Développé par BOV, Cat's Request nous catapulte dans une métropole futuriste régie par l'intelligence artificielle, où un chat extraterrestre nommé Ash, accompagné de sa fidèle assistante virtuelle, se retrouve à enquêter sur un mystérieux virus qui menace l'existence de tous les programmes conscients. L'intrigue narrative, bien que peu originale, s'avère convaincante grâce à la caractérisation des personnages et à l'atmosphère futuriste qui enveloppe toute l'histoire. Il y a même des sous-titres en français pour couronner le tout. Le gameplay de Cat's Request repose sur une formule éprouvée : l'alternance entre phases d'exploration et de résolution d'énigmes. Le joueur contrôle alternativement Ash et son assistante avec le stick analogique gauche, chacun possédant des capacités uniques et pouvant accéder à des zones inaccessibles à l'autre. Les énigmes sont bien conçues et nécessitent un certain degré de raisonnement logique. L'avancée dans le jeu se veut assez progressive, avec des énigmes qui deviennent de plus en plus difficiles à mesure que vous progressez dans l'histoire. Les interactions avec les autres personnages sont bien écrites et proposent des idées intéressantes pour résoudre les énigmes. Le système de dialogue, bien que simple, est efficace et permet au joueur d'approfondir sa connaissance du monde du jeu et de ses habitants.Les graphismes de Cat's Request , bien que simplistes, sont riches en détails et contribuent à créer une atmosphère futuriste et enveloppante. Les décors, inspirés des classiques du cyberpunk, sont bien conçus et offrent une grande variété de scénarios à explorer. La bande sonore contribue de manière significative à créer la bonne atmosphère. Les chansons, tantôt mélodiques, tantôt inquiétantes, accompagnent le joueur tout au long de son aventure, intensifiant les moments de tension et soulignant la beauté des paysages. Il est possible de terminer Cat's Request en deux heures environ, un temps relativement court qui risque de décevoir les joueurs les plus exigeants. Cependant, la courte durée n’impacte pas négativement l’expérience globale, qui s’avère intense et engageante. Sous la surface d'une aventure graphique apparemment légère, Cat's Request cache un message profond sur l'intelligence artificielle et l'identité. Le jeu nous invite à réfléchir sur la nature de la conscience, la possibilité que les machines puissent développer des sentiments et notre relation avec la technologie. L'histoire d'Ash et de son assistante est une allégorie qui nous confronte à des questions complexes sur notre avenir.Cat's Request est une aventure pointer-cliquer solide et amusante qui séduira les fans du genre. L'histoire, même si elle n'est pas innovante, est bien racontée et les personnages sont bien caractérisés. Le gameplay est fluide et les énigmes sont bien conçues. Le seul grand défaut est la courte durée de vie qui n'excède pas la poignée d'heures.