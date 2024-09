TOKYO CHRONOS & ALTDEUS : BEYOND CHRONOS Twin Pack

Un groupe de huit jeunes se retrouve seul avec un étranger nommé "Lowe" qui prétend être leur ami d'enfance mais personne ne s'en souvient. Ils viennent également de découvrir qu'ils sont piégés dans un monde où le temps semble figé et où il ne reste qu'un message mystérieux - "Je suis mort. Qui m'a tué ?", laissant le groupe sans autre choix que de trouver ce "tueur" dans une ville déserte. Une liste de suspects peut automatiquement apparaître devant eux, la liste se lit comme suit : Kyosuke Sakurai (le protagoniste), Karen Nikaido (une fille mystérieuse), Yuria Togoku (un physicien de génie), Yu Momono (l'ami le plus proche de Kyosuke), Sai Kamiya (un individu ressemblant à un leader), Ai Morozumi (un disciple de Kamiya), Sota Machikoji (un optimiste insouciant) et Tetsu Kageyama (un observateur timide). Curieusement, Lowe (pas de nom de famille) n'est pas un suspect. Il est juste là pour une raison quelconque. Il suivra tout ce qui se passe de manière déraisonnable. Quant aux suspects qui disparaissent mystérieusement, leurs noms seront rayés, en commençant par Yuria, un par un, ils disparaîtront sans laisser de trace comme dans le monde réel. Tout le monde essaie de trouver des indices et un moyen de sortir du monde de Chronos après que Yuria ait expliqué ce qu'est le monde de Chronos à partir des recherches de sa sœur sur les disparitions de plusieurs familles au Japon, comme l'incident de Balashikha : Un garçon de 13 ans et sa mère disparaissent de manière anormale en 1988 en Rusie sans laisser de traces et sans aucune piste. Après un an, ils ont retrouvé le garçon dans une forêt voisine, cependant, le même "garçon" a vieilli et est devenu un vieil homme d'une soixantaine d'années selon un test ADN. Il ne connaissait plus son propre âge. D'après ses déclarations, sa mère et lui étaient apparemment coincés dans la ville sans personne d'autre et ils étaient incapables de percer un mur de miroir qui les confine dans la ville quoi qu'il arrive. Pendant cinquante ans, ils restent piégés dans la ville déserte jusqu'à ce que ce qui déclenche l'effondrement du monde de Chronos soit la mort de sa mère. Le but est d'atteindre un objectif afin que le monde de Chronos se brise.Même si ALTDEUS est une véritable suite, les événements du jeu se déroulent 300 ans après les événements de Tokyo Chronos, vous pouvez donc y jouer sans problème même si vous n'avez pas touché au chapitre précédent. La surface de la Terre a été dévastée par les Météores , entités extraterrestres aux formes les plus disparates et si puissantes qu'elles obligent l'humanité à se réfugier sous terre. Nous trouvons ici le dernier centre habité de notre espèce, AT City , une sorte de reproduction de Tokyo pleine d'illusions holographiques qui tentent, dans la mesure du possible, de recréer un lieu qui n'existe plus . La protagoniste que nous incarnerons est Chloé , une pilote de mecha qui travaille pour l' organisation Prometheus , la dernière résistance militaire qui résiste encore aux Météores. Chloé est la meilleure pilote de l'organisation , à tel point qu'elle pilote le mecha le plus important, appelé Alto Makhia . Pour cette raison, les choix que vous ferez pendant et hors du combat pourront faire prendre à l’intrigue des tournures différentes. Le véritable objectif d'ALTDEUS : Beyond Chronos est le récit rempli de références plus ou moins voilées aux mythes grecs et à des thèmes comme la philosophie existentielle ou les liens qui s'établissent avec autrui. Cette focalisation particulière sur un récit parfois lourd et sucré , comme seuls peuvent l'être les drames animés japonais , se révèle dès le prologue. Dans un court flash-back, nous rencontrons Coco , une fille aveugle avec qui Chloé entretient une amitié très profonde. Dans la scène suivante, on voit Coco se faire absorber par un Météore ; immédiatement après, nous pouvons remarquer que ce mystérieux Météore a pris la forme de la jeune fille aveugle, même s'il a conservé des proportions gigantesques. Accompagné de cette prise de conscience dès le début, on comprend comment le combat de Chloé contre les Météores n'est pas qu'un simple « combat pour le bien de l'humanité », mais aussi une quête personnelle de vengeance . Il est également intéressant de noter que l'excentrique professeur Julie, responsable de la recherche Prometheus, a créé Noa , une étrange intelligence artificielle pour assister les pilotes, avec les caractéristiques de Coco. Pour cette raison, cette IA, semblable à une idole dans son comportement, suscite immédiatement l'aversion de notre protagoniste .Tokyo Chronos et ALTDEUS sont restés jusqu'à présent des jeu vidéo de niche, le marché VR n'étant pas le plus populaire qui soit. La sortie de ces jeux sur Switch est désormais l'occasion de découvrir ces visual novel dépourvus de réalité virtuelle, peut être une façon de ratisser plus large. Le studio de développement MyDearest conserve le même style dans les deux épisodes, tout en apportant plusieurs améliorations au gameplay. Même s'il y a désormais une véritable interaction sans VR, celle-ci reste encore très ornementale. L'interactivité "action" se limite au combat et rien d'autre, vous interagissez généralement avec l'interface utilisateur. Dans le deuxième opus, vous pourrez bouger les bras de votre mecha, mais la sensation de liberté est plutôt une fin en soi. L'interaction consiste généralement à observer et scanner et/ou interagir avec des objets et des personnages . Cela peut paraître décevant, mais il faut se rappeler qu'en fin de compte, on parle toujours d'un roman visuel. Graphiquement, les titres offrent une grande satisfaction, d'autant plus qu'il s'agit de jeux sortis sur des matériaux plus puissants que la Switch à la base. Le son en général est d'excellente qualité, même si le plus grand éloge revient au doublage, qui est également excellent en anglais. Bien entendu, si vous avez du mal à suivre l’anglais vous pouvez toujours recourir aux sous-titres (ALTDEUS est d'ailleurs en français). Il y a des fins différentes selon nos décisions, mais il sera possible de rejouer les chapitres depuis le menu principal, donc nous n'aurons pas besoin de faire plusieurs tours complets pour toutes les voir. A noter que si vous souhaitez découvrir les jeux en version physique, il faudra passer par l'import japonais.VERDICTLa compilation TOKYO CHRONOS & ALTDEUS : BEYOND CHRONOS Twin Pack présente deux visual novel intéressants. Il n'y a pas forcément beaucoup d'interactivité mais les histoires proposent des rebondissements inattendus et une réalisation plutôt agréable dans l'ensemble.