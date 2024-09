Il n'y a pas de héros impeccables et intrépides dans Akimbot , ou du moins c'est ce qui semble ressortir du prologue du titre en question, qui s'ouvre à l'intérieur d'une camionnette dans laquelle sont présents le hacker Exe et le robot escroc bavard Datasets. Un couple improbable et forcé qui, après avoir échappé aux sbires de la mafia robotique qui les avait faits prisonniers, se retrouvera malgré la mission de sauver l'univers des plans diaboliques du maléfique Malware qui, après avoir volé un sombre artefact capable de bouleverser le temps et l'espace semble désormais imparable. Ainsi commence le voyage habituel et audacieux ponctué d'explosions et de situations frénétiques, dans lesquelles les balles et les sauts domineront, dans ce qui semble être une version à petite échelle de l'un des épisodes mettant en vedette le plus célèbre Lombax de la galaxie. Et il n’y a rien de mal à cela, soyons clairs, même s’il est logique de faire une comparaison avec l’exemple fastidieux ci-dessus, surtout lorsque la volonté de lui rendre hommage est claire et effrontée comme dans le cas en question. Un parallélisme qui ressort déjà de la structure du scénario qui, sans briller du tout par l'originalité, pousse fort sur les dialogues caustiques et hilarants qui ont leur pierre angulaire dans la logorrhée de Dataset . C'est agréable que le jeu soit totalement localisé en français (voix et textes), l'alchimie entre le couple finit par fonctionner et on s'attache vite à ces deux nouvelles entrées.Là où Akimbot apparaît presque comme une reprise brutale de Ratchet & Clank, c'est par rapport au gameplay pur, qui est quasiment identique à celui de la saga Insominac , malgré ses bonnes distinctions, dues principalement à la petite taille de l'équipe transalpine. Alors dites adieu aux fous pistolets de la marque Sony, remplacés par quatre armes à impact beaucoup plus standard, qui sont accompagnées d'une arme spéciale (sélectionnable parmi un autre quatuor) qui, compte tenu de son besoin de spécial des balles qui ne peuvent être obtenues qu'en tuant des ennemis (et qui se consomment très rapidement) que j'ai trouvées somme toute superflues. Ce qui ne manquera donc pas, ce sera l'action façon TPS, entrecoupée de phases de plateforme très canoniques, mais non moins intéressantes ou simplement sommaires. Une tâche honnête et somme toute bien développée, spectaculaire et assez bruyante, surtout compte tenu du prix de vente très bas d'Akimbot. Presque comme s'ils étaient conscients de ne pas pouvoir jouer dans la même ligue que les grands noms, les gars d'Evil Raptor ont jugé préférable de pimenter la progression avec quelques diversions capables de briser la prévisibilité du déroulement du jeu. Cela a abouti à des sections alternatives, pas toujours impeccables, mais néanmoins agréables et agréables dans le bon sens. Combat de style jeu de combat 1vs1 ? Nous les avons. Section à bord des véhicules ? Présent. Des étapes de style course sans fin ? Ici vous êtes satisfait. Des petits efforts créatifs certes pas capables de bouleverser totalement l'économie, mais qui démontrent néanmoins la volonté de rendre hommage tout en essayant encore d'avoir leur mot à dire (et en partie). Et bien que le tout soit imprégné d'une aura palpable qui respire le dééà vu par tous les pores, Akimbot se laisse jouer plus que volontiers, au point qu'on peut facilement ignorer son manque d'originalité et une impression artistique pas toujours dans l'air du temps.Bref, Akimbot semble être une petite et agréable surprise, même si elle est très dérivée, mais qui a dit que marcher fièrement sur des sentiers déjà battus était une mauvaise chose ? Eh bien, ce n'est certainement pas nous qui le disons car nous avons beaucoup aimé jouer avec Exe et Dataset. Cependant, il serait quelque peu injuste de ne pas souligner les défauts techniques qui ont affecté notre expérience de jeu personnelle. Les principales distorsions sont imputables à un tearing marqué et intrusif, capable de déranger un peu compte tenu de sa présence constante à l'écran, d'une manière qui ne s'est pas produite depuis le premier Assassin's Creed sur PS3 . Le scintillement constant de l'image, combiné aux blocages et à divers saccades, sont le signe évident d'une phase de test plutôt superficielle, à laquelle les développeurs s'apprêtent cependant à remédier, du moins si vous lisez leurs posts sur X. Juger en perspective est cependant très difficile dans ces cas-là, étant donné que les exemples de belles promesses tombées dans l'oreille d'un sourd ne sont pas rares : au moment où vous lisez ces lignes, la stabilité d'Akimbot n'est pas parfaite et, bien qu'il soit entièrement jouable sans problèmes , il semble juste de souligner ces défauts d’ordre purement technique. Pour le reste tout est normal une fois qu'on a compris l'ampleur de la production : on se retrouvera donc à attendre un secteur graphique agréable mais certainement pas étonnant et un secteur sonore conforme aux attentes. La voix off est cependant excellente, avec un Dataset véritablement en état de grâce.Non, Akimbot n'est pas un nouveau Ratchet & Clank , mais d'un autre côté, même penser à toucher au duo Insomniac aurait été présomptueux. Bien que conscients de leurs limites, Evil Raptor a abordé le matériel original avec respect et connaissance, en proposant leur propre version très personnelle. Le résultat est un action/plateforme certes pas étonnant en termes d'originalité pure, mais néanmoins amusant à aborder, grâce à un casting globalement réussi et quelques intuitions de gameplay capables de briser une routine consolidée. C'est juste dommage pour les problèmes techniques qui affectent actuellement les versions consoles et qui espérons-le, seront résolus, comme l'a indiqué l'équipe.