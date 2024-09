Développé par Agate et publié par PQube , Celestia : Chain of Fate est un roman visuel classique dont le gameplay se concentre uniquement sur les choix. L'histoire est du genre romance fantastique et, malgré un rythme soutenu, parvient à proposer des idées intéressantes. Le titre propose un récit complexe , assez vaste (constitué de vingt chapitres auxquels s'ajoutent des histoires secondaires et facultatives) mais plein de clichés. Commençons par le début : un démon et un ange qui, malgré leurs différences évidentes et leurs conflits indéniables, s'aiment et donnent naissance à un métis. Comment dit-on? Cela vous semble familier ? Et nous n'en sommes qu'au début. L'histoire de Celestia : Chain of Fate se concentre sur Aria, une femme apparemment humaine qui se révèle bientôt être une métisse douée, entre autres, de pouvoirs particuliers à la Life is Strange : True Colors. Aria, en effet, comme Alex Chen (protagoniste du dernier chapitre de Life is Strange), est capable de percevoir les émotions/intentions des autres en observant une traînée de couleur particulière. Contrairement à Alex cependant, Aria ne semble pas avoir le pouvoir de les manipuler mais seulement de les observer et d'identifier leur source. En termes simples, si Aria voit une traînée noire, cela signifie que quelqu'un à proximité a des intentions dangereuses. Ce détail n'est qu'un des nombreux éléments « magiques » qui embellissent l'univers fantastique créé par Agate. Un univers fait de dragons et de sorts à maîtriser mais surtout, un monde peuplé de races bien distinctes : Humains, Angélus et Daemons . Et parmi ceux-ci, les métis précités. L'incipit de Celestia : Chain of Fate voit Aria obligée de prendre la première et difficile décision de sa nouvelle vie : abandonner sa famille et se lancer dans une vie scolaire dans un monde fantastique. Ce monde, accessible via des portails magiques secrets dans le style de Harry Potter, complétés par un train qui vous emmène au mammouth et pompeux collège, cache plus d'un secret et tous ne sont pas paisibles. Ce n'est pas pour rien que Celestia : Chain of Fate regorge de Bad Ending , celle qui peut être obtenue dès le premier chapitre.Pour en revenir à l'intrigue, il y a un autre élément à prendre en compte qui deviendra bientôt l'objectif essentiel d'Aria : devenir la meilleure élève de l'année . L'obtention de ce titre offre en effet à l'heureux chanceux un énorme privilège : il pourra faire un vœu (à la manière de Dragon Ball). Mais au-delà des inévitables compétitions auxquelles Aria sera amenée à faire face de chapitre en chapitre, il y a tout un côté romance qui se déroule en parallèle et qui se concentre sur trois individus en particulier. Comme on peut facilement le comprendre, nous avons un humain, un ange ou un démon. Tous les trois sont les seuls hommes avec lesquels Aria pourra entamer une éventuelle relation ainsi que révéler leurs secrets respectifs. Les trois apparaissent de manière très stéréotypée comme le démon bourru et grincheux mais avec un cœur d'or et le noble super charmant qui conserve cependant un passé qui le déchire intérieurement. Bref, ceux qui aiment les intrigues romantiques ne trouveront pas on ne sait quelles surprises dans Celestia : Chain of Fate mais le récit propose tout de même des scènes convaincantes et agréables avec des évolutions de personnages pas tout à fait évidentes. Et c'est précisément l'évolution des personnages secondaires qui parvient à conduire l'aventure elle-même, dotée de fins multiples et d'un bon nombre de choix qui peuvent littéralement vous jeter dans des game overs pas toujours aussi prévisibles. A ce propos, découvrons immédiatement le gameplay de Celestia : Chain of Fate.Sans trop de surprises, Celestia : Chain of Fate décide de s'adapter au standard des romans visuels sans chercher à innover et se limitant à offrir à l'utilisateur la possibilité de faire défiler les dialogues. après le dialogue et la sauvegarde presque instantanément à chaque occasion. L'épargne est une option nécessaire et que nous vous invitons à faire assez souvent, également en utilisant les multiples emplacements disponibles. La raison est simple et nous l'avons déjà anticipée : il existe plusieurs choix avec des terminaisons unilatérales et en partie négatives. Découvrir toutes les fins de Celestia : Chain of Fate n'est pas très facile et en gros, une seule partie est largement suffisante, à l'exception de quelques secrets que vous voudrez peut-être explorer ou révéler en fonction de vos décisions précédentes. A noter les histoires secondaires mentionnées ci-dessus, de petites micro-histoires qui s'ajoutent à la fin des différents chapitres et qui permettent d'approfondir des lieux, des personnages ou des événements qui embellissent un lore pourtant très généreux dans le contenu bien que pas toujours captivant. et originale. Il convient également de mentionner l'écran d'affinité où vous pouvez suivre, chapitre par chapitre, la progression de la relation avec les trois personnages principaux. Les œuvres d'art à révéler en faisant certains choix ainsi que les dialogues optionnels ou les décisions qui sont totalement sans rapport avec le déroulement des lignes de dialogue attendues ne manquent pas même s'ils sont minoritaires par rapport aux choix qui façonneront concrètement le déroulement des lignes de dialogue de l'histoire attendues et l'évolution d'Aria elle-même.Graphiquement parlant, Celestia : Chain of Fate propose des décors discrets et assez variés même si les personnages brillent, dotés d'un bon détail esthétique mais alourdis par un anonymat général persistant. L'absence de sprites animés et un nombre assez limité d'expressions nuisent à l'implication, surtout par rapport à d'autres congénères plus modernes. Le son est suffisamment varié mais peine à proposer des sons mémorables. Dommage pour le manque de doublage. Un autre péché, ainsi qu'un obstacle important, est l'absence de sous-titres en français, surtout si l'on considère la quantité généreuse de texte qui domine toute l'expérience. Enfin, Celestia : Chain of Fate se défend bien dans les deux modes hybrides Nintendo même si nous recommandons le mode portable, transformant le jeu en un véritable livre interactif.Celestia : Chain of Fate est une romance fantastique intrigante qui n'innove en rien et qui a un rythme assez soutenu. L'œuvre s'inspire de nombreuses autres œuvres, de Harry Potter à Life is Strange, s'immergeant dans le vaste océan de romances fantastiques interraciales avec des anges et des démons. D'un point de vue ludique, l'œuvre est un classique avec un bon nombre de scènes et des fins différentes, qui ne sont pas toutes prévisibles. La croissance des personnages est bonne, c'est dommage pour un résultat esthétique plutôt anonyme.