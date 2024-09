Développé par Insular Games et publié par Eastasiasoft, Gravitators n'est pas un jeu de tir classique. Bien qu'il soit en 2D, chaque niveau est une zone à part entière à explorer librement avec des commandes de visée à deux joysticks. Il rappelle Solar Jetman (NES), une source d'inspiration citée par le studio indonésien, mais avec une approche beaucoup plus moderne. Il existe des variantes, mais la gravité est impliquée d'une manière ou d'une autre à chaque étape, d'où le nom. Certaines étapes se déroulent dans le noyau d'une planète, de sorte que votre vaisseau tombe toujours vers le sol. D'autres se déroulent dans l'espace, de sorte qu'il est nécessaire d'inverser la poussée pour naviguer dans les couloirs. Heureusement, les commandes à double joystick donnent toujours l'impression d'être influencées par la gravité, mais restent précises. Une plainte vient des capacités spéciales de chaque vaisseau. Au lieu d'être assignées aux boutons latéraux, les super tirs sont attribués aux boutons de façade, de sorte que le joueur devra retirer un pouce du joystick de visée pour activer le pouvoir spécial. Ce n'est pas la fin du monde, mais un choix de conception étrange. Chaque étape est basée sur des objectifs. Au lieu de simplement détruire tous les ennemis ou d'essayer de survivre jusqu'au point de sortie, les scientifiques devront peut-être être secourus, les forteresses ennemies détruites et des bombes devront être posées. La navigation nécessite également de résoudre des énigmes. Par exemple, vous devrez peut-être trouver un générateur d'énergie, l'attacher à votre ligne, le transporter de l'autre côté de la carte (ce qui fera bouger votre vaisseau en raison du poids oscillant) et le déposer dans une nouvelle prise pour activer un interrupteur. Parfois, vous devez surveiller un plus gros vaisseau pour protéger une bombe nucléaire ou apporter des fournitures dans les deux sens. De manière unique, le joueur doit parfois poser une bombe puis retourner au point d'entrée avant qu'elle n'explose. Même si vous tirez et volez toujours avec/contre la gravité, les objectifs de mission sont variés et créent des scénarios divertissants. Le meilleur, c'est que même si vous mourez pendant les courses de sortie, cette étape est toujours marquée comme terminée, donc les joueurs n'ont pas besoin de refaire les mêmes étapes. Le système de points de contrôle est également assez indulgent, même si nous aurions aimé que les stations-service soient plus abondantes.Il existe également quelques vaisseaux à débloquer, dotés de leurs propres compétences. Les objectifs secondaires rendent également les choses plus divertissantes, comme terminer chaque étape sans subir de dégâts, terminer avec la difficulté la plus élevée, terminer sans utiliser de bouclier, etc. Les joueurs dévoués peuvent également trouver des améliorations et des avantages facultatifs pour les navires, qui sont tous gérés dans l'écran de pré-lancement. En d'autres termes, il existe de nombreux contenus facultatifs pour les joueurs dévoués. Malheureusement, la police de texte est trop petite pour être déchiffrée sans être collé devant l'écran. C'est un inconvénient majeur car le joueur devra lire les objectifs de mission avant chaque étape pour comprendre les paramètres. Et en plus, tout est en anglais, ce qui pourra encore plus déranger les joueurs au milieu d'une étape. Malgré quelques imperfections, Gravitators est une expérience de tir amusante et respectable. Ce gameplay simple et libre à deux joysticks n'est plus si utilisée de nos jours. Gravitators n'est pas un jeu de tir horizontal, ce n'est pas non plus un jeu de tir vertical ni un jeu de tir à deux joysticks complet car il se passe beaucoup plus de choses ici. C'est une expérience qui mérite d'être essayé si vous appréciez les shmups et cherchez un peu de changement.Gravitators est davantage qu'un simple twin stick shooter. Chaque niveau est libre et basé sur des objectifs, offrant une expérience amusante et décontractée. Quel dommage que la police de texte utilisée soit si petite ...