Emio - L'Homme au Sourire : Famicom Detective Club est le dernier jeu d'une franchise qui a débuté il y a près de 40 ans. Compte tenu de toute l’histoire derrière ce travail, permettez-nous d’ouvrir une petite parenthèse sur son contexte avant de commencer l’évaluation proprement dite. En 2021, Nintendo a publié les remakes du Famicom Detective Club sur Switch, marquant la première fois que les aventures textuelles classiques arrivaient en Occident. Les œuvres originales sont sorties à la fin des années 1980 et jouissent d'une grande notoriété dans la consolidation du genre au Japon, aux côtés d'autres classiques, tels que Portopia et Tantei Jingûji Saburou, connu en Occident sous le nom de Jake Hunter à la fin des années 1980. La traduction de ces jeux était déjà une victoire considérable pour les fans du genre, qui ne s'attendaient guère à ce qu'une œuvre complètement nouvelle de la franchise puisse voir le jour. C'est encore plus vrai pour ceux qui ressentent encore le manque de localisation de Buddy Mission Bond, un jeu notable du genre sorti par Nintendo à peu près en même temps que les remakes de FDC, mais uniquement au Japon. Avec le teaser initial, certaines personnes ont commencé à se douter de quoi il s'agissait, mais l'annonce d'un tout nouveau Famicom Detective Club a quand même été un choc pour la plupart des gens. Tout commence par l’émergence d’un corps dans des conditions mystérieuses. Pour l'enquête, la police décide de compter sur le soutien de l'agence de détectives Utsugi, en raison de certaines particularités de l'affaire. Sans entrer dans les détails, la victime avait le visage recouvert d'un sac en papier sur lequel était dessiné un visage souriant. C'est maintenant à notre jeune protagoniste, Ayumi et M. Utsugi tente de percer le mystère de cette mort. Cependant, en chemin, ils découvriront des liens avec une affaire datant d'il y a 18 ans et une légende urbaine. Serait-ce le même criminel derrière tout cela ? Ou y a-t-il quelque chose d’encore plus sinistre impliquant toutes ces affaires ?Dans toutes les situations, une figure récurrente est celle d’Emio, « l’homme au sourire » en japonais. La légende raconte qu'un homme au visage recouvert d'un sac en papier promet de mettre fin à la tristesse des jeunes filles, en leur donnant un sourire éternel en les tuant et en leur couvrant le visage avec le sac. Dans l'ensemble, le mystère est très intéressant et bien écrit. Tous les moments de l'intrigue sont bien traités, allant des petits moments d'humour aux moments dont le drame est déchirant lorsqu'on comprend mieux le contexte de certains individus. Les rebondissements sont gérés de manière à maintenir la tension du début à la fin. Il convient de noter qu’à la fin, l’intrigue vise toujours à relier toute l’affaire avec un extrait qui couvre toute l’histoire derrière les crimes. Nous ne pensons que ce soit nécessaire, mais c'est un très bon ajout pour ne laisser aucun doute au joueur sur les détails. Il faut également signaler que les scènes ici comportent des moments assez violents et qu'il est important de garder à l'esprit que la cote de 18 du PEGI n'y est pas pour rien. En termes de gameplay, L'Homme au Sourire est une aventure textuelle dont la structure est basée sur des commandes. En d’autres termes, notre interaction avec le monde se fait à travers le choix d’actions telles que « inspecter », « interroger » ou encore « appeler » quelqu'un. Entre extraits de dialogue et animation, nous avons l’occasion de tester ces options pour obtenir plus d’informations. Avec l'inspection, on peut rechercher les zones visibles dans un système pointer-cliquer , lire des textes, observer le comportement des gens, etc. En interrogant, nous avons souvent plusieurs options de sujet pour essayer de voir comment la personne réagit à un certain sujet. Parfois, les mêmes commandes peuvent avoir ou non des sous-commandes dans une liste en raison du contexte.La structure du jeu est donc basée sur le contexte, ce qui signifie qu'un même ordre peut signifier différentes choses selon la situation. Par exemple : « interroger » est en fait aussi « écouter », étant marqué comme « interroger/écouter » dans le menu, il peut donc être utilisé pour détecter des bruits étranges. Cette ambiguïté des termes peut être un facteur de complexité, même si le jeu atténue un peu cela avec quelques indicateurs. Tout d'abord, nous mettons en évidence les nouvelles commandes en jaune. Contrairement aux remakes, il ne clignote que brièvement, le joueur peut donc le perdre de vue s'il détourne le regard pour le moment. Un autre élément est l'ajout de couleurs aux mots-clés, quelque chose qui aide à guider le joueur vers les prochaines actions, mais qui peut être éliminé pour les plus puristes. Enfin, nous avons toujours la commande « Réfléchir », extrêmement utile, qui amène notre personnage à réfléchir sur ce que devrait être sa prochaine action, et est même parfois obligatoire à utiliser pour se souvenir d'un sujet. Malheureusement, même avec ces éléments et une logique de connexion de dialogue honnêtement plus claire que ses prédécesseurs, nous ne savons toujours pas si une commande spécifique apportera des résultats pas encore vus. Pour cette raison, l'expérience peut encore parfois être déroutante, même si le jeu propose suffisamment d'options