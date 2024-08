Elrentaros Wanderings de Hakama est un dungeon crawler de style Light Novel basé sur les liens entre personnages. Le titre propose une histoire « isekai », un genre qui décrit normalement un protagoniste transporté dans un autre monde. Le parcours des joueurs alterne entre le monde réel et le village fantastique d'Elrentaros , ces deux dimensions sont interconnectées et conservent les mêmes personnages, bien qu'avec des rôles différents : Hikari le clerc du village, par exemple, tient le rôle dans le monde réel. Le protagoniste commence l'histoire en se réveillant dans une tente aux abords d'Elrentaros. Sans souvenirs, il atteint le village où certains habitants le reconnaissent comme un voyageur . Après avoir discuté avec eux, il découvre que Romero, commerçant et explorateur, pourrait faire la lumière sur sa situation. Malheureusement Romero n'est pas encore revenu du donjon près du village, devenant une source d'anxiété et d'inquiétude pour les habitants. Le protagoniste, désireux de comprendre sa situation, décide d'entrer dans le donjon pour sauver Romero. Le donjon est la mécanique clé d'Elrentaros Wanderings, et chaque voyage à l'intérieur permet au joueur de grandir en obtenant de nouveaux équipements, compétences et ressources.La croissance du personnage n'est pas définie par un niveau obtenu grâce à l'expérience, mais par une moyenne entre le niveau d' armes et d'armures équipées. Tous les équipements trouvés dans le donjon sont de qualité différente, et possèdent des capacités passives et actives, aléatoires, qui peuvent être activées en dépensant de l'or dans le menu approprié, garantissant ainsi un taux élevé de répétabilité dans la boucle de jeu. Les donjons ne sont cependant pas des expériences simples : chacun d'eux se compose de plusieurs étages contrôlés par un gardien (boss). L'échec d'une exploration implique la perte de tout le butin. De plus, les niveaux du donjon proposent des défis au joueur visant à obtenir des cadeaux à offrir aux villageois, utiles pour renforcer le lien entre les personnages et débloquer des récompenses spéciales , comme des scènes narratives. et des capacités puissantes, telles que des sorts.Le système de jeu Elrentaros Wanderings est développé pour être simple et accessible. En combat, il n'y a pas de combinaisons de touches particulières, mais des capacités liées à un seul déclencheur , limitées par des temps de recharge . Cela inclut également l’utilisation des capacités d’esquive et de guérison. Les déclencheurs sont entièrement personnalisables via le menu d'équipement et comprennent quatre emplacements pour les capacités d'objets, telles que la guérison, les arcs magiques, les sorts offensifs et de soutien. En plus des quatre emplacements mentionnés précédemment, il existe un espace supplémentaire dédié à la capacité active de l'arme équipée. Cette dernière est unique parmi les armes les plus rares et, une fois déverrouillée, offre de grands avantages tels que des attaques sur une large zone et des tirs dévastateurs sur une seule cible. Le jeu, cependant, ne se limite pas à l'exploration de donjons et comprend une interaction avec un large éventail de personnages , chacun avec des éléments et des facettes uniques à découvrir. Après un raid de donjon réussi, c'est-à-dire en complétant tous les défis secondaires, il est possible d'obtenir des objets de mission à donner aux personnages pour augmenter leur niveau d'affinité et continuer le récit de l'histoire d'Elrentaros Wanderings.Le niveau d'affinité permet également d'accéder à des scènes spéciales de style light roman, où les joueurs peuvent obtenir des informations sur le monde du jeu et approfondir les histoires de leurs personnages préférés. Augmenter le niveau d'affinité en offrant des cadeaux aux personnages garantit également des bonus équipables uniques liés à leur personnalité et à leur expertise, par exemple Miyabi la fille des deux marchands génériques du village offre des protections supplémentaires contre les pièges et les statuts altérés provoqués par les monstres du donjon, tandis que Citta, la jeune elfe, rend plus efficaces les compétences liées aux arcs magiques.Un village tranquille.Elrentaros Wanderings testé sur Nintendo Switch est stable et fluide . Le décor bien emballé parvient à transporter les joueurs dans un village stylisé aux tons vifs , tandis que la bande-son garantit des moments de détente à l'extérieur du donjon et des tons énergiques à l'intérieur, renforçant l'impact général du titre. Les scènes sont présentées comme dans un light novel, pleines de dialogues mais sans animation différente du fond statique de l'environnement dans lequel elles sont placées, entraînant parfois un stress dû à la quantité d'informations fournies au lecteur. Le système de jeu , bien que simple, est très limité par les temps de recharge des compétences, impactant négativement la fluidité du côté action du titre. Cela oblige les joueurs à opter pour des catégories d'armures axées sur la réduction des temps de recharge, qui sont souvent courantes et manquent de capacités uniques comme celles que l'on trouve sur les équipements de haut rang. Dans l'ensemble, Elrentaros Wanderings propose une bonne expérience narrative accompagnée d'une bonne bande-son, qui est toutefois limitée par l'absence de scènes animées autres que celle initiale dans le menu.La mécanique principale axée sur l'exploration des donjons peut s'avérer répétitive et frustrante après quelques heures de jeu, du fait du choix de cacher dans un premier temps les objectifs secondaires au joueur, ainsi que d'une carte qui n'est pas procédurale mais qui a une morphologie fixe conçue pour répéter la même expérience encore et encore afin de compléter tous les objectifs secondaires pour continuer la narration des personnages. L'équipement, autre élément important, est varié et intéressant, permettant au joueur d'aborder les défis proposés de manière créative. Cependant, la nature répétitive du titre ne permet pas au joueur de maintenir un ensemble fixe pour plus de deux raids de donjon, obligeant par la suite le joueur à effectuer des vérifications périodiques de son inventaire. Autre élément à ne pas négliger : Comme d'habitude pourrait-on dire, ce dungeon crawler est entièrement en anglais, et ce sera suffisant pour éloigner une partie du public.Elrentaros Wanderings est un dungeon crawler avec une forte identité narrative. Malheureusement, le gameplay peut être répétitif et stressant en raison d'une progression basée sur l'accomplissement d'objectifs secondaires dans des donjons à la morphologie fixe. Recommandé aux amateurs d'histoires bien écrites et à ceux qui recherchent une expérience équilibrée dans un dungeon crawler.