Développé par Spell Pie et publié par Sometimes You, Farland Journey offre le décor typique des jeux de plateforme classiques : des mondes colorés, des ennemis bizarres et une atmosphère surannée. Les graphismes, inspirés des jeux Amiga et Mega Drive, sont certainement l'un des aspects les plus fascinants du titre, réussissant à capturer parfaitement l'esprit de l'époque. La description du jeu nous promet une expérience pleine d'action, d'exploration et de résolution d'énigmes. Et en effet, à première vue, Farlands Journey semble tenir ses promesses. Bien que l'inertie du protagoniste nécessite une courte période d'adaptation, les commandes sont réactives et précises, permettant d'effectuer des sauts complexes et des mouvements agiles au sein des niveaux. La variété des ennemis et des boss nous tient en haleine, tandis que les sorts et les chapeaux magiques ajoutent une touche d'originalité au gameplay. Cependant, au fur et à mesure que l'aventure avance, certaines limites commencent à apparaître. La structure du jeu est plutôt linéaire, avec peu d'éléments qui incitent à l'exploration. Les énigmes, bien que présentes, sont souvent trop simples et prévisibles, manquant de la complexité qui caractérisait les meilleurs jeux de plateforme du passé. De plus, l'équilibre de difficulté n'est pas toujours optimal, certains passages étant excessivement frustrants, notamment pour les joueurs les moins expérimentés. L'ambiance rétro de Farlands Journey est définitivement l'un de ses points forts. La bande-son, avec ses mélodies chiptune, contribue à créer une atmosphère nostalgique et engageante. Cependant, cette atmosphère n’est pas soutenue par un récit particulièrement approfondi. Les personnages sont stéréotypés et les motivations qui les poussent à agir restent souvent floues.Farlands Journey est un jeu qui tente d'évoquer les émotions des jeux de plateforme 16 bits, mais ne parvient pas à atteindre les sommets de ses inspirateurs. L'aspect graphique et l'ambiance sont sans doute réussis, mais le gameplay et la narration présentent quelques limites qui compromettent l'expérience globale. L'essentialité poussée à l'excès s'avère être une limite pour Farlands Journey : l'absence de système de difficulté adaptatif, de mode multijoueur et d'options d'accessibilité limite l'attrait du jeu, notamment pour les joueurs en quête d'une expérience plus personnalisée. Pour terminer l'aventure principale, environ cinq à six heures de jeu sont nécessaires. Il n'y a pas de modes supplémentaires ni de contenu à débloquer pour prolonger l'expérience une fois l'histoire terminée. Si vous recherchez une aventure nostalgique et êtes prêt à faire des compromis, Farlands Journey pourrait être fait pour vous.Farlands Journey est un titre qui s'adresse à ceux qui recherchent une expérience de jeu simple et immédiate, inspirée des classiques du passé. Malgré ses limites, le jeu parvient toujours à transmettre un sentiment de nostalgie et à offrir quelques heures de divertissement.