Développé par Stamina Zero, Cilla est un shoot'em up à défilement horizontal 2D. Il y a une guerre quelque part dans l'univers, il se trouve qu'une nation possède un soldalt parfait pour combattre les vagues sans fin d'extraterrestes. Il s'agit bien sur de Cilla, la jeune femme sur la couverture, qui semble sortir d'hibernation et qui est envoyée directement sur le front par un général trop zélé. Après un court tutoriel, vous serez lancer dans l'action sachant qu'il n'y a que deux touches pleinement exploitées (une arme standard, une attaques spéciale). L'originalité de Cilla, c'est que le récit est aigréné de nombreux textes pseudo philosophiques. Côté prise en main, votre vaisseau spatial se déplace en douceur, les tirs se déroulent bien et vous pouvez même esquiver les attaques de vos ennemis dans une certaine mesure. De plus, la difficulté n'est pas vraiment très importante, sachant qu'en plus de nombreux bonus sont présents dans les niveaux. Parfois, des pilotes alliés viennent vous assister dans le combat contre les aliens, mais généralement ils sont vite annihilés par l'ennemi et réapparaissent comme par magie dans le stage suivant. Là encore, un de vos hommes, Lockheart (un hommage à Amelia ?) s'avère extrêmement bavard durant la partie. Cilla offre un graphisme plutôt correct dans l'ensemble, les environnements se renouvellent bien et la lisibilité de l'action n'est jamais prise à défaut. Votre vaisseau spatial et ceux de vos trois collègues n’ont pas l’air si spéciaux, mais les ennemis ont une bonne allure. Tout au long du jeu, vous traverserez des villes et des paysages avec lesquels les ennemis sont en harmonie. La musique de Cilla est correcte et s'adapte bien à ce que l'on voit à l'écran. De plus, chaque arme dispose d'un son spécifique, c'est autre chose que les "piou piou" habituels.Cilla est un shoot'em up efficace. Proposé à prix budget, il offre une aventure agréable pour quelques heures de jeu, l'aspect psychologie aurait cependant pu être mis de côté.