épreuve certaines compétences acquises par le personnage. En particulier, nous avons trouvé cela très difficile dans une phase où il s'agit d'un mélange de plate-forme de précision, de vitesse et d'habileté en contrôle. Cela dit, il n'y a aucune option de sélection de difficulté dans Astro Bot. Le jeu de base n'est pas compliqué du tout, le plus grand défi étant pour les finalistes et ceux intéressés à obtenir 100 % des mondes. Mais, rien d’insurmontable. Il a fallu treize heures pour terminer l'histoire et obtenir 100 %. Une aide est que, si vous n'avez trouvé aucun robot ou secret dans le niveau, vous pouvez le répéter et utiliser un oiseau robot, pour la bagatelle de 200 pièces d'or, qui indique le chemin vers cet objet de collection manquant.Astro Bot offre un look merveilleux, coloré et très accrocheur. Que ce soit pour les adultes ou les enfants, la palette de couleurs et l'identification visuelle des éléments de la scène sont toutes bien construites. Il existe des skins à débloquer pour le personnage, ainsi que des options de personnalisation pour contrôler les robots, qui donnent un ton plus personnel à chaque match. Au niveau du son, l'immersion est bien répartie entre le son du téléviseur et celui de la DualSense, compensant pleinement l'absence de doublage. Tout cela est tellement bien construit qu'aucune voix ne nous manque. Cela s'accompagne d'une bonne localisation textuelle en français, de solides performances en 4K 60 FPS, offrant une expérience de jeu très fluide, sans plantages et sans bugs visuels ou de performances. Au final, Astro Bot est une expérience spectaculaire et une évolution réussie de la franchise, avec un gameplay varié et créatif qui élève les standards des jeux de plateforme. Le jeu exploite parfaitement les fonctionnalités du contrôleur DualSense de la PlayStation 5, offrant une immersion sensorielle qui rend le gameplay encore plus immersif. La présence de mécaniques innovantes, l'intégration avec le contrôle et l'inclusion de diverses phases qui évitent la répétition sont de grandes réussites. De plus, le jeu rend hommage à l'histoire de PlayStation, en offrant une expérience nostalgique aux fans et en maintenant un équilibre entre plaisir et défi, en particulier pour ceux qui cherchent à terminer le jeu avec 100 % d'exploration.Compte tenu de la qualité du gameplay, de l'innovation mécanique et du respect de l'histoire de PlayStation, il est impossible de ne pas recommander Astro Bot. Le jeu est un excellent choix, en particulier pour les fans de jeux de plateforme et ceux qui recherchent une expérience bien peaufinée sur PS5. Les visuels accrocheurs et les solides performances 4K 60 FPS sont également des points positifs, créant une expérience visuelle et auditive de haute qualité.