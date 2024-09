Dans SUNSOFT is Back! Retro Game Selection, vous découvrez trois des jeux 8 bits de l'éditeur japonais légendaire en Europe pour la première fois : The Wing of Madoola, Firework Thrower Kantaro’s 53 Stations of the Tokaido et Ripple Island. Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit de trois jeux vidéo 8 bits qui remontent aux merveilleuses années 1980, une période incroyablement prolifique qui a vu la publication de chefs-d’œuvre intemporels. À leur manière, les trois œuvres de la collection ont quelque chose à raconter aux joueurs, proposant action et aventure dans des versions « particulières » . Commençons par The Wing of Madoola, dans lequel la guerrière Lucia doit récupérer l'Aile titulaire de Madoola auprès du méchant roi Daltos. Dans ce cas nous sommes confrontés à une action en deux dimensions qui mélange exploration et combat, proposant une progression de personnage liée à la récupération de pièces d'armure. Quant à Firework Thrower Kantaro’s 53 Stations of the Tokaido, il met en scène Kantaro, un créateur de feux d'artifice qui combattra de maléfiques marchands. Ces affrontements serviront à empêcher que les œuvres du maître créateur ne deviennent des armes. Et quelle meilleure façon d’y parvenir qu’en utilisant des feux d’artifice comme armes ? Dans ce cas, la possibilité de jouer en collaborant avec un ami est intéressante, une fonction décidément rare à l'époque de la publication. Enfin Ripple Island vous met dans la peau de Kyle, un jeune garçon qui rêve d'une meilleure vie, et qui répond à l'appel du Roi Dotella pour l'aider à lutter contre le terrible Empereur Groaker. La particularité du titre est celle d'être un mélange d'aventure graphique et de roman visuel, avec des écrans dans lesquels l'interaction sera limitée mais dans lesquels il faudra se creuser la tête pour résoudre les différentes énigmes.Si en lisant nos descriptions vous avez été intrigué par les trois œuvres de SUNSOFT is Back ! Retro Game Selection, alors sachez qu'en terme de gameplay tous les trois feront le bonheur des rétro gamers. The Wing of Madoola et Firework Thrower Kantaro's 53 Stations of the Tokaido offrent un défilement horizontal classique, avec des ennemis à tir rapide à vaincre. Le premier possède des zones internes à explorer, telles que des grottes et des pièces, ainsi qu'une réapparition constante de certains ennemis. La seconde est plus linéaire, mais avec des adversaires qui vont aussi soudainement apparaître devant nous. Du triptyque, Ripple Island est certainement l'œuvre la plus particulière et aussi la plus convaincante à certains égards . La présence d’une intrigue plus complexe rend l’exploration agréable, tandis que la demande d’engagement de l’esprit fait le reste. Cependant, les trois œuvres bénéficient d'une localisation en anglais et d'améliorations de la qualité de vie. Cela rend évidemment les défis moins exigeants et l'expérience de jeu plus agréable, même si un certain boisé sous-jacent est toujours présent, comme cela arrive dans d'autres titres similaires. Pour aider les joueurs, on retrouve désormais les fonctions classiques de ces collections : sauvegardes instantanées, rembobinage pour corriger les erreurs et diverses options graphiques, dont des arrière-plans et des filtres CRT. Pour compléter la collection, nous trouvons l'incontournable Mode Galerie , dans lequel il sera possible de trouver de nombreux matériels promotionnels, des modèles tridimensionnels des cartouches originales du jeu et une série de goodies parfaits pour ceux qui aiment plonger dans le passé. Le secteur audio a également connu quelques évolutions, mais reste fidèle aux canons des jeux des années 80. Cependant, la longévité générale est bonne : terminer les trois ouvrages vous demandera d'investir quelques heures. Cependant, la fonction de rembobinage rend le défi à la portée de tout type de joueur.SUNSOFT is Back ! Retro Game Selection proposent aux nostalgiques trois œuvres 8 bits dont ils n'ont probablement entendu que parler. The Wing of Madoola, Ripple Island et Firework Thrower Kantaro's 53 Stations of the Tokaido sont définitivement des jeux qui valent la peine d'être essayés, compte tenu des éléments de gameplay qui les rendent uniques. La collection attirera probablement un petit cercle de passionnés et une version physique est même proposée sur PS5.