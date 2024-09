Ace Attorney Investigations Collection

La série Ace Attorney met cette fois en scène le procureur Benjamin Hunter (alias Miles Edgeworth en V.O). Bref, cet Ace Attorney Investigations est celui de la rupture. Le gameplay lui aussi n'a plus rien à voir puisque vous ne mettre jamais les pieds au tribunal. Au contraire, l'action se déroule uniquement sur le terrain, comme si vous étiez un lieutenant de police. Il faut dire que le personnage n'a pas vraiment une bonne aura, et chaque fois qu'il décide de sortir, un nouveau crime est commis. Forcément, sur les lieux du drame, il sera nécessaire de fouiller le décor afin de récupérer des preuves ou découvrir des secrets. Mais la pensée de Hunter est parfois compliquée. Lorsque vous aurez suffisamment d'indices, il faudra faire appel à sa réflexion pour orienter la suite de l'enquête. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi ni d'associer des objets saugrenues entre eux. Car chaque erreur consomme de l'énergie (ici représentée sous la forme d'une jauge de fatigue) et si elle se vide totalement, la fin de partie est assurée. Contrairement à Phoenix Wright, l'aventure ne se déroule pas à la première personne, Miles Edgeworth apparaissant cette fois physiquement à l'écran. Pour se déplacer, on cliquera sur le décor, comme un jeu d'aventure PC. Grande nouveauté, les affaires se déroulent en temps réel. Comme dans "Les Experts", chaque épisode débutera par l'arrivée sur la scène de crime, où vous retrouverez l'inspecteur Dick Tecktiv (alias Dick Gumshoe), qui ne s'est pas vraiment amélioré avec l'âge. Comme annoncé plus haut, le procureur est toujours présent là où lien les meurtres. La première étape sera donc de prouver votre innocence, un exercice globalement assez simple. S'ensuivra alors la découverte des potentiels suspects, et un florilège de textes à lire. Heureusement, ce remaster est proposé cette fois en français, ce qui permet de mieux suivre les investigations. Mais Ace Attorney oblige, nous n'éviterons pas les bizareries ni les rebondissements abracadabrantesques.La collection rassemble Ace Attorney Investigations : Miles Edgeworth et Ace Attorney Investigations 2 : Attorney's Gambit. C'est la première fois que le deuxième titre arrive en Occident, marquant le moment où tous les jeux de cette excellente saga arrivent enfin de notre côté du globe. Le mysticisme récurrent dans la franchise est laissé de côté conformément à la nature stoïque de Hunter, spécialisé dans l'utilisation de différentes compétences logiques pour recueillir des indices et déduire le lien entre eux et le crime sur lequel enquêter. Avec l'aide d'anciens personnages – qui reviennent en grand nombre dans les titres, un régal pour les nostalgiques de la trilogie originale de Wright – et de nouveaux venus, nous traverserons des histoires qui impliquent des conflits entre nations fictives et des intrigues qui visent notre cible. protagoniste actuel. L'intrigue des deux jeux contenus dans la compilation est excellente, sans rien devoir aux autres grands moments emblématiques d' Ace Attorney . Mais il véhicule aussi une idée forte de continuité, il est donc fortement recommandé de commencer par le premier titre.Lors de vos investigations, il ne faudra pas hésiter à mettre en évidence les erreurs dans les déclarations et utiliser les preuves mise à jour pour aller à l’encontre des affirmations précédemment émises. Vous avez le droit de commettre quelques erreurs dans chaque affaire, mais attention une fois que vous aurez découvert qui est coupable, il faudra encore le prouver. Et n'est pas Columbo qui veut. Les développeurs nous ont donc laissé la possibilité d'interroger le décor lui même (oui oui). A l'instar de la série Phoenix Wright où il fallait pointer sur les photos les incohérences, vous pourrez lancer une objection en pointant l'objet choisi. Une fois l'opération effectuée, il faudra montrer ce qui ne correspond pas au dossier. Les phases de dialogues demeurent assez proche des précédents opus, sauf que les personnages rencontrés ne seront pas des témoins ni des suspects. Juste des rivaux tels que Shi-Long Lang (un inspecteur d'élite détestant les procureurs), des amis (Franziska von Karma, la fameuse procureur toujours armée de son fouet), votre assistante Kay Faraday (une ancienne voleuse possédant un objet permettant de recréer les scènes de crime), ou bien des casses-pieds récurrents dans la série (comme un certain personnage de Phoenix Wright 3 ...) . Quoiqu'il en soit, il faudra leur prouver que votre raisonnement est le bon pour enfin conclure le chapitre. Le titre Ace Attorney Investigations est tout à fait approprié, car comme mentionné plus autre, une autre des caractéristiques qui séparent ces titres du reste de la franchise est l'éloignement des parties de salle d'audience et la concentration sur les enquêtes sur les scènes de crime. N'ayez crainte, cependant, si vous aimez prouver des arguments à l'aide de preuves. Cette mécanique reste toujours dans le jeu, elle n'est utilisée qu'à différents moments