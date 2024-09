Développé par Cellar Vault Games et édité par Chorus Worldwide, Paper Ghost Stories : Third Eye Open est un jeu d'horreur narratif et psychologique à fort impact visuel et qui se démarque parmi ses congénères grâce à son folklore de référence, celui de la Malaisie. Avant d'aborder l'une des forces du travail de Cellar Vault Games, à savoir la narration, il est bon de s'intéresser à la série elle-même. Paper Ghost Stories : Third Eye Open n'est pas, en fait, le premier titre de la série Paper Ghost Stories qui est précédée du mini chapitre Paper Ghost Stories : 7PM. Ce chapitre, d'une durée d'environ 30 à 40 minutes, bien que doté de personnages et de lieux uniques et d'une intrigue autonome, fait presque office de démo pour Paper Ghost Stories: Third Eye Open, beaucoup plus complet. 7PM avait cependant pour objectif d' introduire dans l'univers du jeu vidéo la particularité de cette série qui se démarque par plusieurs points fortement identitaires : le style graphique façon Paper Mario, le lien fort avec la culture malaisienne et la transmission de messages sociaux difficiles. à travers l'horreur et le folklore. 7PM, en effet, malgré sa courte durée et malgré un récit pas parfaitement clair, parvient à impliquer et surprendre autant qu'à intriguer, se terminant sur une note fortement amère qui fait mouche. Pourquoi parle-t-on de 7PM ? Car le premier chapitre est inclus dans Paper Ghost Stories : Third Eye Open et nous vous proposons de l'aborder avant le titre en question afin d'avoir un avant-goût de ce qui nous attend. Paper Ghost Stories: Third Eye Open, en effet, étend considérablement toutes les fonctionnalités de 7PM tout en restant fidèle aux trois points d'identité énumérés ci-dessus mais en changeant un peu les cartes sur la table.L'histoire de Paper Ghost Stories : Third Eye Open se concentre sur la vie de la jeune Ting , une fille qui se retrouve avec le pouvoir de voir les esprits qui peuplent la Terre. Et c’est précisément avec cet esprit que Ting établira un lien fort et profond avec une évolution intrigante. Xiu, c'est le nom de la jeune fille fantôme, fera office de notre acolyte ainsi que de « grillon parlant » mais causera également de gros désagréments à la petite Ting. Parler avec des fantômes , en fait, n'est pas une chose facile à faire accepter aux autres, à commencer par ses parents qui traduiront le fantôme de Xiu en un ami imaginaire et verront en Ting une fille peu sûre d'elle avec des problèmes non résolus. Ce à quoi nous nous retrouverons plutôt confrontés, avec Xiu, est un voyage personnel qui nous mènera à la rencontre d'un casting varié, composé de fantômes et d'êtres vivants, en équilibre constant entre éthique et moralité. À qui peut-on réellement faire confiance ? Le monde des esprits recèle un côté véritablement sombre et dangereux, certaines âmes sont animées par des intérêts personnels et toutes leurs demandes ne doivent pas être satisfaites. Dans le même temps, Ting se retrouvera dans une réalité qu'elle a du mal à accepter et à laquelle s'ajoute une série de problèmes, même très graves (comme l'alcoolisme et les parents violents), qui feront du chemin de croissance du protagoniste un voyage. ce n'est pas toujours facile à digérer. Les développeurs ont été très intelligents en filtrant l'histoire et les événements qui la remplissent, à travers le filtre d'une jeune fille, Ting, nous offrant une aventure dans laquelle même les thèmes les plus lourds sont bien traduits, s'étendant entre la fantaisie et l' horreur et créant un rythme parfaitement agréable bien qu'au départ assez lent. En résumé, Paper Ghost Stories: Third Eye Open a un récit qui part d'une idée non originale mais qui trouve sa force dans l'ingéniosité avec laquelle il traite certains thèmes, réussissant à vous enthousiasmer et à vous entraîner jusqu'au générique de fin.L'histoire n'est autre que la croissance, marquée sur plusieurs années, d'une jeune fille malaisienne, entourée de tradition et de folklore . Ces dernières contribuent à rendre le titre encore plus identificatoire et unique. Non seulement cela, dans l'écriture, les développeurs ont inséré plusieurs astérisques avec lesquels ils approfondissent les dictons, l'argot, les exclamations typiques de la Malaisie, approfondissant les légendes et les coutumes (avec un aperçu également de la nourriture) parvenant à nous immerger dans une culture inconnue de tous. tout le monde et qui est plein de charme. Paper Ghost Stories : Third Eye Open est avant tout un jeu narratif où la priorité