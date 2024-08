Aksys Games amène finalement en Occident le titre "Ihanashi no Majo", développé par Fragaria et publié au Japon par Kemco. Tales from Toyotoki : Arrival of the Witch mélange des moments de tranche de vie avec une intimité dramatique. Tout commence lorsque notre protagoniste, le jeune Hikaru Nishime, est obligé de déménager sur une île pour vivre avec son grand-père. Abandonné par la tante qui l'a élevé après la mort de ses parents, le garçon se retrouve bientôt confronté à une situation complexe, car son grand-père n'avait été informé de rien et était en voyage. Il est désormais seul sur une île d'Okinawa, sans tuteur légal ni argent et traité avec mépris par une population qui déteste les étrangers. Cependant, il finit bientôt par rencontrer Lilun, une fille dans une situation similaire à la sienne. Avec une peau foncée et des vêtements très étranges dans une société moderne, elle montre qu'elle a eu un passé difficile et qu'elle ne fait pas confiance à la gentillesse des gens qui l'entourent. Malgré cela, les deux protagonistes finissent par se rapprocher et commencent à vivre ensemble, appréciant la compagnie de l'autre et nourrissant peu à peu des sentiments plus complexes l'un pour l'autre. Comme le titre l'indique, Lilun est une sorcière et ses capacités magiques font surface à certains moments. Le duo interagira également avec d’autres personnages, créant ainsi de solides amitiés avec ces individus. L'intrigue est divisée en trois itinéraires, mais la structure est linéaire, ce qui signifie que le joueur doit terminer chacun d'entre eux avant de passer au suivant. De plus, ces itinéraires sont tous canoniques et chronologiques, il n'y a donc pas de scénarios alternatifs ici, juste des focus temporaires sur la résolution des conflits autour d'un personnage.Une bonne partie de l'histoire de Tales from Toyotoki est une tranche de vie remplie d'humour. L'intrigue comprend une fille qui aime agir comme si elle était le centre d'attention, une délinquante qui aime réciter des slogans d'un sombre mahou shoujo, une riche tsundere et une fille quelque peu maladroite. Elles sont tous très charismatiques et il est intéressant de voir leurs histoires personnelles et de voir comment il y a plus derrière ces simples stéréotypes. Certaines blagues impliquent le métalangage, en particulier la première voie étant un moment dans lequel cela est bien exploré. Cependant, à mesure que l’intrigue gagne en profondeur et en densité en raison de contextes au poids dramatique, ces éléments finissent par être complètement laissés de côté. Malheureusement, cela est vrai même aux endroits où il serait intéressant d'avoir une représentation mécanique de l'effort du protagoniste. Un autre point concernant l'intrigue est qu'il y a certains moments où la commodité du scénario est trop grande, ce qui rend difficile de suspendre l'incrédulité. Cela ne suffit pas à ruiner le récit, mais les lecteurs les plus exigeants découvriront certainement que les problèmes pourraient être résolus de manière plus organique. En revanche, la charge émotionnelle rend l’intrigue très prenante. Les situations des personnages sont de celles qui trouvent facilement un écho auprès des lecteurs, avec des sujets très universels comme la famille, le poids des attentes des autres, la perspective de l'avenir, la trahison de confiance, entre autres. Il est particulièrement intéressant de noter à quel point les différents « traits de personnalité » des individus sont étroitement liés à l’expérience qu’ils ont vécue.L'intrigue explore également divers aspects folkloriques et magiques. Ils n'apparaissent qu'à des endroits sporadiques, mais chaque itinéraire apporte plus de détails, donnant des indices sur certains éléments qui n'ont pas encore été révélés. Les indices sont lancés jusqu'à ce que la dernière histoire mette le problème en lumière et boucle le mystère dans son ensemble. Heureusement, si le joueur souhaite comprendre plus profondément les vérités derrière les événements, il existe un menu appelé « Truth » qui est ajouté aux extras. Dans ce document, des documents supplémentaires expliquent une partie de l'intrigue. Si le joueur souhaite en savoir un peu plus sur les personnages, la fin de l'histoire amène également à l'ouverture du supplément « Append » avec des nouvelles qui avaient été distribuées par Fragaria dans un livret au Comiket 101. L'adaptation est simple, en ajoutant des arrière-plans basiques et sans son (ni musique ni voix) et en suivant le style NVL qui couvre tout l'écran au lieu d'utiliser des boîtes de dialogue. Un autre extra intéressant pour en savoir plus sur le travail est « Design Works », qui montre le processus de conception du jeu, expliquant les différents choix créatifs.Un point qui mérite d'être commenté à propos de Tales from Toyotoki est que le jeu a été développé à l'origine comme un doujin, c'est-à-dire un produit réalisé par un groupe d'amateurs avec peu de ressources. Pour cette raison, quiconque souhaite s’aventurer doit prendre en compte certaines limites. Les illustrations sont relativement simples et finissent souvent par ne pas refléter aussi bien le contexte de l'intrigue, mais la conception des personnages et leurs expressions sont assez charmantes. De même, il n'y a ni illustrations ni voix pour les personnages secondaires. La bande originale comprend également de la musique libre de droits pouvant être obtenue en ligne. Tous ces facteurs ont contribué à rendre la production moins chère, ce qui est compréhensible étant donné ses origines en tant que doujin, mais les choix quant aux endroits où dépenser étaient bons. Les personnages principaux ont une superbe voix en japonais et leurs expressions faciales et leurs gestes sont vraiment amusants. Concernant la version occidentale, il est important de mentionner que la traduction est uniquement proposée en anglais (cette seule phrase va en faire fuir beaucoup), et bien que la majeure partie de l’intrigue soit facile à lire, il existe plusieurs moments où la traduction semble étrange ou du moins pas en phase avec ce qu'on perçoit à l'écran.Tales from Toyotoki : Arrival of the Witch est un roman visuel avec une intrigue très émotionnelle. Il y a plusieurs points à améliorer, mais il y a une humanité dans les personnages qui résonne encore et mérite d'être connue.