Devoteam et Databricks réalisent un partenariat Elite et poursuivent des objectifs ambitieux en matière de transformation des données et de l'IA.

17/09/2024

Devoteam, une entreprise de consultance informatique de premier plan spécialisée dans l’offre de conseils en technologie, le cloud, la cybersécurité, les données et l'IA, est fière d'annoncer qu'elle a récemment obtenu le statut de partenaire « Elite » avec Databricks. Cette étape, franchie au terme d’une année de collaboration, souligne l'expertise approfondie des professionnels de Devoteam chez Databricks.



Un partenariat solide pour les données et l’IA



À une époque où l'innovation et l'efficacité des structures de données sont directement liées, le cloud, les puissantes capacités de Databricks en matière de positionnement de données et d'IA - combinées à l'expertise de Devoteam dans le domaine du cloud, de DevOps, de données et d'IA - constituent d’excellents partenaires pour aider les entreprises à mettre en œuvre la plateforme d'intelligence de données de Databricks. Devoteam prévoit d'investir continuellement dans des professionnels et d'augmenter le nombre d'experts certifiés Databricks. En outre, l’entreprise vise à doubler le chiffre d’affaires et le nombre de personnes travaillant au sein du cabinet Databricks au cours de l’année à venir.





Cyril Lehmann, VP Data chez Devoteam: « Chez Devoteam, nous sélectionnons uniquement les technologies les plus innovantes. L’approche innovante de Databricks en matière de données et d’IA s’inscrit parfaitement dans notre stratégie. La capacité de l’entreprise à traiter d’énormes ensembles de données et à fournir des informations en temps réel a constitué un facteur important de notre partenariat. »



Gunter Aerts, EMEA Alliance Manager chez Devoteam, ajoute : « Notre croissance rapide vers le statut de partenaire “Elite” en un an est une preuve du dévouement de notre équipe. Nous disposons actuellement d’une équipe comptant près d’une centaine d’experts certifiés Databricks qui travaillent d’arrache-pied sur la plateforme d'intelligence de données de Databricks. »



« Nous sommes ravis de compter Devoteam parmi nos solides partenaires dans la région EMEA », explique Ankush Korla, VP Consulting & SI Partners EMEA chez Databricks. « Nos collaborations stratégiques continues avec des partenaires clés dans le monde entier sont essentielles pour permettre aux entreprises d’exploiter tout le potentiel des données. »