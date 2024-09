L'année dernière, en juillet 2023, nous avons eu la sortie de Radiant Tale en terres occidentales, grâce aux efforts continus d'Aksys Games. Et exactement 11 mois après la sortie du titre, nous avons maintenant la sortie du fandisk, Radiant Tale -Fanfare!-, offrant une belle suite aux aventures de Tifalia et de ses compagnons de cirque. Il y a trois modes de jeu qui peuvent être sélectionnés, il y a l'After Story, qui consiste en cinq histoires qui se déroulent après la fin heureuse de chacun des personnages du titre antérieur, l'If Story, qui a deux routes complètement nouvelles qui se déroulent après la fin commune de l'original, et enfin il y a l'Interlude, qui n'est libéré qu'après avoir terminé certains After Storys, consistant en de courtes histoires qui se déroulent dans l'histoire originale de Radiant Tale. Nous vous prevenons donc à l'avance que c'est une mauvaise idée de jouer à Radiant Tale -Fanfare!- sans avoir joué au précédent épisode. Le jeu essaie de vous rafraîchir la mémoire, car chaque After Story contient un court prologue offrant une brève explication de ce qui s'est passé sur chacune des routes, mais quand je dis brève, je veux dire très, très brève. De nombreux détails sont omis, et le jeu a beau essayer, il est tout simplement impossible d'expliquer ce qui s'est passé dans les moindres détails, et ce pour des raisons évidentes.En commençant par les After Storys, ceux-ci offrent une belle extension pour vous permettre de savoir ce qui est arrivé à Tifalia après qu'elle ait avoué ses sentiments à chacun des garçons du CIRCUS. Sur les itinéraires où il n'y avait pas de scène de mariage, le choix a été fait de donner une sorte de défi, en utilisant le mariage comme une forme de conclusion. Mais malheureusement, il n'y a pas que des fleurs. Surtout la route de Vilio, par exemple. Dans le jeu original, c'était à la fois la dernière route de Radiant Tale et celle qui comptait le plus grand nombre de chapitres. C'est presque typique pour un fandisk d'avoir une histoire courte, mais pour une raison ou une autre, nous avons eu l'impression que les scénaristes n'ont pas autant développé l'intrigue que dans d'autres fandisks. D'un autre côté, les images de synthèse qui ont été dessinées sont toujours absolument magnifiques, avec beaucoup de détails et de variations entre elles, et les designs des nouveaux personnages qui ont été introduits dans le fandisk sont très bien faits. Nous n'avons pas grand-chose à redire à ce sujet.Passons maintenant à If Story, ce mode ajoute deux routes, qui sont deux personnages : Jinnia et Liyan, chacun avec sa propre fin heureuse, ainsi que deux fins avec deux personnages secondaires. Chaque If Story a quatre chapitres, dont deux seulement sont consacrés au personnage supplémentaire, les deux autres étant une route commune qui se divise en ces chapitres. Si l'on considère que l'original avait huit, et parfois dix chapitres, cela ne représente que la moitié de la quantité de l'original, et bien que nous ayons vraiment apprécié le développement de la route de Liyan, cela laisse le sentiment qu'il pourrait y en avoir plus. Ce problème s'étend également aux interludes. Bien que l'on comprenne que l'idée est qu'il s'agit d'histoires très courtes qui se déroulent pendant l'histoire principale de l'original, ces histoires ont été présentées de manière plutôt superficielle. Honnêtement, il ne faut pas plus de trente secondes pour lire chacune d'entre elles. L'un des plus gros problèmes que nous avons pendant Radiant Tale était une incohérence dans la traduction anglaise, dans laquelle les dialogues font parfois référence à des personnages avec des descriptions étranges comme « l'homme à lunettes » ou « l'homme aux cheveux roux », presque comme si le Tifalia n'avait jamais vu ces gens de sa vie. En soi, cela ne semblait pas être un problème, jusqu'à ce qu'ils commencent à utiliser ces mêmes descriptions génériques avec la personne dont Tifalia était tombée amoureuse ...Radiant Tale -Fanfare- peut être décrit en une seule phrase : il promettait beaucoup en théorie, mais en pratique, c'est un fandisk qui souffre malheureusement dans l'exécution. La quantité de contenu est plutôt faible pour ce qu'il promet, et franchement, la traduction aurait pu être un peu plus soignée pour éviter ces incohérences qui étaient aussi un problème commun avec l'original.