de l'enquête.Loin des bibelots et des assistants surnaturels qui invoquent les esprits des morts – outils qui imprègnent habituellement les histoires de Phoenix – Huntr utilise sa capacité logique à « intégrer », comme un puzzle, des pensées distinctes dans de nouvelles déductions qui font progresser sa compréhension de chaque cas. Les mécaniques sont très satisfaisantes dans leur utilisation et mettent en évidence comment ces titres en particulier investissent davantage dans le côté « détective » de la franchise. Les recherches de preuves comportent différents scénarios, allant de l'analyse de divers objets à la première personne où l'on peut déduire de nouvelles informations en comparant ce que l'on trouve avec d'autres indices déjà acquis, à la recréation du moment d'un crime en réalité virtuelle. Le deuxième jeu étend encore plus la variété des mécanismes, introduisant la possibilité de recréer différentes fenêtres temporelles dans des bâtiments virtuels, d'analyser des objets avec la technologie médico-légale et, bien sur le jeu d'échec cérébral. Dans certains segments, notre protagoniste entre dans des dialogues particuliers avec d'autres personnages et doit choisir entre différentes approches pour obtenir les informations correctes, même si parfois la meilleure approche est de ne rien dire. Tout comme dans une partie d'échecs, il est nécessaire de comprendre les pensées de votre adversaire – parfois des tours avant vous – et d'agir au bon moment pour capturer les pièces qui mèneront à la victoire. Si vous qui lisez ce texte craignez la répétition du gameplay, ne vous inquiétez pas. Même si le concept est axé sur des segments d'enquête, il existe une grande variété de ressources et d'affaires très différentes à résoudre.Sur le plan technique, Ace Attorney Investigations conserve la bonne vieille représentation 2D. L'ensemble est plutôt joli, et les environnements font preuve d'une grande variété, tout comme les rencontres d'ailleurs. La mise en scène est irréprochable, et le procureur demeure toujours sur de lui, loin des hésitations de Phoenix Wright. Les répliques sont parfois sainglantes, et le scénario se montre globalement assez plaisant, mise à part peut être la troisième affaire du premier jeu particulièrement délicate où les apparences sont très trompeuses. Les développeurs d' Ace Attorney Investigations Collection ont inclus plusieurs nouvelles fonctionnalités qui améliorent cette collection. Les modèles des personnages ont été entièrement refaits et, même si certains sont un peu disproportionnés (on pense au front géant de notre héros), ils disposent d'animations fluides et expressives. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits de la nouvelle fonctionnalité, les graphismes originaux peuvent également être sélectionnés, bien qu'ils diffèrent grandement des décors (en HD), qui ne peuvent pas être modifiés. Un autre point fort pour ceux qui ont déjà parcouru ces récits auparavant et qui souhaitent simplement revivre des cas spécifiques est la possibilité de choisir n'importe quel chapitre des deux titres au premier démarrage du jeu. Cette mesure est très bien pensée pour ceux qui souhaitent revisiter le jeu et ne pas craindre de devoir tout parcourir dans son intégralité pour revivre les moments les plus marquants. Pour couronner le tout, une vaste galerie est disponible, avec des illustrations, des modèles de personnages et des musiques de la série, ainsi que des missions spéciales à réaliser dans chaque chapitre de l'histoire, cela nous incite à revisiter certaines scènes à la recherche d'œufs de Pâques ou des résolutions spécifiques, augmentant la rejouabilité. Très prenant, Ace Attorney Investigations Collection est un de ses jeux où les parties durent plusieurs heures, le temps de mener à bien son enquête. Une fois dans le bain il est en effet difficile de décrocher. Même si l'aventure peut sembler longue, on avance assez rapidement, comptez une vingtaine d'heures pour le joueur moyen. Et s'il y a un point qui ne change pas, c'est la qualité de la bande son avec une ambiance à l'unisson de l'action à l'écran, et des thèmes plus percutants que jamais. Pour une fois, Capcom Europe propose également une version physique du jeu, mais étrangement uniquement sur PS4 (alors que la Switch a également une sortie en boite en Asie et en Amérique ...).A son lancement sur DS, Ace Attorney Investigations apportait un peu de renouveau à la série, en mettant en scène le meilleur ennemi de Phoenix Wright. 14 ans plus tard (eh oui déjà), Ace Attorney Investigations Collection est une collection incroyable, qui s'efforce de plaire à la fois à ceux qui découvrent son contenu pour la première fois et à ceux qui le revisitent. Les nouveaux fans de la franchise pourront jouer à deux excellents jeux, tandis que les vétérans complèteront enfin la saga en jouant le deuxième titre du package. Plaisante à suivre, l'aventure avance rapidement sans qu'aucune lassitude ne vienne nous perturber un seul instant, même si le rythme de jeu est parfois un peu décousu. Enfin, on appréciera une nouvelle fois que le jeu soit cette fois localisé en français.