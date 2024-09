Développé par Xeneder Team, Overdrive Blaster ne doit pas être confondu avec Blaster Master Overdrive, le reboot du WiiWare du célèbre jeu NES. Non Overdrive Blaster est un titre à l'aspect encore plus rétro où votre petit personnage doit tirer sur des monstres pour récupérer des sphères colorées. Il suffit d'en décrocher trois de la même couleur pour améliorer son arme et puis c'est tout. Vous recommencez l'opération pendant environ trente minutes et le jeu est déjà fini. Oh le challenge n'est pas si réduit que ça car les ennemis sont nombreux et vous pouvez par mégarde collecter la mauvaise couleur, ce qui brise la chaine et vous devez recommencer la collecte pour monter en niveau. Cela étant, le niveau de l'arme ne diminue pas, sauf si vous n'avez plus de vies, ce qui n'est pas trop pénalisant, même si la difficulté se renforce au fil des niveaux visitées. Comme le montre les images ci-dessous, les visuels sont pour le moins épurés et on en vient à penser que le titre fonctionnerait sans problème sur une consoles 8 bits. C'est un style efficace dans l'ensemble, d'autant plus que la musique chiptune sonne elle aussi très rétro. La prise en main ne comporte aucune extravagance, vous tirez vous collectez et vous recommencez ce cycle pendant dix stages. Le titre est en anglais mais compte tenu du peu de textes visibles à l'écran, ce n'est pas gênant. A noter que le jeu comporte une liste de trophées PS5 dissociées de la PS4, ce qui pourrait pousser les trophéistes à se le procurer.Overdrive Blaster est un titre simple, court, et pour le moins épuré. Une expérience rétro sympathique, vendu à prix bas, et qui assure des trophées rapides. A part ça rien d'autre à signaler.