pour que trouver la bonne réponse ne soit jamais un problème trop complexe. A la fin de chaque chapitre, nous avons un moment pour récapituler les informations déjà vues. Cet examen des faits oblige le joueur à réfléchir à l'affaire, à se souvenir des détails et à comprendre ses implications. Des questions sont posées sur ce qui a été vu et nous avons quelques options de réponse. En plus de pouvoir choisir une réponse dans une liste, certaines questions impliquent l'utilisation de mots-clés ou la nécessité d'y répondre nous-mêmes en remplissant un mot à l'aide du clavier Switch. Ces éléments interactifs sont un excellent moyen d'approfondir le mystère et de vous sentir véritablement comme un détective résolvant l'affaire.En pratique, l'histoire progresse même si notre performance est mauvaise, même si certains moments peuvent nous obliger à trouver la bonne réponse avant d'avancer. Une nouvelle caractéristique du jeu est que nous pouvons vérifier notre performance dans un menu spécial après avoir terminé l'histoire, étant ainsi invités à réessayer pour chercher plus de détails et démontrer plus de connaissances.Il convient de noter que cette fois, nous avons un cahier beaucoup plus détaillé au lieu d'un simple bloc-notes. En plus d'aider le joueur à mieux comprendre tout ce qui a été dit jusqu'à présent, il est parfois utilisé pour extraire des noms et des mots-clés. Cependant, contrairement aux remakes, nous ne pouvons l'ouvrir à aucun moment, vous ne pouvez donc pas simplement abuser de ce système pour des questions à choix multiples. En général, si nous comparons le fonctionnement de Famicom Detective Club au populaire Ace Attorney, nous pouvons penser que les approches concernent différents aspects de l'expérience. Ace Attorney est une série dans laquelle les éléments d'interaction humaine sont généralement plus pratiques et le seul aspect logique qui prête parfois à confusion est la présentation de contre-arguments. L'Homme au Sourire est un jeu dans lequel le simple fait de parler à quelqu'un peut être considéré comme un casse-tête. Le jeu veut que la personne qui joue fasse un effort pour extraire des informations des gens, donc la conception structure le flux avec certaines logiques selon lesquelles le joueur doit penser « Est-ce le moment de poser des questions sur X ? » ou « Est-ce que regarder la personne dans les yeux ou chercher quelque chose dans la scène fera une différence maintenant ? C'est un goût acquis et le format proche d'Ace Attorney rend le jeu plus confortable et plus pratique au final, ce que l'on 'apprécie beaucoup. Cependant, ce sont des choix de conception et certainement pas quelque chose que les créateurs n'ont pas compris qu'ils faisaient, et il est important de garder cela à l'esprit pour profiter du jeu.Quand on parle d'aventures textuelles (qui sont souvent regroupées de manière générique sous le nom de romans visuels, même s'il est possible de faire des distinctions avec le gameplay), on pense généralement à une structure qui permet d'économiser de l'argent sur les aspects visuels. Nous avons généralement des images simples, une structure de caméra fixe pour le dialogue, entre autres. Cependant, lorsqu’il s’agit des remakes de Famicom Detective Club et d'Emio, la direction audiovisuelle est à couper le souffle. Tout d'abord, nous avons les personnages animés utilisant la technique Live2D de manière extrêmement vivante. Nous avons de petites animations de respiration et de parole, et même des mouvements corporels détaillés. De plus, au lieu de corps flottants (tactique habituelle du genre), il y a une énorme prise en compte de la spatialité. Au lieu d'avoir simplement des sprites sur les arrière-plans, c'est comme si ce monde en 2D existait réellement et que les personnages y étaient insérés. Lorsque nous appelons quelqu'un et qu'il parle alors qu'il est dans son espace en arrière-plan et qu'ensuite il se rapproche, c'est comme si l'expérience était beaucoup plus réaliste, et tout cela se fait d'une manière profondément naturelle. La direction des scènes est également impeccable pour créer la tension nécessaire des événements ou utiliser la rupture des attentes pour créer de petits relâchements d'ambiance. On a ici une belle combinaison avec le scénario, le beau doublage des personnages en japonais et la bande sonore qui évoque le sentiment de l'époque et qui est très bien pensée pour les moments les plus dramatiques. Enfin, un reproche mineur est le fait que nous ne pouvons pas utiliser l'écran tactile de la Switch pour interagir avec les commandes et les environnements. Pour les aventures textuelles, jouer en mode portable et utiliser l'écran tactile est l'une des façons les plus confortables d'en profiter, et c'est dommage que cela n'ait pas été ajouté dans ce jeu (les remakes ne l'avaient pas non plus).Emio - L'Homme au Sourire : Famicom Detective Club témoigne de la compétence de l'équipe à consolider un mystère de la plus haute qualité. Bien que la structure logique puisse être déroutante et peu confortable, surtout pour les nouveaux joueurs du genre, ce que nous avons ici est une expérience franchement incontournable qui se consolide comme le point culminant de la série jusqu'à présent et montre qu'il y a de la place pour le genre de prospérer encore davantage sur le marché actuel.