Cattie est un autre jeu de plateforme 2D simple et peu coûteux publié par Eastasiasoft et développé par Vergiu Games. Présenté dans un style visuel 1-bit tout en incarnant un chat, le but est simplement d'atteindre la sortie de chaque niveau. Le bouton croix permet de sauter et le bouton carré d'attaque. Bien que la portée soit plutôt limitée, il est agréable d'avoir une attaque offensive car de nombreux autres jeux de plateforme comme Cattie sont uniquement défensifs. Les sauts muraux rendent également le jeu de plateforme plus satisfaisant, bien qu'un peu collant parfois. Pour résumer rapidement, le gameplay n'est pas très élaboré. Il vous faut simplement éviter les pièges, éliminer les ennemis si vous le souhaitez et sauter occasionnellement sur une plateforme mobile. Il n'y a pas d'objet optionnel à collecter, de secrets à trouver ou de scores élevés à atteindre. Certes, le contrôle du chat est précis et les sauts peuvent être ajustés en fonction de la durée pendant laquelle le bouton est maintenu enfoncé. La difficulté reste modérée tout au long du jeu mais augmente avec le temps. Au bout d'un moment, vous devrez récupérer des clés pour déverrouiller une porte, des robots vous tireront dessus et des tapis roulants seront utilisés. Ainsi, même si vous faites la même chose, essentiellement courir et sauter avec une tape de patte occasionnelle, les choses changent légèrement au fil du temps.Il y a juste quelques désagréments qui méritent d'être mentionnés. Tout d'abord, il n'est pas possible de sauter sur des plateformes qui se déplacent verticalement. Cela nous a causé plusieurs morts inutiles car nous voulions sauter juste avant qu'elle n'atteigne le sommet. Cependant, le saut de Cattie ne se déclenche que lorsque cette plateforme a atteint le sommet, s'arrêtant une seconde lorsqu'elle est à son apogée. De plus, la bande-son à une seule piste est bien mais devient rapidement répétitive, d'autant plus que c'est la seule piste diffusée pendant la campagne. Il y a 100 niveaux au total, mais vous n'avez besoin de terminer que les 50 premiers pour débloquer tous les trophées. De plus, après l'étape 50, le jeu revisite les mêmes étapes mais oblige le joueur à les jouer en sens inverse. C'est un concept intéressant mais toujours légèrement répétitif. Même s'il n'y a rien de spécial dans ce téléchargement numérique à bas prix, c'est l'un des meilleurs jeux de plateforme 2D simples qu'Eastasiasoft ait sorti depuis un certain temps, principalement en raison des commandes précises, du facteur de difficulté convivial et du style artistique charmant.Cattie est un simple jeu de plateforme 2D 1 bit. Il manque de valeur de rejouabilité mais compense par des commandes précises, un style artistique charmant et ne coûte que quelques dollars avec des récompenses faciles.