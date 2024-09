Mining Mechs est un titre qui part de prémisses très simples, à certains égards presque similaires à celles d'un titre d'arcade, qui sont ensuite insérées dans une boucle de jeu simple, immédiate et fonctionnelle. L'intrigue du titre , pour commencer, est un simple prétexte pour mettre le joueur au volant d'un robot mineur . Des bruits étranges ont été détectés sous terre et quelqu'un doit aller enquêter en creusant profondément. Cet incipit n'évolue jamais trop et ne reste au fond que le motif qui guide le début des explorations. A cela s'ajoute une sorte d' intrigue parallèle , qui décrit alors également la boucle de gameplay : pour aller sous terre, le joueur doit bien s'équiper , collecter des minéraux précieux et creuser de plus en plus profondément. C’est une base qui devient vite ludique autant que narrative. Mining Mechs offre au joueur une boucle de jeu étroite et fonctionnelle , entièrement basée sur des mises à niveau et une agriculture constantes . Mais allons-y dans l'ordre. Chaque jeu part de la surface, véritable hub central à partir duquel se développer. Avec une vue 2D similaire à celle de Terraria , le joueur peut alors commencer à creuser sous la surface dans quatre directions : bas, gauche, droite et haut. Chaque "bloc" qui compose ces souterrains peut être fouillé et détruit , permettant d' aller de plus en plus bas . En descendant, il va sans dire, vous croisez des minéraux de toutes sortes , plus ou moins chers à revendre. Ce sont simplement des blocs qui, une fois détruits, permettent de récupérer le minéral en question. On arrive donc aux deux principaux indicateurs qui jalonnent les descentes. L'un est celui du sol , qui est collecté avec chaque bloc creusé et placé dans un réservoir, tandis que l'autre est celui des minéraux eux-mêmes, qui peuvent à leur tour être collectés en quantités limitées.Une fois les deux indicateurs remplis, vous devez remonter à la surface. La terre est vidée (et réenfouie, nous dit-on !) tandis que les minéraux sont vendus contre de l'argent . Cette dernière marque à son tour la progression en surface. Il peut en effet être utilisé pour acheter de nouveaux mechs , ou pour mettre à niveau ceux que nous possédons déjà. En obtenant une certaine somme d'argent il est en effet possible d'améliorer votre robot , par exemple en augmentant les réservoirs évoqués ci-dessus. Cependant, les nouveaux mechs commencent également au niveau 1, mais peuvent être améliorés davantage et sont uniques à leur manière. Il convient de noter la petite différence entre un mech et un autre , étant donné que ceux-ci ne modifient en fait presque pas le gameplay de base. Du coup, l'achat de nouveaux mechs finit presque par être l'objectif d'une progression constante , plutôt que l'acquisition d'un mécanicien capable de changer les cartes sur la table. L'argent peut également être dépensé pour acheter des outils ponctuels utiles , tels que de la dynamite pour détruire une petite zone. En poursuivant l'aventure, il est alors possible d'acheter d'autres terrains à partir desquels commencer les fouilles - étant donné qu'au départ nous n'avons accès qu'à un seul point - et des connexions aux mines qui nous permettent d'obtenir un revenu passif . Ces derniers doivent à leur tour être raccordés manuellement via des canalisations, qui vont effectivement de la mine actuelle jusqu'à la surface.Comme vous pouvez l'imaginer, Mining Mechs est un titre qui base pratiquement toute sa progression sur le grind , qui dans les premières heures est également trop fort. Avant de mettre à niveau votre robot, vous devez monter et descendre plusieurs fois pour vider les réservoirs et en général la vitesse d'excavation est très lente. En achetant de nouveaux mechs, la situation s'améliore, mais même dans ce cas il faut dire que le gameplay général ne change pas beaucoup , ce qui le rend répétitif et à certains égards fade. Par conséquent, Mining Mechs se présente presque comme un passe-temps adapté aux petits jeux , plutôt que comme un titre à jouer assidument pendant de longues sessions de jeu. La situation s'améliore légèrement avec le mode coopératif , où vous pourrez creuser en groupe. Ceci, en plus de rendre les descentes moins fastidieuses, remplit les moments morts avec une conversation saine entre amis. En résumé, Mining Mechs repose entièrement sur une boucle de broyage , qui dans ce cas doit être considérée comme un choix de gameplay précis. Creusez, collectez, vendez et améliorez divers objets. Au fond, le titre est structuré dans la répétition presque obsessionnelle de ces quatre passages . Le résultat, comme évoqué, fonctionne bien, même si la répétitivité et la lenteur ne sont pas négligeables.Le secteur technique de Mining Mechs est coupable d’une simplicité excessive. En fait, le titre présente un pixel art un peu élaboré et des animations simples. Même l’aperçu général, étant donné le manque de détails dans les scénarios, n’est pas très excitant. Le secteur artistique souffre en revanche d’une généricité excessive. Les mechs, personnages et décors en général n'ont pas d'identité reconnaissable et se limitent à être de simples représentations de ce qui se passe à l'écran. Il en va de même pour le secteur sonore , qui présente en fait une musique d'accompagnement simple.Mining Mechs est un titre immédiat et amusant à sa manière, qui se présente comme un passe-temps parfait pour de courts instants ou pour ceux qui recherchent un titre relaxant. La boucle de gameplay, basée sur les fouilles et la revente, fonctionne très bien. Il faut cependant tenir compte de la répétitivité intrinsèque de cette formule, qui en fait n'est jamais perfectionnée ni élargie au cours de l'aventure.