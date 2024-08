Deel lance l’intégration SAP pour simplifier les décisions RH et payroll

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Aujourd’hui, Deel a annoncé une intégration avec SAP permettant aux clients de synchroniser leurs systèmes RH et payroll de manière sécurisée et simplifiée. L'intégration permet aux entreprises de combiner les données RH de SAP SuccessFactors Employee Central et les données payroll de Deel en une seule source fiable, ce qui permet de prendre des décisions commerciales plus judicieuses.Les clients peuvent facilement activer l'intégration en connectant en toute sécurité Deel et SAP SuccessFactors Employee Central, enregistrant et authentifiant la connexion entre les deux plates-formes à l'aide d'une API unique. Cela permet de transférer automatiquement les données entre SAP SuccessFactors Employee Central et Deel, de sorte que le payroll puisse être exécuté sans devoir passer d'une plateforme à l'autre.Cela permet aux entreprises d'activer directement l'onboarding et l'offboarding des employés et d'effectuer des modifications de compensation à partir de SAP. En outre, l'intégration peut synchroniser les données des employés clés, les champs payroll locaux et les données bancaires dans un seul aperçu. Elle permet également aux utilisateurs de consulter les demandes de vacances dans Deel, de synchroniser les de fiche de paie PDF, d'activer les paiements uniques et de gérer les demandes de frais., a déclaréL'intégration est maintenant disponible pour les entreprises qui utilisent SAP SuccessFactors Employee Central et Deel et est disponible dans le SAP Store. Le SAP Store offre une expérience client numérique simplifiée et connectée pour trouver, tester, acheter et renouveler plus de 2300 solutions de SAP et de ses partenaires. Les clients peuvent y trouver les solutions SAP et les solutions validées par SAP dont ils ont besoin pour développer leur entreprise. En outre, pour chaque achat effectué via le SAP Store, SAP plante un arbre. Vous trouverez plus d’informations sur la manière d’activer l’intégration ici