est donnée à de longs échanges verbaux accompagnés de choix, parfois chronométrés (un élément cohérent pour donner de l'anxiété et de la crédibilité à ce qui se passe à l'écran mais ralenti par l'absence de langue française), qui façonnera l'avenir du jeune Ting même si l'intrigue reste purement linéaire. D'un autre côté, dès le très court 7PM, il y a différents choix qui peuvent conduire à des scénarios, des dialogues ou de petits événements totalement nouveaux et imprévisibles. Mais en plus de l'aspect écrit, Paper Ghost Stories : Third Eye Open a aussi de petites zones à explorer en 2.5D avec une caméra (pas toujours parfaite) qui nous suit et s'adapte automatiquement en fonction des zones auxquelles nous allons faire face. Malheureusement dans certains cas la caméra se coince dans certains éléments et ne nous permet pas d'avoir une vue d'ensemble complète mais ce sont des petites choses auxquelles on s'habitue assez vite. L'exploration elle-même, bien que considérablement réduite dans des environnements confinés et en partie recyclés, parvient toujours à s'impliquer grâce à une remarquable attention aux détails entre les personnages et les éléments environnementaux. Cependant, de manière ludique, cela implique de déplacer Ting, de parler, de chercher des objets et de les remettre à la bonne personne. Rien d'innovant ou de révolutionnaire, une simple rupture entre un dialogue et un autre. Coupe qui trouve encore plus de variété dans l'introduction de quelques mini-jeux assez basiques qui impliquent la construction de certains aliments (en suivant les ordres à l'écran) ou la solution de problèmes mathématiques. Même dans ce cas, rien de transcendantal mais la tentative de varier un peu l'expérience de base est toujours la bienvenue.Même les QTE qui apparaissent soudainement et principalement dans des moments de danger ou de tension, tentent de rendre l'expérience plus variée et interactive mais n'y parviennent que partiellement et s'avèrent être l'élément le moins captivant du package. Tout ce que vous faites dans Paper Ghost Stories : Third Eye Open trouve toujours un sens et des traductions différentes dans le récit lui-même qui implique chaque élément de l'œuvre, lui donnant une cohérence non seulement liée à la Malaisie mais à l'histoire elle-même. À cet égard, bien qu'il soit présenté comme un titre d'horreur , à l'instar de ce qui a déjà été dit pour Emio – L'homme au sourire, Paper Ghost Stories : Third Eye Open ne peut pas être entièrement localisé dans ce genre. On parle d'un titre dont les horreurs font vraiment mal car elles sont le reflet d'une réalité pas toujours facile à raconter mais qui mérite d'être partagée, car certains monstres doivent être révélés et affrontés. Ghost Stories : Third Eye Open est un petit bijou. Le titre se présente avec un style fortement identificatoire, à la Paper Mario mais qui rappelle en réalité le théâtre de papier vivant, inspiré de la coutume des billets funéraires en Asie du Sud-Est et reproduisant avec lui l'atmosphère même de la Malaisie. Tout dans Paper Ghost Stories: Third Eye Open est lié à la Malaisie avec un soin à la fois visuel et écrit qui parvient à nous impliquer complètement dans le folklore et la culture du peuple. Le son peine malheureusement un peu à soutenir le style graphique génial adopté, se limitant à des pistes de fond trop légères et oubliables, soulignant ainsi l'absence de doublage. Cependant, les morceaux beaucoup plus accrocheurs et cohérents ne manquent pas et dans l'ensemble, les effets audio sont agréables. Enfin, le plus gros obstacle pour nous vient de l'absence totale de la langue française, également sans sous-titres. Malheureusement, cette absence peut poser plus d'un problème, compte tenu également des connaissances linguistiques qu'offre le jeu, complétées par l'argot et les dictons qui nécessitent une bonne connaissance de la langue anglaise.Paper Ghost Stories : Third Eye Open est une surprise très bienvenue. Le titre vous plonge complètement dans la culture et le folklore de la Malaisie, offrant une histoire qui implique, passionne et blesse. Une histoire d'horreur où la réalité quotidienne fait peur. L'utilisation du filtre visuel proposé par un jeune protagoniste et l'idée de combiner la réalité avec le monde des esprits garantissent un voyage mystérieux et passionnant qui ne vous laissera guère indifférent. Le gameplay est assez simple et sert de support au récit lui-même. Dommage pour l'absence de la langue française (obstacle potentiel pour plus d'un utilisateur) et du doublage, qui aurait garanti davantage d'identité aux personnages eux-mêmes.