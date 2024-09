ESET classé parmi les fournisseurs importants dans le prestigieux rapport Mobile Threat Defense Solutions

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

● ESET a été inclus parmi les 11 principaux fournisseurs dans le rapport Mobile Threat Defense Solutions, Q3 2024● Par son inclusion dans ce rapport, ESET Mobile Threat Defense est reconnu comme une des solutions les plus importantes du marché MTDBRATISLAVA, le 12 septembre 2024 — ESET, un leader mondial en solutions de cyber-sécurité, est fier d’annoncer qu’il a été inclus dans le Forrester Wave™ : Mobile Threat Defense Solutions Report, Q3 2024, qui a identifié et évalué les 11 principaux fournisseurs de solutions de défense contre les menaces mobiles MTD (Mobile Thread Defense). Cette reconnaissance met en évidence l’offre complète d’ESET, qui permet aux organisations de protéger leurs flottes mobiles contre une série croissante d’attaques spécifiques aux mobiles. Ainsi, elle positionne ESET parmi les principaux fournisseurs du marché MTD.Les appareils mobiles sont aussi vulnérables aux attaques que les terminaux traditionnels. Le ‘Forrester Wave™ : Mobile Threat Defense Solutions Report1’ indique que « Les utilisateurs de smartphones et de tablettes sont habitués à ce que ces appareils fonctionnent à un rythme plus rapide que les ordinateurs de bureau. Mais cette vitesse signifie que les exploits et les compromissions de ces terminaux et de leurs applis peuvent avoir un impact immédiat sur une organisation. » Les entreprises doivent donc faire face à ces menaces émergentes pour protéger les données sensibles et assurer la continuité de leurs activités. Bien que les systèmes d’exploitation et les applis mobiles soient généralement conçus dans un souci de sécurité, ils ne sont pas à l’abri de cyber-menaces et demandent des couches de protection supplémentaires pour protéger les appareils et les données qu’ils contiennent.« MTD n'est plus une option : c'est une nécessité pour les entreprises dans le monde numérique actuel en constante évolution », a déclaré Zdenka Rybanská, chef de produit cloud MDM et ESET Endpoint Security pour Android chez ESET. « Les appareils mobiles sont une partie intégrante du cycle économique et ouvrent une nouvelle voie d'attaque pour les cyber-menaces. Afin que cette voie reste exempte de menaces, ESET Mobile Threat Defense offre la meilleure protection dans sa catégorie aux entreprises de toutes tailles cherchant à protéger pro activement leurs plus petits terminaux. »ESET Mobile Threat Defense offre une protection complète pour les appareils mobiles, couvrant à la fois les menaces courantes et avancées. Parfaitement intégrée à ESET PROTECT Platform, il simplifie la gestion sécuritaire en éliminant le besoin de plusieurs consoles. La solution assure une couverture complète de la flotte mobile avec un rapport d’un à un par rapport aux terminaux et est incluse, sans frais supplémentaires, dans tous les niveaux d'abonnement cloud à partir d’ESET PROTECT Advanced. Les entreprises peuvent aussi simplifier la gestion des appareils avec une gamme de solutions prises en charge, dont Microsoft Intune, Microsoft Entra ID, VMware Workspace ONE et Apple Business Manager (ABM).Le rapport de Forrester évalue les principaux fournisseurs de sécurité mobile. Les critères d'évaluation sont classés en trois catégories de haut niveau : l'offre actuelle, mesurant la force de l'offre de produits de chaque fournisseur; la stratégie, évaluant la force stratégique et l'innovation des fournisseurs; la présence sur le marché, indiquée par la taille de chaque fournisseur sur le marché.Comme repris dans le Forrester Wave™ : Mobile Threat Defense Solutions report1, « Les clients de référence ont apprécié le composant MDM fourni par ESET, éliminant le besoin d'une autre solution MDM/UEM, ainsi que la facilité de déploiement et d'intégration dans la plate-forme plus vaste ESET PROTECT. »Les atouts d'ESET sont largement adoptés par les PME et connaissent une croissance encore plus rapide parmi les autres entreprises, soutenues par un vaste système mondial de partenaires. Il est particulièrement bien adapté aux organisations qui utilisent d'autres solutions ESET et à celles qui utilisent principalement des appareils Android. De plus, ESET se différencie de ses concurrents en couvrant des vecteurs d'attaque mobiles.Pour plus d’informations sur la solution Mobile Threat Defense d’ESET, cliquez here. Le rapport complet est disponible pour les clients Forrester disposant d’un abonnement valide ou à l’achat.1) The Forrester Wave™: Mobile Threat Defense Solutions, Q3 2024. Paddy Harrington and Team. Juillet 16, 2024ESET® offre une sécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. Avec la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET conserve une longueur d'avance sur les menaces connues et émergentes, en sécurisant les mobiles, ses solutions et services basés sur l’IA et axés cloud sont efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un cryptage ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. 