Tamagoneko est un jeu de plateforme hardcore avec des visuels simples mais acceptables. Dans l'histoire, vous incarnez un chat qui a perdu ses œufs (!). Eh bien, vous devez les retrouver. Dans l'esprit de Meatboy et I Wanna Be The Guy: The Movie - The Game, la première chose qui vous déroute immédiatement, c'est que le personnage se déplace avec une accélération par défaut, et maintenir le bouton le ralentit. Autrement dit, cela a été fait dans l'autre sens. Après quelques niveaux, vous tombez sur un indice indiquant que vous pouvez décocher la case dans les paramètres et ce sera comme d'habitude. Au début, nous ne comprenions pas pourquoi c’était comme ça, mais ensuite tout prend du sens. En général, les commandes sont très sensibles ; il est parfois très difficile de ressentir l'inertie et de capter l'impulsion souhaitée. En conséquence, nous avons laissé la case à cocher sur une accélération constante, ne ralentissant que dans de rares moments. C'est plus facile que de maintenir le bouton enfoncé. Quelque part au milieu du jeu, toutes les capacités du personnage s'ouvrent (escalade, saut au mur, double saut, tous les classiques) et des segments pixel parfaits commencent. S'y prendre et parcourir les mondes principaux est assez angoissant pour tout le monde, mais quand il s'agit de collectionner des objets de collection, un véritable enfer se déchaîne. La courbe de difficulté est bien construite, vous développerez lentement vos compétences de jeu.Le jeu propose des solutions de conception de jeu intéressantes, grâce auxquelles il ne devient pas ennuyeux. De plus, chaque monde propose de nouveaux mécanismes de mouvement et de nouveaux types d'obstacles, cela rend le gameplay encore plus varié. Dans l’ensemble, le jeu propose des niveaux intéressants avec un bon design, notamment dans les mondes un à cinq, et il est possible de sauter certains niveaux comme dans les Super Mario. Les joueurs les plus dévoués et les plus expérimentés trouveront un vaste monde bonus, composé d'un certain nombre de mécanismes uniques que l'on ne retrouve pas souvent dans d'autres jeux de plateforme, ce qui fait du passage de ce monde une expérience de jeu unique. Le dernier stage est si difficile que même les joueurs expérimentés peuvent rencontrer des problèmes. La personnalisation du chat est également une chose géniale à avoir, elle rend votre personnage unique et amusant. En revanche, il y a quelques problèmes mineurs : il y a quelques bugs (comme des chutes d'images aléatoires dans la sélection de niveau), certaines mécaniques pas évidentes ne sont pas expliquées, et certaines choses pourraient être ajoutées (comme un bouton pour revenir au niveau précédent ou une petite traduction des menus), etc. Ce sont de petites choses, mais elles peuvent gâcher un peu votre partie. Mais le jeu reçoit constamment des mises à jour et des améliorations. Et le prix est très raisonnable pour la quantité de contenu que vous obtenez. Le jeu principal a 120 niveaux de qualité avec des éléments optionnels.Tamagoneko est un jeu de plateforme de précision intéressant. Votre principal ennemi ici, ce ne sont pas les pointes et les scies qui glissent sous la plate-forme, mais l'inertie du personnage. Apprenez à le contrôler et les niveaux ne seront pas si difficiles.